В Челябинске отказались от идеи построить дельфинарий рядом с зоопарком

Власти Челябинска отказались от идеи построить дельфинарий в городском бору рядом с зоопарком.

Как уже сообщал «Новый День», на минувшей неделе общественники заявили о планах городских властей построить на территории зоопарка дельфинарий. Многие челябинцы выступили категорически против подобной инициативы. На портале change.org разместили петицию, призывающую запретить строительство объекта. Скандальная история появилась в СМИ. Дельфинарий планировалось построить рядом с зоопарком.

«На основании распоряжения администрации города Челябинска от 27.04.2015 № 4522 разработана документация по планировке территории (далее – ДПТ) в границах: ул. Труда, ул. Энгельса, ул. Коммуны, створ улицы Северо-Крымской в Центральном районе города Челябинска, в которой предусмотрено размещение здания дельфинария на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, – сообщили в мэрии. – Объект предусмотрен в ДПТ на основании заявления в адрес главы города Челябинска Е.Н. Тефтелева ООО «Зрелищно-цирковая компания «Московский Дельфинарий» с предложением строительства дельфинария на территории города Челябинска с предоставлением земельного участка площадью 5,0 тыс. кв. м». Поскольку проект вызвал большой общественный резонанс на 25 октября были назначены публичные слушания, по итогам которых и планировалось принять решение.

Однако руководство зоопарка направило в мэрию обращение с просьбой исключить из ДТП дельфинарий, как объект, не совпадающий с планами развития учреждения.

Появилась информация, что планы строительства дельфинария пересмотрены: «Наша петиция против строительства дельфинария набрала более 70 тысяч подписей, – сообщили в Центре защиты прав животных «ВИТА-Челябинск». – Проект был пересмотрен и на публичные слушания 25 октября выносится уже без дельфинария».

Эту информацию подтвердили в мэрии: «Слушания состоятся. Будет рассмотрен комплексный проект развития территории, на которой не будет дельфинария», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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