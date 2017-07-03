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В лодке плыли восемь детей: : подробности трагедии на Южном Урале

В лодке плыли восемь детей: : подробности трагедии на Южном Урале

Следователи раскрыли подробности трагедии на южноуральском водоеме, где погибли семь человек.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, в вечер трагедии на злополучной лодке плыли 1 взрослый и 8 детей. При этом после опрокидывания судна четверо детей смогли выбраться из озера и спастись.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля на озере Максимка в Чесменском районе. На водной глади перевернулась металлическая лодка. На помощь тонувшим бросились два мужчины, которые в результате тоже утонули.

Впоследствии со дна водоема подняли тела двоих взрослых и четырех детей. Тело мужчины, управлявшего судном, пока не найдено.

«Это – частный водоем, принадлежал одному из утонувших, – рассказал журналистам вице-губернатор Челябинской области Олег Климов. – Это – бывший карьер, для купания он не приспособлен. Лодка не была зарегистрирована, у ее владельца лодки не было прав на управление плавательным средством, оборудованного мотором. Также ни на одном человеке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии».

Челябинск, Виктор Елисеев

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