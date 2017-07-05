Вспомнили о морали: челябинские чиновники встретятся с экспертами, исследовавшими Золотую гору (ВИДЕО)

В мэрии Челябинска отложили решение вопроса о строительстве выставочно-конгрессного центра вблизи мемориала жертвам политических репрессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на следующей неделе в главном управлении архитектуры и градостроительства Челябинска пройдет совещание с археологами, проводившими историко-культурную экспертизу выявленного объекта культурного наследия – достопримечательного места «Золотая гора». Об этом сообщил заместитель начальника структурного подразделения мэрии Сергей Самсонов.

По словам чиновника, экспертиза проводилась в 2006 году. Именно на основании ее данных и были определены предварительные границы мемориального комплекса площадью 73 гектара. При этом в 2007 году федеральное министерство культуры утвердило эту экспертизу, в тексте которой говорилось, что предварительные границы установлены так, чтобы внутри их контура оказались все золотоносные копи, то есть все места захоронения расстрелянных в 1930-е годы во время развернувшихся репрессий.

Напомним, на прошлой неделе в Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту межевания территории, связанному со строительством выставочно-конгрессного центра на земельном участке, соседствующем с комплексом «Золотая гора». Краеведы выступили категорически против планов нового строительства, заявив, что дорога к центру может пройти поверх захоронений жертв репрессий 1930-х годов.

Однако организаторы слушаний заявили, что мешать строительству у них нет никаких полномочий, и продавили решение, предписывающее лишь проведение юридической экспертизы проекта. Возмущенные горожане выступили категорически против фактического игнорирования их мнения (именно так восприняли участники слушаний их итог), обвинив чиновников и депутатов в кощунстве. Скандал вылился на страницы СМИ, в результате в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Чиновникам мэрии пришлось сесть за стол переговоров с краеведами. И хотя они настаивают, что, исходя из имеющихся у них на руках документов, никакого посягательства на захоронения жертв политических репрессий не планировалось, сегодня в администрации Челябинска существенно скорректировали тональность своих высказываний. «Мы хотим еще раз встретиться с экспертами и понять, правильно ли все было сделано в 2006 году и насколько корректно сформулировано экспертное заключение, – заявил сегодня замначальника главархитектуры Сергей Самсонов. – Ни о каком строительстве сейчас речи не идет, будущее проекта зависит, в том числе, от результатов встречи с экспертами и краеведами».

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