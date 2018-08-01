Психологическое давление и физическое насилие: магнитогорские строители силой впихивают многоэтажку во двор в центре Челябинска

Жители Калининского района Челябинска не сдаются в своем противостоянии со строительной компанией из Магнитогорска, покусившейся на их двор.

Как уже сообщал «Новый День», ООО СК «Высотник» собирается возвести многоэтажку во дворе домов домов по адресу Калинина 17-19, Каслинская 56, 56»А». Новое здание, по сути, лишит горожан двора, а также усугубит коммунальные проблемы – объект ставится на старые коммунальные сети.

В мэрии заявляют, что ничем помочь горожанам не могут: есть решение суда (которое чиновники не стали оспаривать) – стройка законна. Жильцы продолжают сопротивляться, дошло до применения физической силы.

Жильцы направили коллективное обращение уполномоченному по правам Человека в Челябинской области Маргарите Павловой с просьбой «принять меры реагирования по линии защиты прав человека и гражданина в плане обеспечения прав местных жителей».

А Фонд развития региональной агломерации «Большой Челябинск» попросил мэра Евгения Тефтелева разобраться «в сложившейся криминогенной ситуации», указав крайне высокую опасность возникновения техногенных катастроф в результате данного строительства «Считаем совершенно недопустимой ситуацию, при которой в течение продолжительного времени по указанному адресу местные жители подвергаются нападениям, администрации всех уровней заявляют о том, что не способны каким-либо образом повлиять на складывающуюся ситуацию, а правоохранительные органы ведут себя вяло и незаконные действия не пресекают. Обращаем внимание на тот факт, что ситуация, сложившаяся по адресу Калинина 17, уже стала, федерально известным скандалом, серьёзно дискредитирующим систему управления в городе Челябинске. Требуем незамедлительных мер по возвращению ситуации вокруг застройки двора по указанному адресу в нормальное правовое русло и в рамки цивилизованного решения противоречия, также возникшего по вине руководства города, безусловно ответственного за общественные последствия тех или иных решений, связанных с застройкой той или иной территории вне зависимости от частностей в складывающихся обстоятельствах того или иного конфликта, – говрится в официальном обращении. – Требуем навести элементарный порядок и принять меры к пресечению ситуации избиения граждан фактическими представителями застройщиков, которая, к сожалению, в Челябинске стала стандартной. При анализе ситуации, складывающейся на указанной придомовой территории, нашей организацией также были выявлены недопустимые негативные моменты, относящиеся к сугубо строительной деятельности компании «Высотник», ущемляющей права граждан на благоприятную окружающую среду и создающую непосредственные угрозы аварийного характера. В связи с указанным обстоятельством мы обращаем Ваше внимание на ряд грубейших нарушений, которые были допущены организацией, осуществлявшей проектирование возводимого дома. Жителей домов по улице Калинина 17-19, Каслинской 56-56 «А» уже сейчас оставили без обустроенного придомового участка с детской площадкой. Совершенно очевидно, что не был произведен расчет соляции возводимого здания, и жители домов по улице Калинина 17-19, Каслинской 56 рискуют остаться без солнечного света в своих квартирах. При проектировании совершенно не было принято во внимание, что построенный дом будет подключен к уже существующим тепловым и электрическим сетям, рассчитанным на потребление исключительно жителями близлежащих домов, и, таким образом, оставит их без тепла и требуемого по нормативам электричества, что создаст реальную угрозу выхода из строя бытовых электроприборов, угрозу коротких замыканий и возможного возникновения пожаров. Никаких дополнительных мощностей – возведения подстанции для этого, вклиниваемого в жилой массив дома не предусмотрено, для строительства электрической подстанции на территории центральной части Калининского района просто не свободного места. В расчет не было принято, что жителями возводимого высотного здания будет расходоваться горячая и холодная вода. И осуществляться это будет так же за счет уже существующих домов, схема водопотребления которых была создана еще 25 лет назад и не менялась за все эти годы. Таким образом, от недостатка горячей и холодной воды будут страдать жители всего микрорайона, ограниченного улицами Калинина – Каслинская – Работниц – Кыштымская, в том числе, и жители предполагаемого к строительству высотного здания. Кроме того, приемные колодцы городской канализации в данном квартале не смогут принять дополнительную мощность в следствие своей значительной изношенности и запроектированного еще 25 лет потребления сточных вод. Таким образом, крайне велика вероятность подземного разлива канализационных стоков и попадания фекальных и бытовых вод в подвалы зданий и действующую водопроводную систему, в следствие значительного увеличения нагрузки. Совершенно очевидно, что при проектировании жилого высотного здания, в разделе «проект организации работ», отсутствует упоминание о газификации расположенных в непосредственной близости от предполагаемого места строительства жилых зданий. При этом перенос существующих систем газоснабжения невозможен, и, совершенно очевидно, что самим проектом такой перенос не предусмотрен. Возникает реальная угроза прорыва и воспламенения проложенных 25 лет назад и частично изношенных труб газопроводной системы из-за вибраций и нагрузок, создаваемых работающей на строительной площадке техники. Просим так же учесть, что башенный кран, работающий на строительной площадке, организованной внутри комплекса жилых домов, создаст реальную угрозу для жизни проживающих в этих домах граждан, их недвижимости в результате возможного отрыва и падения переносимых им строительных конструкций, а так же возможного падения частей самого крана. И, безусловно, крайнюю опасность для жителей создаст строительная техника, работающая на площадке, так как крайне велика опасность гибели и травматизма жителей расположенных вблизи предполагаемой стройки домов в результате непреднамеренного наезда техники, её переворачивания и (или) падения во время движения перевозимых строительных конструкций. Официально предупреждаем администрацию города о том, что за любые негативные последствия строительства на указанной придомовой территории, заключающиеся как в нанесении ущерба местным жителям, так и, тем более, в возникновении аварийных ситуаций, фактически, будет нести ответственность вся вертикаль управления города Челябинска, безусловно, включая главу города».

Между тем, жители двора уведомили администрацию Челябинска о проведении 7 августа 2018 года одиночных пикетов у здания мэрии в знак несогласия с планами строительства. во дворе домов Калинина 17-19, Каслинская 56, 56 А жилого многоэтажного дома (свечки). Пикетирование предполагается с 12:00 до 16:00 с регулярной сменой участников пикета.

Жители заявляют: они прекрасно знают, что одиночный пикет не обязательно согласовывать, но считают, что зарегистрированное уведомление привлечет к их акции больше внимания.

Челябинск, Светлана Намская

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