Вопреки Путину: в Челябинске вырубают лес ради ненужной дороги

Челябинцы готовят коллективное обращение в прокуратуру с требованием остановить строительства дороги вдоль городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Мелькомбината решили перейти в защите своих прав от индивидуальных действий к коллективным.

На протяжении нескольких месяцев челябинцы ведут переписку с городскими чиновниками по поводу планов освоения территории вдоль Челябинского городского бора.

По словам горожан, долгое время в мэрии давали самые противоречивые ответы, пока в конце июля не стало известно о том, что глава города Евгений Тефтелев подписал постановление «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Северо-Крымская, Университетская Набережная, Молодогвардейцев (проект.), Труда (проект.) в Центральном и Калининском районах города Челябинска».

«Слухи об освоении района рядом с поселком Мелькомбината-2 ходят давно, года с 2012-го, в том числе и о строительстве дороги, – рассказала РИА «Новый День» одна из жительниц поселка. – Давно рассматриваются разные проекты. Как-то мы на них не обращали внимания, потому что дальше разговоров дело не шло. Но в феврале были проведены публичные слушания, на которых присутствовали человек пять от нашего поселка, случайно узнавших о них. На этих публичных слушаниях было принято решение отправить проект на доработку, потому что были определенные возражения у людей.

А в марте прошли вторые публичные слушания, на которых практически никто не присутствовал (потому что не так много людей обращали внимание на сайт администрации и читают газету «Вечерний Челябинск»). И там предложенный проект рекомендовали к одобрению».

Обеспокоенные горожане продолжали писать в мэрию, пытаясь узнать, действительно ли вдоль городского бора планируют построить дорогу. И получали самые разные ответы. «Было даже такое, что говорили: дороги не будет. Именно такой ответ мы получили в апреле в комитете градостроительства и архитектуры», – рассказала челябинка. Отметим, что к тому моменту публичные слушания, одобрившие строительство магистрали, уже пришли, и чиновники не могли об этом не знать.

При этом проект строительства вызывает множество вопросов. Так, согласно проекту межевания, дорога частично проходит по территории, на которой в настоящее время расположена линия детской железной дороги. Кроме того, магистраль идет между городским бором и территориями детского сада и школы, «откусывая» часть земельных участков образовательных учреждений. И горожан беспокоят, что это ставит под сомнение само существование детского сада и школы, так как оставшаяся территория может не соответствовать требованиям СанПиН для подобных учреждений.

Но самое главное – планируемая дорога не принесет никакой пользы для Челябинска, уверены жители поселка.

«Президент России обещал горожанам, что Челябинск войдет в число городов, где будет восстанавливаться экология. Но, вопреки этому, рубится лес, являющийся источником чистого воздуха. Рубится ради дороги, которая, в принципе, никакой цели иметь не будет. Она будет также упираться в улицу Труда, которая и сейчас стоит в пробках утром и вечером. Только упираться в нее будут уже не две, а три линии, поэтому пробка еще больше будет. Для чего все это делается – непонятно. Видимо, для какого-то коммерческого проекта, о котором нам пока не говорят. Поэтому, конечно, жители возмущаются», – рассказывается горожанка.

Отметим, в настоящее время разрабатывается проект защитного пояса вокруг Челябинска. И в этот «зеленый щит» планировалось включить, в том числе и городские леса. Поэтому желание чиновников уничтожить часть лесных деревьев (пусть и находящихся за пределами границы памятника природы «Челябинский городской бор»), выглядит весьма неоднозначно.

Челябинцы намерены приложить все усилия, чтобы защитить свои права на благоприятную окружающую среду. Сейчас они готовят коллективные обращения в прокуратуру и к полномочному представителю президента России в УрФО Николаю Цуканову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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