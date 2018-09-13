В центре Челябинска вспыхнул очередной конфликт между жителями и застройщиком

Челябинцы выступили против очередного проекта, предполагающего снос деревьев и детских площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске состоялись публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами Энгельса, Витебская, Сони Кривой и Энтузиастов. Жители домов квартала недовольны попыткой под формальным предлогом переустроить устоявшуюся территорию.

При этом новый проект планировки предполагает серьезные изменения: размещение в границах квартала автомобильной стоянки, снос волейбольной площадки, зеленых насаждений. Зачем все это нужно, жителям непонятно.

«Вы нам нарисовали парковку на 20 мест, при этом уничтожили детскую площадку и территорию у дома. Но ваши расчеты просто не соответствуют реальности: когда я собиралась сюда, я насчитала 24 машины. И все отлично вписываются в существующие дворы. Проблем с парковкой нет ни у кого, зачем вы нам рисуете столько машиномест?» – возмутилась одна из участниц слушаний.

Представитель проектировщика попыталась апеллировать к градостроительным нормам. Якобы, по ним на одну квартиру предполагается одно место на автостоянке. Правда, обычно Градостроительный кодекс излагает нормы в привязке в количеству жителей, а не квартир. Но челябинских чиновников объяснения представлявшей проект разработчицы вполне устроил. Более того, заместитель председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Самсонов встал на ее сторону. «Это формальность, – заявил он. – Это нужно запроектировать, но фактически никто ничего сносить не будет».

Позиция, мягко говоря, странная. Отметим, к слову, что в другой ситуации у г-на Самсонова совершенно другое представление о градостроительных нормах. Так, в беседе с Романом Никитиным, участником инициативной группы жителей микрорайона «Парковый 2», выступающей против строительства двух свечек вместо детского сада, этот же чиновник старательно убеждал его, что в Челябинске действуют свои нормы, предполагающие всего 200 машиномест на 1 тысячу жителей.

Участников публичных слушаний слова Сергея Самсонова тоже не убедили. «Сейчас запроектируете, а потом начнете делать», – возмутились горожане. И такая реакция вполне ожидаема, так как чиновники мэрии очень любят в спорных ситуациях обращаться к согласованным документам и разводить руками: мол, так в планировке записано, ничего сделать не можем.

Между тем, жители квартала уверены, что подобный проект разработан лишь для того, чтобы задним числом узаконить два объекта, построенных без документов: зданий, где сейчас расположены ресторан «Старый Ереван» и детский досуговый центр.

К тому же, ко второму у челябинцев есть свои претензии. Мало того, что при его строительстве было вырублено много деревьев, а потом вместо предусмотренных проектом трех этажей выросло четыре. Так теперь его пытаются продать, причем не как детский центр, а как обычное офисное здание.

Но в мэрии и этого беспокойства не разделили. Сергей Самсонов откровенно заявил, что по документам землю арендуют под детское учреждение. А если вдруг челябинцы считают, что используют его не по назначению, – могут жаловаться в прокуратуру. Таким образом, мэрия полностью самоустранилась от рассмотрения спорной ситуации. Видимо, чиновников не слишком заботит, каким образом будет использоваться земельный участок. Хотя, кажется, договор аренды застройщик заключал именно с администрацией Челябинска, и ей в первую очередь надо было бы озаботиться возможной неправомерностью использования участка.

В конечном итоге, проект планировки отправили на доработку. Что интересно, после доработки его совершенно не обязательно направлять на повторные публичные слушания. Доработанный проект направят на подпись главе города. А жители Челябинска через какое-то время столкнуться с очередным сюрпризом. Из-за якобы «формального» проекта планировки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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