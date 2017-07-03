На южноуральском озере затонула лодка с детьми, семеро погибли

В Челябинской области затонула лодка с людьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, ЧП произошло вечером 2 июля на озере Максимка в Чесменском районе.

По данным очевидцев, мужчина и четверо детей катались на алюминиевой лодке. В какой-то момент перегруженное судно перевернулось.

Спасать тонущих бросились оставшиеся на берегу родственники, однако два пловца погибли. На место вызвали сотрудников МЧС.

К утру из воды достали тела двух мужчин, а также детей двух, восьми, десяти и пятнадцати лет. Продолжаются поиски тела последнего мужчины, управлявшего лодкой.

На месте происшествия работают следователи территориального отдела, сотрудники правоохранительных органов, водолазы, спасатели.

По данным МЧС, водоем не оборудован для купания и катания на лодках. Более того, никто из туристов не надел спасательный жилет.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Челябинск, Юлия Димова

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