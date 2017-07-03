В Челябинской области на день закроют российско-казахстанскую границу

У южноуральских автомобилистов возникнут проблемы с пересечением границы с Казахстаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, 10 июля в связи с прохождением этапа международного ралли «Шелковый путь-2017» автомобильный пункт пропуска «Бугристое» в Троицком районе будет заниматься оформлением экипажей участников масштабного мероприятия.

Остальным автомобилистам рекомендовано пересекать государственную границу через двусторонние пункты пропуска, расположенные в Николаевке (Варненский район) и Мариинском (Брединский район). Напомним, там принимают только граждан России, Казахстана и автомобили заграничного следования, зарегистрированные в этих же странах.

Ближайшие многосторонние пункты расположены в Петухово Курганской области и Орске.

Как уже сообщал «Новый День», международное ралли «Шелковый путь-2017» стартует 7 июля в Москве. Ожидается, что за 15 дней караван из легковушек и грузовиков преодолеет 9,5 тысяч километров, пересечет Казахстан и финиширует в китайском городе Сиане. Всего в ралли примут участие 150 экипажей из 40 стран.

Челябинск, Юлия Димова

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