Мэрия Челябинска отказалась принимать заключение историко-культурной экспертизы мемориала «Золотая гора»

Администрация Челябинска намерена судиться с компанией, проводившей историко-культурную экспертизу мемориала жертвам политических репрессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск в арбитражный суд подал Центр историко-культурного наследия Челябинска.

Ответчиком выступает компания «Реставрационная мастерская», выигравшая торги на проведение историко-культурной экспертизы мемориала «Золотая гора», установленного на месте захоронения жертв политических репрессий. Экспертная организация в ходе аукциона уронила стоимость с заявленных мэрией 3 миллионов рублей почти вдвое – до 1,7 миллиона рублей.

Настолько серьезное снижение стоимости всегда вызывает опасения по поводу качества выполненных работ. Не стала исключением и эта ситуация. В мэрии настаивают, что подрядчик не выполнил условия техзадания. В этот раз с чиновниками согласны и обычно вступающие с ними в полемику общественники-краеведы. Так, по словам координатора инициативной группы «АрхиСтраж» Юрия Латышева, компания провела экспертизу формально, а в заключении ограничилась ссылками на материалы, уже содержавшиеся в предыдущих исследованиях. Однако, на основании этих старых данных невозможно определить действительную границу исторического памятника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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