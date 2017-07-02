Время для себя. Гороскоп РИА «Новый День» на 3 – 9 июля 2017

В первую декаду июля Солнце будет находиться в знаке Рака, Меркурий до 6 июля тоже останется у Рака, а затем перейдёт ко Льву. Венера с начала месяца будет у Тельца, а 5 июля уйдёт к Близнецам. Марс в течение всего периода будет гостить у Рака.

Солнце в Раке стимулирует интерес людей к их собственным проблемам, домашним занятиями, решению семейных вопросов, а также к развитию и совершенствованию своего внутреннего мира. Это период повышенной интуиции и проницательности в вопросах, близко касающихся людей.

Меркурий в Раке влияет на психику похожим образом, обостряя чувствительность, усиливая внимание и аналитические способности. В этот период увеличивается значимость доверия между людьми. При переходе Меркурия ко Льву люди стремятся использовать свои интеллектуальные способности для повышения своего социального статуса, увеличения своего авторитета и получения за счёт этого различных преимуществ. Из-за этого период не вполне подходит для обсуждения и решения сложных вопросов.

Венера в Тельце по-прежнему ориентирована на получение и использование материальных благ для комфортного существования. В отношениях она в этот период ценит бесконфликтность, спокойствие, надёжность. Перейдя к Близнецам, она станет поверхностной, легкомысленной, непостоянной. В это время она неудобна для серьёзной, сосредоточенной работы, но способствует случайным (и кратковременным) успехам, в том числе неожиданному обогащению.

Марс в Раке сохраняет и усиливает в людях стремление заниматься домашними делами. В деловом отношении люди пассивны, не стремятся к риску, не спешат начинать новую работу.

Гороскоп на весь июль здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Плутона с Марсом и Солнцем, а также напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем и Нептуном, Солнца с Ураном и Меркурия с Сатурном. Аспекты Венеры и Плутона создадут благоприятные условия для позитивных изменений в профессиональной сфере, однако это относится только к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Напряжённые аспекты Юпитера будут препятствовать контактам с далёкими партнерами, и мешать совместным действиям. Планы, идеи в этом направлении до второй половины июля, по гороскопу, будут неосуществимы. Рекомендуется сосредоточиться на сотрудничестве с местными партнёрами и финансовой деятельности, прогнозы по которым имеют хорошие перспективы в этом месяце. Прогноз по основной работе на этот период тоже благоприятен, но в первые выходные, 1 – 2 июля, не следует начинать новый проект и обсуждать работу и планы с руководством. Декада не подходит для проявления инициативы и работы в одиночку, положительно оценивается коллективная деятельность. Возможно некоторое продвижение в карьере или повышение социального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме начала месяца, 1 – 2 июля.

У Овнов-женщин относительно благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, при этом не рекомендуется работать в выходные 1 – 2 и 8 – 9 июля. В сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 7 и 9 июля. Не рекомендуется в эти дни давать обещания, заключать договор или принимать важное решение. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами рабочая неделя не подходит. Благоприятные условия возникнут только в выходные 8 – 9 июля, но в этот промежуток не следует заключать долгосрочного договора, лучше ограничиться разовой сделкой, так как до третьей декады условия для этой деятельности будут неблагоприятными. Период не подходит для проявления инициативы и работы в одиночку, положительно оценивается коллективная деятельность. Неподходящее время для продвижения в карьере. Нежелательно начинать новое, большое и важное, дело. Период подходит для решения хозяйственных, имущественных и организационных вопросов. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими преимущественно негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение неустойчивое.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду июля сформируется из напряжённых аспектов Меркурия с Марсом и Плутоном, Марса с Ураном и Плутоном, Венеры с Меркурием и Юпитером. Гармоничные аспекты значительного воздействия не окажут. Период не подходит для активной профессиональной деятельности. Отрицательно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной работе, а также по продвижению в карьере. Некоторые финансовые вопросы могут быть успешно решены 5 и 7 июля, однако прогноз благоприятен лишь на короткое время, поэтому не следует планировать и браться за длительные финансовые операции. Гармоничный аспект Плутона с Луной сформирует подходящие условия для решения хозяйственных вопросов, однако в этом Тельцам лучше проявить осторожность: из-за негативного влияния напряжённых аспектов собственная инициатива, скорей всего, окажется неудачной. Возможно, следует ограничиться планированием. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, кроме промежутка 4 – 6 июля. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благоприятное, за исключением выходных в начале месяца, 1 – 2 июля.

