Челябинский депутат призвал мэрию не обращать внимания на мнение горожан (ВИДЕО)

В Челябинской городской Думе сравнили публичные слушания со склоками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рядовое выступление начальника главного управления градостроительства и архитектуры Челябинска Максима Репринцева на заседании Челябинской городской Думы закончилось скандалом.

После доклада чиновника слово взял руководитель фракции «Единой России» в городском парламенте Рафаил Шафигулин, высказав весьма нелицеприятный комментарий по поводу деятельности градостроительного управления.

Челябинскому депутату не понравилось, что в мэрии иногда прислушиваются к мнению горожан

Что же стало причиной демарша, вогнавшего в краску представителя городской администрации? Причем демарша, предпринятого как бы «народным избранником», депутатом, по статусу, вроде бы, призванного защищать интересы «эмоциональных» горожан.

Все дело в противостоянии, развернувшемся в этом году между строительно-эксплуатационной компанией «Южуралстройсервис», принадлежащей г-ну Шафигулину, и жителями одного из домов по улице Новороссийской. В январе 2018 года в ходе публичных слушаний они категорично выступили против строительства вокруг своей новостройки пяти десятиэтажек и еще нескольких зданий. Их поддержали жители двух соседних домов.

Челябинцев возмутило то, что, не оборудовав детскую площадку и парковку для их дома, застройщик торопится построить еще несколько объектов, при этом не думает ни об озеленении, ни о том, как к уже существующим домам будут добираться экстренные службы.

Видимо, такая постановка вопроса и заставила влиятельного «единоросса» упрекнуть мэрию в излишнем, по его мнению, внимании к интересам челябинцев, вошедших в противоречие с его собственными коммерческими планами.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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