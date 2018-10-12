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Пятница, 12 октября 2018, 15:31 мск

Новости Челябинск

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Жители Челябинска требуют остановить вырубку городских лесов ради очередной многоэтажки (ФОТО)

Жители челябинского района «Парковый» начали сбор подписей под открытым письмом с требованием остановить вырубку деревьев под строительство в 56-м микрорайоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной текущего года вблизи улицы Хариса Юсупова вырубили часть леса. «Вырубку признали незаконной, хотя и было право собственности на участки у двух физических лиц, – говорят жители микрорайона. – Мы связались с бывшим собственником участка и выяснили, что им было отказано в получении разрешения на строительство, поэтому они продали свои участки, где сейчас построят десятиэтажный дом. Оказывается в конце апреля прошли публичные слушания, на которых обсуждался проект планировки этой территории. Теперь практически вся зона, которая на карте показана как пустырь, а по факту там сосны и березы, будет застроена домами от 10 до 15 этажей».

Схема группы «Парковый Челябинск» (ВК). Красным обозначен участок, на котором уже вырублены деревья.

Теперь в лесу появился забор, и горожане уверены: все деревья, попавшие в огражденную зону, будут уничтожены.

Фото группы «Парковый Челябинск» (ВК).

Жители «Паркового» решили бороться за свою среду обитания.

«В марте 2018 года в 56 микрорайоне Челябинска была произведена вырубка сотен молодых сосен и берез с целью возведения двух частных домов, в последствии вырубку признали незаконной, а так называемые собственники участков не смогли получить разрешение на строительство. Но с сентября 2018 года на данных участках вновь возобновились работы, продолжилась вырубка деревьев, было установлено ограждение. Выяснилось, что участки были проданы и теперь на месте леса должен быть возведен 10-ти этажный дом, а в последствии застройка многоэтажными домами коснется более внушительной территории в 56 микрорайоне, для чего будут спилены тысячи деревьев, – пишут авторы письма. – По полученной информации, в конце апреля 2018 года в Доме архитектора якобы прошли публичные слушания по данному вопросу, но мы – жители Курчатовского района не были о них извещены и не имели возможности в них участвовать. Мы выступаем против какого-либо строительства на месте лесного массива в 56 микрорайоне, а так же на месте произведенной вырубки в марте 2018 года.

Требуем отозвать разрешение на строительство в 56 микрорайоне от 26.06.2018г., выданное компании ООО СК «Феникс-Гран» и отменить результаты публичных слушаний от 26 апреля 2018 года. Требуем запретить любое капитальное и некапитальное строительство внутри лесного массива в 56 микрорайоне. Требуем выкупить все не застроенные участки в лесном массиве 56 микрорайона в муниципальную собственность, произвести высадку деревьев на месте вырубки, произведенной в марте 2018 г., и сохранить лес, который используется тысячами жителей для прогулок и служит зеленым щитом в непростых экологических условиях нашего города.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, любые действия по уничтожению лесного массива право, данное нам Конституцией РФ, нарушают».

Отметим, что управляющий ООО СК «Феникс-Гран» Петр Ищенко является депутатом Совета Металлургического района Челябинска. Претензии к нему есть не только у обитателей микрорайона «Парковый», но и у жителей Миасса, правда прямо противоположные: если челябинцы не довольны тем, что компания Ищенко собирается строить на их территории, то миасцы, наоборот, возмущены его бездействием.

СК «Феникс-Гран» получила от администрации Миасса участок на льготных условиях под строительства дома для обманутых дольщиков компании «Аркона», но строить там не спешит, хотя дом должен быть сдан в конце 2019 года.

Защитить их от депутата-строителя жители «Паркового» просят своего депутата в городской Думе Дмитрия Довженко, кроме того открытое письмо с требованием остановить стройку будет направлено мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, губернатору Борису Дубровскому, а так же в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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