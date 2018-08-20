Ради ненужной дороги в Челябинске готовы срубить сотни реликтовых сосен

Горожане посчитали, сколько срубят деревьев ради строительства «дороги в пробку».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на деревьях, расположенных на территории, предназначенной для строительства магистрали, вызвавшего протесты челябинцев, появились листовки с призывом помешать их вырубке. Фотографии стволов с агитматериалами появились в одной из групп в социальных сетях.

«Жители поселка «Мелькомбинат 2» пронумеровали и посчитали деревья. Реликтовых сосен насчитали аж 331 штуку. Все они на месте строительства никому не нужной дороги. Массовой вырубке подвергнуться сосны, которым более 80 лет! Люди, не будьте равнодушными, не дайте спилить ни одного дерева! Спил одного дерева в данном случаем можно приравнять к убийству», – прокомментировали экоактивисты подборку фотоснимков.

Напомним, жители поселка выступили категорически против магистрали, так как оно повлечет массовую вырубку деревьев в лесополосе, вплотную примыкающей к территории памятника природы «Челябинский городской бор», а также может поставить по угрозу работу детского сада, школы и детской железной дороги.

При этом смысла в появлении дороги челябинцы не видят: согласно плану, она должна соединить улицы Молодогвардейцев и Труда и упереться в пересечение Северо-Крымского моста и улицы Труда по направлению к центру. Между тем, и сейчас на участке улицы Труда от ТК «Родник» до улицы Энгельса регулярно образуются автомобильные пробки, и дополнительный поток транспорта с новой четырехполосной магистрали лишь усугубит ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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