У Тельцов-женщин большая часть декады тоже неблагоприятна для профессиональной деятельности. Гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе и решению финансовых вопросов на период до 7 июля. Правда, начиная с этой даты и до конца месяца, прогноз становится положительным, поэтому рекомендуется не спешить с принятием важных решений. Также это неудачный период для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами – желательно все важные вопросы перенести на вторую половину месяца. Гороскоп негативно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность, также это неподходящее время для продвижения в карьере и повышения социального статуса. Аспекты Плутона указывают на сильное воздействие на Тельцов внешних факторов, таких как масштабные экономические или политические события. Возможны значительные изменения в их жизни, воспринимаемые как неблагоприятные, хотя необязательно это так. Гороскоп указывает, что самостоятельные попытки избежать этого воздействия ни к чему не приведут. Рекомендуется не принимать категоричных решений и не стремиться резко поменять что-либо в жизни. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Марсом, Меркурия с Плутоном и Юпитером, Венеры с Луной и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Марсом, Сатурном и Ураном, а также Марса с Нептуном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Причем, работа с партнёрами имеет хорошие перспективы на весь месяц. Подходящее время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, решения юридических вопросов. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период не подходит. Рекомендуется все дела перенести на вторую половину месяца. Для выполнения основных профессиональных обязанностей наиболее благоприятным будет промежуток 3 – 5 июля. Конец рабочей недели и выходные гороскоп оценивает негативно. По прогнозу, со следующей недели условия для этой работы начнут улучшаться – до самого конца июля. Гороскоп указывает, что в промежуток 3 – 5 июля также возникнут подходящие условия для продвижения в карьере, но Близнецам в этот момент не следует проявлять инициативу: всё должно происходить как бы само собой. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, кроме выходных, 8 – 9 июля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Меркурием сформирует благоприятные условия для интенсивной интеллектуальной деятельности, приобретения новых знаний или получения важной информации, а также установления новых полезных связей. Благоприятный период для делового и неформального общения. Кроме того, это хороший момент для обращения в официальные органы и юридические организации. Возможны позитивные изменения в профессиональной деятельности. Для выполнения основой работы положительно оценивается промежуток 3 – 5 июля, а остальные дни, включая выходные, характеризуются отрицательно. Тем не менее, следует учесть, что прогноз на месяц по основному направлению деятельности преимущественно позитивный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется, хотя некоторых успехов Близнецы могут достичь в выходные, 8 – 9 июля. Для решения финансовых вопросов подходит только 3 июля, поэтому эту деятельность лучше отложить или передоверить коллегам. На всю рабочую неделю гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, а в выходные Близнецам предстоит проявить инициативу. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 2 – 3 июля. Перспективы обустройства личной жизни неустойчивые и, скорей, неблагоприятные. Материальное положение прогнозируется благополучное, но 3 июля возможны некие трудности (не рекомендуется решать хозяйственные вопросы, желательно ничего не покупать).

