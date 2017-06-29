«Уточните объем кощунства…» В Челябинске собираются строить дорогу на костях репрессированных (ВИДЕО)

Челябинские депутаты расписались в удобном для себя бессилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончились публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории улицы Академика Королева от границы города до пересечения с улицей Братьев Кашириных, Комсомольского проспекта в границах улиц Академика Королева и Татищева, улицы Петра Сумина в границах улиц Академика Королева и Академика Макеева, улицы Петра Столыпина в границах улиц Академика Королева и Фиалковой, улицы Северной в границах улиц Академика Королева и Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска.

Напомним, ранее инициативная группа «АрхиСтраж» обратилась к организаторам публичных слушаний с просьбой отложить рассмотрения вопроса, так как в границах указанного земельного участка располагается выявленный объект культурного наследия – достопримечательное место мемориальный комплекс «Братская могила жертв сталинских репрессий», известная также как Лысая или Золотая гора. Краеведы настаивали, необходимо отложить обсуждение вопроса до проведения историко-культурной экспертизы с определением предмета охраны, территории объекта и его защитной зоны. Без проведения тщательной историко-культурной экспертизы и археологических исследований территории бывших шахт по добыче золота утверждение проекта планировки с проектом межевание кощунственно и аморально, настаивают общественники.

Публичные слушания в Доме архитектора собрали множество неравнодушных горожан. Подавляющее большинство из них пришлось именно для того, чтобы высказаться по вопросу, против которого возражали активисты «АрхиСтража». При этом отношение челябинцев к проекту строительства в указанных границах трехэтажного конгрессно-выставочного центра общей площадью более четырех тысяч квадратных метров с двумя подъездными дорогами оказалось резко отрицательным.

Выяснилось, что дорога к новому объекту должна была пройти не только над предполагаемыми захоронениями расстрелянных в 1930-е годы, но еще и аккурат посередине лесного массива, который давно уже облюбовали для прогулок и занятий спортом не только местные жители, но и учащиеся ряда спортивных школ города. Впрочем, покататься на лыжных трассах сюда приезжают со всего Челябинска. По признанию одного из лыжных тренеров, лес самой природой создан для организации здесь лыжных трасс, предназначенных как для воспитанников спортшкол и секций, так и для лыжников-любителей.

Высказывались и более прагматичные суждения. «Я купил квартиру в этом микрорайоне потому, что ее окна виден лес, – прервал один из горожан рассуждения председателя публичных слушаний, депутата Челябинской городской Думы Александра Павлюченко, попытавшегося вступиться за право собственности застройщика – ООО РВЦ «Челябинск ЭКСПО». – Теперь вы предлагаете построить здесь выставочный центр и дорогу. Вдоль дороги, разумеется, будут построены другие объекты. Кто возместит мне потерянную рыночную стоимость моей частной собственности?»

Однако представители мэрии и депутаты не собирались слушать возражения челябинцев. Г-н Павлюченко вдруг вспомнил о генеральном плане города. «Мы не можем игнорировать этот документ, – пытался рассуждать депутат. – Архитекторы не могут что-то менять в нем. «Красные линии», определяющие, что здесь должна быть дорога, есть в генплане. Тогда нужно менять генеральный план». И это при том, что буквально на прошлой неделе комиссия Челябинской городской Думы по градостроительству и землепользованию обсуждала техническое задание на разработку Генерального плана Челябинска, где депутаты заявили о нецелесообразности экстенсивного развития города. К тому же проект конгресс-выставочного центра предлагает именно изменить «красные линии», чего, по словам председательствовавшего на публичных слушаниях депутата проектанты не имели права делать.

Нашлось, что возразить и бывшему начальнику главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Челябинска, а ныне – первому заместителю начальника Сергею Самсонову. Чиновник сначала попытался объяснить, что строительство нового объекта будет проходить в километре от поставленного на кадастровый учет участка мемориала памяти жертв политических репрессий. Когда же услышал в ответ, что границы выявленного объекта культурного наследия могут не совпадать с границами участка, и начинать строительство до их определения кощунственно и аморально, то своим ответом и вовсе заставил усомниться в наличии у чиновников мэрии не то что морали, а даже представления о ней: «Я только хочу уточнить, каков объем кощунства…» – брякнул представитель администрации города, забыв, впрочем, пояснить, в каких единицах собирается измерять кощунство: в килограммах, метрах, рублях или литрах.

