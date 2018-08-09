Полиция нагрянула к челябинцам, пытающимся отбиться от уплотнительной застройки

Во дворе, где челябинцы выступили против уплотнительной застройки, полиция устроила ночной обход.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданный визит «стражи порядка» нанесли к челябинцам прошлой ночью. Об обходе сообщил в социальных сетях один из активистов. Примечательно, что «операция» началась после того, как на нескольких домах улицы Калинина появились таблички «Улица обещаний депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова».

Напомним, депутат долгое время пиарился на теме борьбы с уплотнительной застройкой в Челябинске. Официально он и сейчас выступает против нее. Однако, несмотря на его многочисленные обещания, в одном из дворов улицы Калинина компания «Высотник» все-таки начала подготовку к строительству. При этом представители застройщика регулярно устраивают потасовки с протестующими жителями.

Долгое время полиция в конфликте сохраняла нейтралитет. Однако в среду что-то изменилось. «В десятом часу вечера мне позвонили жители домов по Калинина 17-19, и сообщили, что к ним только что во двор нагрянула полиция в очень большом количестве. Ходят по квартирам и спрашивают, кто участвовал в протестных акциях, – сообщил активист. – Я срочно собрался и поехал. Проезжая мимо двора со стороны Каслинской, видел очень много полицейских. Припарковаться на маленькой стояночке не представлялось возможным, так как там стояло пять или шесть полицейских машин. Припарковался на Кыштымской, зашел во двор: не меньше десятка полицейских стояло около подъезда. Запечатлеть этот визит во двор стражей порядка не получилось: увидев меня и мою камеру, они быстро-быстро собрались и уехали».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировать данную ситуацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.18

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