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Плутоном, Солнца с Луной и Плутоном, Венеры с Сатурном. Негативное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Солнца с Ураном и Нептуном, и Меркурия и Сатурном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, за исключением промежутка 7 – 8 июля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит весь период, кроме субботы, 8 июля (не рекомендуется в этот день решать важные вопросы с руководством, влиятельными людьми или партнёрами). Для решения финансовых вопросов неблагоприятным будет промежуток 3 – 4 июля. В эти дни возможно негативное влияние внешних факторов или конфликт с руководством. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется, хотя подходящие условия для разовой успешной сделки возникнут 5 – 6 июля. За исключением промежутка 7 – 8 июля, гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности, а в указанные дни (пятницу и субботу) Ракам лучше оставаться на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение всего периода благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение оценивается как благополучное, но в пятницу или субботу возможны небольшие неприятности.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Также это наиболее перспективное направление на весь месяц. В основной работе проблемы ожидаются в пятницу и выходные, 7 – 9 июля. Не рекомендуется обращаться к руководству и обсуждать спорные вопросы с коллегами. Точно такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Рекомендуется наиболее важную работу перенести на третью декаду, когда условия станут благоприятней. На весь период гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность, и позитивно одиночную – кроме промежутка 7 – 9 июня. Неподходящее время для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Марса с Ураном создаст благоприятные условия для личной активности и положительных перемен в работе. Возможен внезапный поворот событий, открывающий новые возможности, хотя, скорей всего, попытка этим воспользоваться в первое время приведёт к трудностям (но, судя по гороскопу, эти проблемы будут успешно решены). Рекомендуется уделить внимание поиску новых контактов, установлению новых связей. Ситуация в доме, отношения с близкими до 5 июля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Юпитером, Марса с Солнцем и Плутоном, Венеры с Сатурном. Напряжённые аспекты Солнца с Ураном и Нептуном, Меркурия с Сатурном и Юпитера с Нептуном будут воздействовать слабо и значительного влияния на работу не окажут. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Положительно оцениваются и выполнение основной работы, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, и финансовая деятельность Львов. Только в промежуток 6 – 7 июля Львам следует приложить некоторые усилия к тому, чтобы не превысить свои полномочия и тем самым избежать конфликтной ситуации с партнёрами или руководством. Гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Львов в этот период, но предпочтение отдаёт самостоятельной работе. Возможно некоторое продвижение в карьере или укрепление профессионального статуса, но, скорей всего, незначительное. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером указывает на устойчиво положительное движение вперёд в работе, при этом следует добиваться надёжного закрепления результатов, в том числе документально. Каждое успешное действие будет улучшать прогноз. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме промежутка 1 – 2 июля, характеризуются как благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 5 – 6 июля. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин первая декада месяца в профессиональном плане характеризуется как неудачная. Астрологический фон сформируется преимущественно напряжёнными аспектами Сатурна с Марсом, Юпитера с Нептуном, Венеры с Меркурием и Солнца с Нептуном. Поэтому прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. Все важные вопросы в работе с деловыми партнёрами лучше перенести на вторую половину месяца. Кроме того, гороскоп негативно оценивает одиночную, самостоятельную работу, и отдаёт предпочтение деятельности в коллективе, без проявления инициативы. У Львов, судя по гороскопу, возникнет стремление, и будут попытки преодолеть неблагоприятный период увеличением своей активности, но поскольку они будут ограничены в своих действиях негативным Сатурном, никакого успеха они не достигнут, и это вызовет у них сильное разочарование. Лучше не усложнять ситуацию, не брать на себя дополнительные обязанности и не стремиться к достижениям. Также это неподходящее время для обращения к руководству или влиятельным лицам. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, хотя преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 1 – 2 июля. Материальное положение 1 июля благополучное, а в остальные дни неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Урана с Юпитером, Марса с Венерой и Плутоном и Венеры с Сатурном. Наряжённые аспекты Нептуна с Солнцем и Юпитером, а также Венеры с Юпитером проявятся в работе с далёкими деловыми партнёрами, поэтому декада для этой деятельности неблагоприятна. У Дев будут либо нереалистичные планы, либо они получат искажённую информацию. Лучше серьёзную деятельность перенести на вторую половину месяца. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Судя по гороскопу, наилучших успехов Девы достигнут, работая в одиночку, проявляя самостоятельность. Гармоничные аспекты Сатурна и Урана с Юпитером сформируют благоприятные условия для сосредоточенной деятельности в избранном направлении. Подходящий момент для обновления производства, внедрения технических новшеств, а также для установления новых связей, поиска перспектив, экспериментов – любой деятельности, связанной с общением и использованием своего интеллектуального потенциала. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 1 и 8 июля возможна кратковременная напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение на весь период благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для основной работы непригодны 1 – 2 и 7 июля. Не рекомендуется в эти дни решать профессиональные вопросы с коллегами и партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами на всю декаду оценивается отрицательно, и не рекомендуется (вторая половина месяца для этой деятельности будет благоприятной). На весь период гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Для одиночной деятельности не подходит промежуток 5 – 6 июля: скопление напряжённых аспектов Венеры, Меркурия и Солнца создаст и внешние, и внутренние препятствия для осуществления собственных планов Дев. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст благоприятные условия для самосовершенствования и различных экспериментов, связанных с этим. В этот период возможно успешное планирование, а также возникновение перспективных контактов с возможностью повышения социального статуса в будущем. Подходящее время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации, а также для работы, требующей соблюдения формальностей, документирования. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 1 июля. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Венеры с Солнцем и Юпитером, Марса с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Меркурием и Юпитером, а также Солнца с Ураном и Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами наиболее благоприятным будет промежуток 4 – 6 июля, на остальные дни прогноз в основном негативный. Взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность характеризуются тоже отрицательно. В течение периода гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности, хотя работа в одиночку может быть успешной в середине декады, 4 – 6 июля. Неподходящее время для продвижения в карьере. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Декада непригодна для расширения сферы деловых интересов, заключения новых договоров, соглашений. Благоприятное время для обновления знаний и опыта, поездок с ознакомительной целью и для отдыха. Возможно установление новых деловых связей, но в делах в этот период будет застой. Ситуация в доме, отношения с близкими до 7 июля благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением воскресенья, 9 июля. Материальное положение на всю декаду благополучное.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Меркурия усилит интеллектуальные способности Весов и поможет наладить общение. Благоприятный период для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Под влиянием Нептуна Весы смогут проявить в работе свой творческий потенциал, возможно, обнаружить новые перспективы, и кроме того, им в деятельности поможет усилившаяся в этот период интуиция. Работу с местными партнёрами рекомендуется считать основным направлением в этом месяце. Гороскоп также положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей, и тоже с неплохой перспективой до конца июля. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами походит только промежуток 3 – 6 июля. Финансовая деятельность оценивается полностью негативно, и не рекомендуется. Лучше передоверить её коллегам. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности. Одиночная работа будет успешной только 3 – 6 июля. Декада не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей негативный, положительно оцениваются лишь 2 и 5 – 6 июля. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Марсом, Меркурия с Юпитером и Плутоном, а также напряжённых аспектов Меркурия с Нептуном и Ураном, Венеры с Плутоном и Сатурном, Марса с Нептуном и Ураном. Гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, за исключением выходных, 2 и 8 – 9 июля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 5 – 7 июля. Финансовая деятельность характеризуется в основном негативно, и не рекомендуется. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности на промежутки 2 – 4 и 8 – 9 июля, в остальные дни Скорпионам лучше работать в коллективе, на втором плане. Период не подходит для продвижения в карьере. Рекомендуется развивать (или установить) отношения с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем сформирует благоприятные условия для позитивных изменений в работе, возможно удачное стечение обстоятельств, которое проведёт к значительному продвижению в делах. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в выходные, 1 – 2 и 8 – 9 июля, возможна некоторая напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству полностью благоприятный на весь период. Материальное положение благополучное, кроме выходных (2 и 8 – 9 июля).

