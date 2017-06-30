Челябинский метеорит взорвался 4 раза

Исследователи NASA смоделировали процессы, проходившие внутри Челябинского метеорита во время падения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование, посвященное Челябинскому метеориту, было опубликовано накануне Дня астероида, отмечаемого 30 июня, на портале NASA Advanced Supercomputing Division.

Компьютерную симуляцию аэродинамических процессов, возникших при входе в атмосферу Земли Челябинского метеорита в феврале 2013 года, представили специалисты Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния. «Группа специалистов NASA смогла создать масштабную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Челябинского метеорита на суперкомпьютере «Плеяды» с тем, чтобы изучить различные варианты падения небесного тела, – сообщили пресс-служба Национальной ассоциации. – В частности, удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходили при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур, а также при распаде метеорита».

Метеорит диаметром около 17 метров и массой до 10 тысяч тонн вошел 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу Земли над Челябинском на скорости около 20 километров в секунду, пролетел 20 километров и взорвался на высоте 15-25 километров в окрестностях столицы Южного Урала. Всего на протяжение полета произошло 3-4 взрыва.

В результате уничтожения астероида высвободилась энергия, равная нескольким сотням в тротиловом эквиваленте, что на порядок мощнее атомных бомб, сброшенных на японские города в конце Второй Мировой войны. Ударная волна распространилась на 58 миль (93 километра), в результате чего пострадали здания и стеклянные покрытия, были ранены 1 тысяча 200 человек. От более серьезных последствий спасло то, что взрыв произошел на достаточно большой высоте.

Ученые NASA опубликовали компьютерную модель аэродинамических процессов, происходивших в теле Челябинского метеорита. Эта симуляция показывает разрез астероида, подобного Челябинскому, и демонстрирует, как происходит распад астероида при вхождении в атмосферу на скорости 20 км в секунду. Горячая ударная волна с высоким давлением формируется вокруг астероида, вызывает распад метеорита и уплощает его как блин. Аэродинамические возмущения вырывают куски астероида и приводят к его распаду. Оторвавшиеся фрагменты передают большую часть энергии атмосфере, пролетая небольшое расстояние, и создают опасные ударные волны и тепловое излучение на поверхности земли.

«Сегодня ученые создают трехмерные модели и используют самые мощные суперкомпьютеры NASA для моделирования последствий взрыва астероидов, – комментируют опубликованную модель в Ассоциации. – Эти результаты помогут ответственным организациям в принятии решений в аналогичных ситуациях и защите людей в событиях, вызванных астероидами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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