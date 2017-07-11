Эксперты: реальная площадь захоронений на Золотой горе в Челябинске никому не известна (ВИДЕО)

Эксперты настаивают на обследовании территории, примыкающей к мемориалу «Золотая гора» в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование захоронений в районе Золотой горы так и не было завершено. Об этом рассказал один из участников проекта конца 1980-х годов, директор НИИ судебных экспертиз «Стэлс» Александр Власов.

Напомним, в конце июня в Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту межевания территории, связанному со строительством выставочно-конгрессного центра на земельном участке, соседствующем с комплексом «Золотая гора». Краеведы выступили категорически против планов нового строительства, заявив, что дорога к центру может пройти поверх захоронений жертв репрессий 1930-х годов.

Однако организаторы слушаний заявили, что мешать строительству у них нет никаких полномочий, и продавили решение, предписывающее лишь проведение юридической экспертизы проекта. Возмущенные горожане выступили категорически против фактического игнорирования их мнения (именно так восприняли участники слушаний их итог), обвинив чиновников и депутатов в кощунстве. Скандал вылился на страницы СМИ, в результате в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Чиновникам мэрии пришлось сесть за стол переговоров с краеведами.

Обсудить промежуточные итоги общения чиновников и ученых планировалось в ходе пресс-конференции, куда были приглашены Александр Власов, археолог, председатель правления Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» Гаяз Самигулов и заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Челябинска Сергей Самсонов. Однако чиновник, давший предварительное согласие на общение с журналистами, на мероприятие так и не пришел.

Участникам пресс-конференции пришлось ограничиться лишь высказыванием своего мнения. Александр Власов рассказал о проводившихся три десятилетия назад исследованиях, которые так и не были закончены: в одну из ночей останки, привезенные ему на экспертизу просто исчезли, как и все документальные записи. С течением же времени о захоронениях, в котором нашли свой последний приют, по оценкам исследователей и ряда общественных деятелей, несколько сотен тысяч человек, расстрелянных в 1930-50-е годы, и вовсе попытались забыть.

Золотая гора – место памяти о всех погибших в годы репрессий

Поэтому та шумиха, которая возникла после скандальных публичных слушаний, возможно, будет даже полезной, высказал предположение Гаяз Самигулов. «В 1989-1990 годах «Золотая гора была у всех на слуху, – напомнил ученый. – Сегодня же, к сожалению, четверо из пяти челябинцев о ней даже не слышали».

Переговоры с властями только в самом начале, отметил исследователь, и пока чиновники идут навстречу. Но об окончательных итогах пока говорить рано. «Экспертиза необходима однозначно, – подчеркнул г-н Самигулов. – Во-первых, необходимо статус памятного места утвердить уже формально. Во-вторых, во избежание кощунства нужно определить четкие границы захоронений, и власти на сегодня готовы обсуждать именно такой подход». Дело в том, что при определении предварительных границ мемориала было достоверно известно расположение лишь девяти шахт, всего же их было полтора десятка. И где находятся остальные – пока неизвестно. Поэтому исследовать нужно будет и территории, прилегающие к выделенному земельному участку мемориала «Золотая гора».

Только после этого можно начинать разговор о каком-то строительстве вблизи мемориала, подчеркнули эксперты. Сегодня же о том, на какую площадь протянулись захоронения погибших в годы репрессий, не знает никто, признали ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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