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, но при этом 2 и 9 июля оцениваются как неудачные. В основной работе ожидаются трудности. Важные дела лучше перенести на следующую неделю. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами в течение всей декады, кроме выходных 1 – 2 июля, по гороскопу, будет успешным. Для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 3 – 5 июля, то есть появится возможность для разовой сделки, и не более того. На эти же дни гороскоп даёт положительную оценку одиночной, самостоятельной деятельности. В остальные дни рекомендуется работать в коллективе, не проявляя инициативы. Период не подходит для продвижения в карьере, но гармоничный аспект Сатурна с Марсом указывает на возможность некоторых успехов в этом направлении при условии приложения достаточной энергии и упорства. То есть Скорпионам следует заниматься укреплением своих позиций и накоплением ресурсов. Благоприятное влияние Солнца с Меркурием поможет Скорпионам в контактах с людьми и установлении полезных связей. Хороший момент для обращения к руководству или вышестоящим инстанциям. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением выходных, 1 – 2 июля. Материальное положение оценивается положительно, за исключением 1 – 2 и 7 июля.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Плутоном, Солнца с Меркурием и Плутоном, а также из напряжённых аспектов Сатурна с Меркурием и Марсом, Солнца с Нептуном, Венеры с Солнцем и Луной. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятными будут 7 и 8 июля, а для взаимодействия с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов – промежуток 7 – 9 июля. В эту декаду гороскоп рекомендует отдать предпочтение одиночной, самостоятельной работе, хотя и для коллективной деятельности прогноз положителен до 7 числа. Подходящее время для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, возможна помощь со стороны, от влиятельных лиц, однако в этот момент лучше не рисковать, и решение серьёзных вопросов отложить до следующих периодов. В текущий период можно успешно устанавливать контакты, налаживать отношения, расширять сферу деловых интересов для будущего использования. В целом, эту декаду можно считать подготовительным периодом, при этом рекомендуется сосредоточиться на работе с далёкими деловыми партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 7 – 8 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, но тоже кроме 7 – 8 июля. Материальное положение тоже оценивается как благополучное, за исключением 7 – 8 июля.

