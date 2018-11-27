Зачем вам парки? В Челябинске построят еще один ТРК

На северо-западе Челябинска у реки Миасс построят торгово-развлекательный центр и АЗС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Академика Макеева, Университетская набережная, Чичерина и набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города Челябинска» подписал врио главы города Владимир Елистратов.

В единый комплекс должны войти АЗС, автосервис, 3 одноэтажных здания торгового назначения, выставочные площади и развлекательный комплекс.

«Ни одного парка, ни одного сквера в окрестностях. Мне как жителю 28-ого микрорайона элементарно некуда выйти погулять, – комментируют в соцсетях ситуауцию челябинец Александр Корецкий. – Но администрация решила, что на последнем свободном участке земли, прилегающем к реке, необходимо построить очередной автосервис, АЗС и несколько магазинов. Потому что каждый клочок драгоценной площади, по мнению чиновников, обязательно нужно чем-то застроить. Возводить гигантские муравейники рядом и не предусмотреть ни одной зеленой прогулочной зоны – это вообще нормально?»

Впрочем, проект другого торгово-развлекательного центра на северо-западе областного центра городские власти завернули: по итогам публичных слушаний в строительстве многофункционального торгового комплекса с аквапарком и помещениями спортивного назначения по улице Братьев Кашириных, 142 в Калининском районе решено отказать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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