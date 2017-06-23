«Было, грешен, признаю»: Челябинский облизбирком не стал отрицать попытки давления на членов ТИК в Верхнеуральске

Председатель Челябинского облизбиркома признал попытки давления на ТИК Верхнеуральска со стороны чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областная избирательная комиссия подготовила заявления на имя губернатора, а также в прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет по факту давления на членов ТИК Верхнеуральского муниципального района. Об этом заявил председатель Челябинского облизбиркома Сергей Обертас.

«Эта ситуация вызывает у нас серьезную озабоченность, – признал «главный по выборам» на Южном Урале. – Мы продолжим держать ее на контроле. Но вопрос, по сути, исчерпан».

Напомним, ранее секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнеуральска Гуля Сайфитдинова направила в ЦИК и облизбирком жалобы, где заявила о давлении на нее со стороны главы муниципалитета Сергея Айбулатова. По словам женщины, 13 июня 2017 года чиновник предложил ей уволиться по собственному желанию. При этом чиновник единственной причиной такого неожиданного предложения было то, что она якобы «не влилась в политическое поле». После отказа последовали угрозы со стороны чиновника самой Гуле Сайфитдиновой и ее близким.

«Никаких претензий к работе данного члена избирательной комиссии у нас не было и нет, – подчеркнул Сергей Обертас. – Сегодня мы держим ситуацию на контроле, договорились созваниваться по три раза в день до ее окончательного разрешения. Своих людей мы не бросаем».

Челябинск, Виктор Елисеев

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