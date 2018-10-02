Ничего не решено: челябинцев пригласили на слушания о строительстве дельфинария

После скандала в прессе в мэрии Челябинска пообещали учесть мнение горожан при решении вопроса о строительстве дельфинария.

Напомним, на минувшей неделе общественники заявили о планах городских властей построить на территории зоопарка дельфинарий. Многие челябинцы выступили категорически против подобной инициативы. На портале change.org разместили петицию, призывающую запретить строительство объекта (на данный момент она набрала около 7,5 тысяч подписей). Скандальная история появилась в СМИ.

Наконец, сегодня чиновники отреагировали на многочисленные протесты и публикации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с многочисленными обращениями СМИ и жителей города по вопросу возможного строительства дельфинария на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк», комитет по градостроительству и архитектуре выступил с разъяснениями.

«На основании распоряжения Администрации города Челябинска от 27.04.2015 № 4522 разработана документация по планировке территории (далее – ДПТ) в границах: ул. Труда, ул. Энгельса, ул. Коммуны, створ улицы Северо-Крымской в Центральном районе города Челябинска, в которой предусмотрено размещение здания дельфинария на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Объект предусмотрен в ДПТ на основании заявления в адрес Главы города Челябинска Е.Н. Тефтелева ООО Зрелищно-Цирковая Компания «Московский Дельфинарий» с предложением строительства дельфинария на территории города Челябинска с предоставлением земельного участка площадью 5,0 тыс. кв. м».

Вместе с тем, окончательно вопрос пока не решен, заверяют чиновники. Публичные слушание по рассмотрению указанной документации назначены на 25 октября.

«В случае преобладания отрицательного мнения о возможности строительства дельфинария, данный объект будет исключен из ДПТ на основании рекомендаций Главе города, подготовленных комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ», – заявили в мэрии.

Публичные слушания состоятся 25 октября в 13:30 в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-а.

Челябинск, Виктор Елисеев

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