Южноуральский губернатор вмешался в ситуацию вокруг застройки территории вблизи Золотой горы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться в застройке на Золотой горе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский на еженедельном аппаратном совещании дал поручение главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки района Золотой горы.

«Ко мне обратились жители Челябинска, обеспокоенные планами застройки так называемого района Золотой горы. Насколько мне известно, в 1992 году Золотая гора обрела статус памятника истории областного значения. Я прошу детально, серьезно разобраться в этом вопросе, провести грамотную разъяснительную работу с населением. Президент России Владимир Владимирович Путин дал четкий сигнал о необходимости благоустройства инфраструктуры городов и поселков, особо отметив необходимость проведения работ в областных центрах. И это нужно делать, не допуская кощунства», – подчеркнул глава Южного Урала.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев доложил губернатору, что в настоящий момент перед застройкой используется практика проведения публичных слушаний – в том числе по тем разрешениям на строительство, которые выдавались в 2012-2013 годах. «Краеведы сегодня обеспокоены этой ситуацией. По результатам публичных слушаний принято решение провести основательную юридическую экспертизу», – сообщил Евгений Тефтелев.

Борис Дубровский поручил градоначальнику разобраться с застройкой на Золотой горе и на одном из следующих аппаратных совещаниях доложить об этом вопросе. К рассмотрению вопроса подключатся также региональное министерство культуры и Общественная палата Челябинской области.

Напомним, прошедшие 29 июня в Доме архитектора публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории улицы Академика Королева от границы города до пересечения с улицей Братьев Кашириных, Комсомольского проспекта в границах улиц Академика Королева и Татищева, улицы Петра Сумина в границах улиц Академика Королева и Академика Макеева, улицы Петра Столыпина в границах улиц Академика Королева и Фиалковой, улицы Северной в границах улиц Академика Королева и Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска в связи с предстоящим строительством здесь конгрессно-выставочного комплекса взывали недовольство горожан.

Ранее инициативная группа «АрхиСтраж» обратилась к организаторам публичных слушаний с просьбой отложить рассмотрения вопроса, так как в границах указанного земельного участка располагается выявленный объект культурного наследия – достопримечательное место мемориальный комплекс «Братская могила жертв сталинских репрессий», известная также как Лысая или Золотая гора. Краеведы настаивали, необходимо отложить обсуждение вопроса до проведения историко-культурной экспертизы с определением предмета охраны, территории объекта и его защитной зоны. Однако общественное обсуждение все-таки было проведено.

Но в ходе слушаний организаторы столкнулись с противодействием не только краеведом, но и простых горожан, в том числе жителей ближайших к обсуждаемой территории микрорайонов, выступивших категорически против уничтожения расположенного в указанных границах лесного массива.

Правда, присутствовавшие на обсуждении депутаты и чиновники до последнего пытались убедить челябинцев признать слушания состоявшимися и отдать окончательное решение вопроса строительства конгрессно-выставочного комплекса на откуп комиссии Гордумы и мэрии. Это вызвало возмущение горожан, пообещавших бороться против строительства до конца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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