У Стрельцов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами (кроме субботы, 1 июля). Гармоничный аспект Марса и Плутона указывает на возможность значительных положительных изменений в работе при большой активности Стрельцов, однако прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности отрицательный, поэтому Стрельцам не следует увлекаться и проявлять инициативу. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже благоприятный, за исключением 1 и 3 июля. В это дни не следует обсуждать проблемы с руководством и принимать на себя ответственность. Для решения финансовых вопросов подходит первая половина декады, до 5 июля (дальше прогноз негативный). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется в основном отрицательно: разовая успешная сделка возможна лишь в промежуток 1 – 3 июля. В начале рабочей недели, в промежуток 3 – 5 июля, может произойти некое событие или это будут собственные действия Стрельцов, благодаря которым они значительно укрепят своё положение или продвинутся в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются преимущественно негативно. Материальное положение благополучное, кроме 1 июля.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной и Венерой, Марса с Меркурием и Плутоном, а также из напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном, Солнца с Марсом, Ураном и Нептуном. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, но отрицательно характеризуются 1 и 3 июля. В выходные не рекомендуется обсуждать профессиональные проблемы с руководством, а в понедельник не следует заниматься хозяйственными и административными вопросами. Прогноз по финансовой деятельности в основном неблагоприятный: успешные операции возможны только в промежуток 4 – 5 июля. Рекомендуется важные финансовые дела и вопросы перенести на вторую половину месяца. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами период тоже не подходит. Благоприятный для этой деятельности момент наступит только в третьей декаде. На всю декаду рекомендуется коллективная работа, собственные активные действия нужно отложить тоже до третьей декады. Соединение Плутона с Солнцем указывает, что внешняя ситуация развивается не вполне благоприятным для Козерогов образом, поэтому желательно не рисковать – учитывать возможность неожиданного вмешательства негативных внешних факторов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением воскресенья, 9 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение удовлетворительное, но 1 и 3 июля возможны нежелательные расходы.

У Козерогов-женщин на весь период гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно, при этом благоприятные перспективы на июль есть только у взаимодействия с далёкими партнёрами – в третьей декаде. Для решения финансовых вопросов или проведения удачной операции подходит только 4 июля. Рекомендуется все важные дела перенести на третью декаду. Гороскоп даёт отрицательный прогноз и по коллективной, и по одиночной, самостоятельной деятельности. Также это неподходящий период для продвижения в карьере. Вся декада непригодна для решения хозяйственных и административных вопросов, и, кроме того, для занятий общественной деятельностью. Не рекомендуется производить обновления в профессиональной сфере, а также начинать долгосрочный проект. Желательно сосредоточиться на том, что в данный момент лучше всего получается. Для расширения сферы деловых интересов и установления новых деловых связей период не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением 2 – 3 июля. Материальное положение благополучное, кроме 3 и 7 июля

