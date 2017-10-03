В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в первую неделю ноября жители России будут отдыхать три дня подряд из-за празднования Дня народного единства.

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», – цитирует заместителя главы ведомства Ивана Шкловца пресс-служба Роструда.

Напомним, этой осенью Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает сокращение продолжительных новогодних каникул. По мнению авторов инициативы из коммунистической партии, необходимо объявить нерабочими праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, и исключить из каникул 4, 5, 6 и 8 января. Вместе с тем, КПРФ настаивает на введении новых праздничных дней – 7 ноября предлагается отмечать день Октябрьской революции, 18 марта – день присоединения Крыма к России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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