Впрочем, рассуждения чиновников и депутатов тонули в возмущенных голосах челябинцев, требовавших одного: запретить строительство. Но челябинские парламентарии не были бы парламентариями, если бы не могли не то чтобы настоять на своем, но хотя бы попытаться протащить нужную себе формулировку. «У нас нет полномочий обязывать проектировщиков проводить историко-культурную экспертизу, – изобразил беспомощность Александр Павлюченко. – Экспертизу должен проводить государственный комитет охраны памятников культурного наследия, это областной уровень». В итоге депутат подвел к тому, что городские власти не имеют полномочий и на то, чтобы обязать областную власть провести экспертизу, но и запрещать стройку не могут.

Сначала горожане пытались взывать к совести и исторической памяти депутатов

Но тут внезапно выяснилось, что никого обязывать не надо. Оказывается, земельный участок под мемориалом «Золотая гора» находится на балансе муниципалитета. Следовательно, охрана объекта культурного наследия, в том числе и проведение экспертизы, находятся в компетенции именно городских властей. Но тут же выяснилось, что в городской казне денег на это нет, и все вернулось на круги своя: запретить не можем, границу провести не можем… «Зачем тогда вообще публичные слушания проводить, если у вас никаких полномочий нет?!» – возмущенно обратился к депутатам один из участников обсуждения.

И тут, наконец, прояснилось зачем. Стараясь не обращать внимания на возмущенные реплики челябинцев, Александр Павлюченко попытался подвести черту. «Публичные слушания считать состоявшимися, – начал резюмировать депутат. – Рекомендуем застройщику представить юридическое обоснование проекта на заседание комиссии Думы 21 июля». Но возражения стали громче: «Отклонить!» – настаивали горожане. Настойчивость участников слушаний начала раздражать депутатов. В конце концов, г-н Павлюченко на очередную попытку возразить бросил: «Мнение оставьте, пожалуйста, при себе».

Но челябинцы не собирались заканчивать обсуждение. Наконец, встал молодой мужчина, житель Тополиной аллеи. «Мы не отдадим лес! – ультимативно заявил челябинец. – Официально заявляю: мы создали инициативную группу, и продолжим бороться против строительства и за то, чтобы сохранить наш лес!»

Сгладить противоречия попытался вице-спикер Челябинской городской Думы Илья Мительман. «Мы не одобрили проект строительства, – обратился депутат к челябинцам. – Мы тоже патриота нашего города, мы тоже заботимся о каждом деревце. Но мы, депутаты, должны работать в правовом поле. Поэтому мы и говорим о юридическом обосновании. Пусть нам юристы скажут: если есть граница выявленного культурного объекта, то где она, если ее необходимо определить – пусть так и напишут, если необходимо проведение экспертизы – напишут об этом. Главное, чтобы это было правильно юридически сформулировано».

Правда, г-н Мительман почему-то упустил, что Александр Павлюченко не предлагал обратиться к юристам той же мэрии за соответствующими рекомендациями. Его коллега говорил о том, что именно застройщик должен представить юридическое заключение по проекту.

Так или иначе, но «бессильные» в отстаивании интересов горожан депутаты продолжали гнуть свою линию. В итоге в протокол слушаний была внесена формулировка, предложенная Александром Павлюченко. Теперь заказчик проекта должен будет представить на рассмотрение комиссии городской Думы по градостроительству и землепользованию юридическое заключение по нему. Причем, когда руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев поинтересовался, может ли он получить приглашение на это заседание, г-н Павлюченко почему-то заявил, что оно будет закрытым.

Напомним, за последнее время депутаты Челябинской Думы не согласовали проект межевания территории только один раз – накануне выборов в Госдуму. Те слушания запомнились пламенными речами одного из претендентов на госдумовский мандат. И, что удивительно, тогда у депутатов были необходимые полномочия.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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