Водолей

На Водолеев-мужчин в первую декаду июля продолжат влиять преимущественно напряжённые аспекты – Юпитера с Меркурием, Марса с Сатурном, Венеры с Луной, Солнца с Нептуном. Благоприятно будут влиять Уран с Луной, Нептун с Меркурием, Уран с Марсом, но это влияние распространится главным образом на личную жизнь. В основной работе в течение всего периода ожидаются трудности. Юпитер с Меркурием ослабят интеллектуальные способности Водолеев и будут препятствовать попыткам осуществить положительные изменения в профессиональной деятельности. Отрицательно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для начала новых проектов, новой деятельности. Для решения финансовых вопросов подходящий момент наступит в конце рабочей недели, в промежуток 7 – 9 июля. Рекомендуется все важные финансовые дела перенести на третью декаду. Гороскоп даёт негативную оценку и для коллективной, и для одиночной деятельности. В связи с этим, нежелательно проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Также негативно характеризуются перспективы продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые (кроме воскресенья, 9 июля). Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение благополучное, кроме 2 и 9 июля. В эти дни не следует искать финансовой поддержки.

У Водолеев-женщин в основной работе проблемы ожидаются в промежутки 1 и 6 – 8 июля. Следует остерегаться необдуманных поступков и конфликтов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период до 7 июля. До этого момента, хотя прогноз положительный, нежелательно заключать с партнёрами долгосрочный договор, поскольку прогноз на последующие периоды месяца неблагоприятный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность в эту декаду оценивается негативно, рекомендуется перенести всю работу на следующую неделю. На всю рабочую неделю гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по коллективной и одиночной деятельности Водолеев, поэтому нежелательно проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Также отрицательно характеризуются попытки продвижения в карьере. Но при этом гармоничный аспект Сатурна с Солнцем создаст благоприятные условия для установления конструктивных отношений с руководством. Кроме того, он будет способствовать концентрации сил Водолеев и укреплению профессионального положения. Подходящее время для подготовки к началу успешной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими до 7 июля благополучные, а затем напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются как благоприятные. Материальное положение неустойчивое, в промежутки 1 и 6 – 8 июля возможны проблемы (рекомендуется сдержанность в расходах).

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на первую декаду июля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Луны с Венерой и Меркурием, а также напряжённых аспектов Солнца с Нептуном и Меркурия с Венерой и Юпитером. Наиболее благоприятный прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя не рекомендуется начинать работу с ними в выходные, 1 – 2 июля. Положительно характеризуются основная профессиональная деятельность и решение финансовых вопросов. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами непригодны выходные,1 – 2 июля и, кроме того, 5 июля Рыбы могут попытаться осуществить некую нереалистичную идею. В течение всей декады не рекомендуется проявлять самостоятельность, лучше ограничиться коллективной работой на втором плане. Всю важную работу желательно планировать на третью декаду, когда возникнут более благоприятные условия. В текущей декаде возможна успешная подготовительная деятельность и заключение предварительных договорённостей. Влияние на Рыб Урана поможет обнаружить в текущей работе новые перспективы, что будет сопровождаться чувством освобождения, однако не следует полагаться на это ощущение, лучше подойти к вопросу критически. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение, кроме 1 – 2 июля, удовлетворительное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается возможность командировки, дальней поездки. Взаимодействие с местными партнёрами тоже характеризуется положительно, за исключением выходных, 8 – 9 июля. Для основной работы неблагоприятными будут 2 и 9 июля (оба раза воскресенье). В промежуток до 5 июля гороскоп негативно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность. Далее, до конца декады, предпочтение следует отдать одиночной, самостоятельной работе. Соединение Нептуна с Солнцем создаст для Рыб возможность проявить в работе свои творческие возможности, но при этом Рыбы должны тщательно следить за тем, чтобы их идеи не превратились в безответственную авантюру. В конце рабочей недели, 6 – 7 числа, у Рыб возникнет возможность проявить инициативу и достичь успеха в неких позитивных преобразованиях в работе – это может быть и организационная, административная деятельность, и некое обновление в профессиональной сфере, и важный результат при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, а также и финансовый успех. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как преимущественно благополучные (кроме 2 и 9 июля). Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное на всю декаду.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 02.07.17

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