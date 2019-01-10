За забором: у челябинцев отжимают экологичное общественное пространство (ФОТО)

У челябинцев потихоньку отжимают общественное пространство: часть парка имени Гагарина перегородили глухими заборами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если раньше в парк с улицы Энтузиастов можно было попасть не только через центральный вход, но и через соседнюю калитку: прогуляться несколько минут по густому «лесу», относящемуся к территории легкоатлетического манежа и Центрального стадиона, «вынырнуть» возле старого ДС «Динамо» и свернуть в парк (этим путем часто пользовались челябинцы, которым не хотелось пересекать парк по центральным забетонированным аллеям под истошные вопли массовиков-затейников или стрит-радио), то теперь подобная прогулка займет минут 40, причем подавляющую часть пути приходится брести вдоль глухих заборов.

Красная линия – кратчайший пусть до начала стройки, синяя – путь сейчас

О том, что Челябинск в плане архитектуры и ландшафтного дизайна город унылый, говорилось неоднократно. Глазу зацепиться не за что, исторические здания ветшают и уничтожаются, а на их месте возводятся безликие офисные или торговые «коробки» и многоэтажные «человековейники».

Наглядным примером может служить улица Труда, с одной стороны застраиваемая 70-меровыми жилыми башнями, с другой – пестрящая вывесками мало кому интересных (судя по посещаемости) торговых центров и рядов – этакий привет из 90-х годов.

У этой улицы есть еще одна отличительная особенность: большую часть ее южной стороны составляют заборы – за одними стройки, за другими – не понятно что. Такая же огороженная заборами (но уже с обеих сторон) улица ведет от Труда мимо зоопарка к парку имени Гагарина.

Именно этот парк делает Челябинск уникальным: далеко не каждый мегаполис может похвастаться тем, что в его центре есть настоящий лес. Обитатели промышленного миллионника свой парк любят – народу в нем полно в любое время дня и в праздники, и в будни. Парк имени Гагарина – это чуть ли не единственное в Челябинске общественное пространство, где одновременно могут находиться тысячи человек, занимаясь своими делами и не мешая друг другу.

Но и это пространство у горожан потихоньку отжимают, перегораживая глухими заборами. Сегодня там, где еще весной горожане гуляли среди сосен, ведутся сразу две стройки.

Вверху – фотография со спутника до начала стройки, внизу – ситуация на январь 2019 года

Можно сколько угодно гундеть, что территории, на которых ведется строительство, официально к парку не относятся, что возводятся не какие-нибудь апартаменты, а спортивные объекты – комплекс общества «Динамо» и центр по шорт-треку, что все работы ведутся в рамках федеральных программ, факт остается фактом: под строительство «откусили» приличную часть территории, на которой вырубили практически все деревья. Разумеется, официально утверждается, что вырубленные деревья были больными: такая интересная особенность челябинской растительности – массово болеть там, где кому-нибудь что-нибудь хочется построить.

Так будут выглядеть новые спортивные объекты

Взамен уничтоженных сосен горожане получат еще пару не отличающихся ни красотой, ни оригинальностью зданий для узкого круга спортсменов (кто-нибудь из которых может быть когда-нибудь прославит Челябинск какими-нибудь достижениями), а территория вокруг них может так и остаться закрытой для широких масс горожан.

Июнь 2018-го: стройплощакду нового ДС «Динамо» уже обнесли забором (слева). О том, что там, где идут люди, тоже будет стройка, никто не подозревал.

Теперь забор начинается от старого ДС «Динамо» и тянется почти до улицы Труда:

С другой стороны дороги тоже стройки и заборы

Мимо ледового дворца «Молния» не проскользнешь – проход закрыт

У другого входа в парк тоже натыкаемся на сплошные заборы

Челябинск, Николай Бутов, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 10.01.19

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