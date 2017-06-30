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Челябинск

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Челябинский метеорит взорвался 4 раза

Челябинский метеорит взорвался 4 раза

Исследователи NASA смоделировали процессы, проходившие внутри Челябинского метеорита во время падения.

Как передает корреспондент РИА , исследование, посвященное Челябинскому метеориту, было опубликовано накануне Дня астероида, отмечаемого 30 июня, на портале NASA Advanced Supercomputing Division.

Компьютерную симуляцию аэродинамических процессов, возникших при входе в атмосферу Земли Челябинского метеорита в феврале 2013 года, представили специалисты Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния. «Группа специалистов NASA смогла создать масштабную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Челябинского метеорита на суперкомпьютере «Плеяды» с тем, чтобы изучить различные варианты падения небесного тела, – сообщили пресс-служба Национальной ассоциации. – В частности, удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходили при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур, а также при распаде метеорита».

Метеорит диаметром около 17 метров и массой до 10 тысяч тонн вошел 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу Земли над Челябинском на скорости около 20 километров в секунду, пролетел 20 километров и взорвался на высоте 15-25 километров в окрестностях столицы Южного Урала. Всего на протяжение полета произошло 3-4 взрыва.

В результате уничтожения астероида высвободилась энергия, равная нескольким сотням в тротиловом эквиваленте, что на порядок мощнее атомных бомб, сброшенных на японские города в конце Второй Мировой войны. Ударная волна распространилась на 58 миль (93 километра), в результате чего пострадали здания и стеклянные покрытия, были ранены 1 тысяча 200 человек. От более серьезных последствий спасло то, что взрыв произошел на достаточно большой высоте.

Ученые NASA опубликовали компьютерную модель аэродинамических процессов, происходивших в теле Челябинского метеорита. Эта симуляция показывает разрез астероида, подобного Челябинскому, и демонстрирует, как происходит распад астероида при вхождении в атмосферу на скорости 20 км в секунду. Горячая ударная волна с высоким давлением формируется вокруг астероида, вызывает распад метеорита и уплощает его как блин. Аэродинамические возмущения вырывают куски астероида и приводят к его распаду. Оторвавшиеся фрагменты передают большую часть энергии атмосфере, пролетая небольшое расстояние, и создают опасные ударные волны и тепловое излучение на поверхности земли.

«Сегодня ученые создают трехмерные модели и используют самые мощные суперкомпьютеры NASA для моделирования последствий взрыва астероидов, – комментируют опубликованную модель в Ассоциации. – Эти результаты помогут ответственным организациям в принятии решений в аналогичных ситуациях и защите людей в событиях, вызванных астероидами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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