Лесной массив на северо-западе Челябинска собираются сократить в 10 раз

Лесной массив между Тополиной аллеей и микрорайоном «Парковый-2» собираются сократить в 10 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска буквально завалили власти письмами с просьбой сохранить лес, но внимания к проблеме со стороны чиновников не получили: за 2 неполных месяца они написали более 200 сообщений в комментариях к постам врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram, в ответ пришло только 2 уведомления от администрации Челябинска, что их вопрос рассматривается.

Достучаться до главы региона челябинцы решили с помощью открытого письма:

«По официальным каналам мы также направляли бумажное письмо с подписями 2 тысяч 30 жителей Тополиной аллеи (с контактными данными каждого подписавшегося), которые выступают против вырубки леса и за создание там парка и комфортного места для отдыха, – пишут авторы обращения. – В итоге на официальное письмо мы получили ответ от одного из ваших заместителей Сергея Сушкова, в котором пространственно говорится, что сохранена будет лишь малая часть леса (около 10%), прилегающего к мемориалу «Золотая гора», о судьбе основной части леса умалчивается, видимо, он подлежит сносу».

Отметим, что в этом районе расположен мемориальный комплекс «Золотая гора», где находится полтора десятка шахт, в которые в годы репрессий сбрасывались тела расстрелянных горожан.

В 2017 году власти Челябинска заявили о планах строительства на данной территории выставочно-конгрессного центра общей площадью более четырех тысяч квадратных метров с двумя подъездными дорогами.

Общественность выступила категорически против. Депутаты городской Думы попытались продавить проект силой, но в конце концов городским властям пришлось отступить: по решению Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области участок захоронений площадью свыше 7 гектаров, примыкающий к мемориалу «Золотая гора», признан выявленным объектом культурного наследия. Однако чиновники не отказались от планов на другую часть леса: то и дело появляются сообщения о планах продления улицы Академика Королева с многоэтажной жилой застройкой, строительства хоккейного центра и так далее.

Жители окрестных микрорайонов подчеркивают: в городе со столь сложной экологической обстановкой нужно бороться за каждый сохранившийся зеленый островок, а для строительства жилья, спортивных и прочих объектов в Челябинске полно пустырей.

Напомним, что в городе потихоньку уничтожают еще один лес – знаменитый городской бор, являющийся гордостью областного центра. С одной стороны территорию «отжимают» под апартаменты, с другой – вырубили значительный участок под комплекс общества «Динамо» и центр по шорт-треку.

А в апреле горожане заметили вырубку между парком имени Гагарина и поселком Мелькомбинат. Разумеется, официально утверждается, что вырубленные деревья были больными: такая интересная особенность челябинской растительности – массово болеть там, где кому-нибудь что-нибудь хочется построить.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.07.19

Урал зальет, Крым засушит: синоптики рассказали о погоде на август. / 10 июля ожидаются следующие события – Челябинская область. / Путин дороже: Володин отказался идти на поводу Медведева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»