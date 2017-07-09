Уходим внутрь. Гороскоп РИА «Новый День» на 10 – 16 июля 2017

Во вторую неделю июля Солнце и Марс будут находиться в знаке Рака, Меркурий у Льва, а Венера у Близнецов.

Солнце в Раке стимулирует интерес людей к их собственным проблемам, домашним занятиями, решению семейных вопросов, а также к развитию и совершенствованию своего внутреннего мира. Это период повышенной интуиции и проницательности в вопросах, близко касающихся людей.

Когда Меркурий находится у Льва, люди стремятся использовать свои интеллектуальные способности для повышения своего социального статуса, увеличения своего авторитета и получения за счёт этого различных преимуществ. Из-за этого период не вполне подходит для обсуждения и решения сложных вопросов. Венера в Близнецах поверхностна, легкомысленна, непостоянна. В это время она неудобна для серьёзной, сосредоточенной работы, но способствует случайным (и кратковременным) успехам, в том числе неожиданному обогащению.

Марс в Раке сохраняет и усиливает в людях стремление заниматься домашними делами. В деловом отношении люди пассивны, не стремятся к риску, не спешат начинать новую работу.

Гороскоп на весь июль здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой и Плутоном, а также из напряжённых аспектов Марса с Сатурном и Меркурием, Юпитера с Нептуном и Солнца с Сатурном. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но в выходные, 15 – 16 июля, не следует обсуждать деловые вопросы с коллегами и заключать договоры с партнёрами. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный. Благоприятный период для этой работы наступит в третьей декаде. Гороскоп отрицательно оценивает и коллективную, и одиночную работу, и, кроме того, указывает на отсутствие возможностей для продвижения карьеры. Не рекомендуется проявлять инициативу, рисковать, принимать на себя обязательства. Аспект Урана с Меркурием создаст подходящие условия для установления новых контактов с местными партнёрами и продвижения в работе с ними, это хорошее время для использования своего интеллекта и творческих способностей. Возможны неожиданные повороты в событиях, получение эксклюзивной информации. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме воскресенья, 16 июля.

У Овнов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе ожидаются трудности. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется отрицательно, рекомендуется всю важную работу перенести на третью декаду. Возможно, решение проблем на этой неделе станет подготовкой к успешной работе в последней трети месяца. Гороскоп негативно оценивает коллективную и одиночную деятельность Овнов, а также период не подходит для продвижения в карьере. В понедельник и пятницу, под положительным влиянием Солнца с Плутоном, Овны могут достичь некоторых успехов, проявив свои лидерские качества. Это также подходящий момент для кратковременных деловых визитов. Вся неделя, кроме того, подходит для обращения в официальные органы, юридические организации, в вышестоящие инстанции. Период неблагоприятен для начала новых, особенно, долговременных, проектов и значительного изменения своей жизни. Не следует заниматься экспериментами и рисковать. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими преимущественно негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон во вторую неделю июля сформируется из напряжённых аспектов Меркурия с Солнцем и Плутоном, Солнца с Ураном и Нептуном, а также из гармоничных аспектов Луны с Солнцем и Плутоном. По гороскопу, период не подходит для работы. Только в промежуток 13 – 14 июля Тельцы могут выполнить успешную финансовую операцию. Прогнозы по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период полностью негативные. Также ожидаются трудности во взаимодействии с коллегами при коллективной работе. Одиночная деятельность тоже не будет успешной. Рекомендуется сократить деловую активность до минимума, не обращаться к руководству, влиятельным лицам, в официальные органы и юридические организации. Неблагоприятное время для начала крупных долгосрочных проектов, заключения договоров, принятия важных решений. Влияние на Тельцов Плутона в этот период преимущественно негативно, что означает, что им не следует стремиться к значительным преобразованиям в жизни и работе (поскольку изменения в этот момент приведут к негативным последствиям), однако это хорошее время для возникновения новых идей и планирования. Возможно, Тельцам удастся открыть для себя новые перспективы (но нельзя действовать). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неустойчивое.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт позитивный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Гармоничный Марс сформирует условия для успешного продвижения в делах. Хороший момент для обновления производства, внедрения научно-технических новшеств, организационных изменений. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно. Важные дела лучше перенести на третью декаду месяца. Период не подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Аспект Урана с Венерой будет подталкивать Тельцов к общению с окружающими и поиску деловых связей, однако, общая ситуация, судя по гороскопу, не благоприятствует этому, и, потому, как минимум, Тельцам следует воздерживаться от принятия окончательного решения и избегать ответственной деятельности. Период не подходит для одиночной работы и проявления самостоятельности. Осуществление собственных идей и планов лучше перенести на третью декаду. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Юпитером и Плутоном, Венеры с Юпитером и Солнца с Плутоном. Негативно повлияют на них напряжённые аспекты Солнца с Венерой, Нептуном и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Марса с Юпитером указывает на хорошие возможности для продвижения в делах, заключения соглашений и договоров, воплощения новых идей и проектов. В основной работе в промежуток 13 – 14 июля ожидаются трудности. В эти дни не рекомендуется вступать в споры с руководством, и, кроме того, возможно превышение полномочий и конфликт с коллегами. Неподходящий момент для инициативы. Период не вполне пригоден для работы с далёкими деловыми партнёрами: вероятны взаимное непонимание и споры. В последующие периоды, судя по гороскопу, ситуация улучшится, поэтому важные решения и дела лучше перенести на потом. На весь период, кроме 13 – 14 июля, рекомендуется коллективная деятельность: для работы в одиночку подходит только 10 июля. Нежелательно предпринимать какие-либо шаги из карьерных соображений. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 13 – 14 июля. Материальное положение 12 – 13 июля неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для основной работы, решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами прогноз одинаковый: благоприятны все дни, кроме промежутка 13 – 14 июля. В эти дни на Близнецов будет оказывать воздействие скопление напряжённых аспектов планет, из-за чего не рекомендуется предпринимать какие-либо самостоятельные действия, а также взаимодействовать с коллегами, руководством и партнёрами, особенно, обсуждать спорные, неоднозначные вопросы. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе на всю неделю, кроме 13 – 14 июля. Одиночная деятельность на весь период оценивается отрицательно. Гармоничный аспект Урана с Меркурием создаст благоприятные условия для применения интеллектуальных возможностей Близнецов, для успешного делового общения с партнёрами и для обновления профессиональной деятельности. Также он положительно повлияет на формирование перспективы в основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами. Возможно получение важной полезной информации или благоприятный поворот событий. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни благоприятные, кроме промежутка 12 – 13 июля. Материальное положение прогнозируется неустойчивое, 12 – 13 июля возможны расходы или потери.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером и Сатурном, Солнца с Плутоном, а также напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном и Меркурия с Луной и Плутоном. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Гармоничный аспект Венеры с Сатурном создаст условия для укрепления отношений с партнёрами, совместного планирования и закладки фундамента для будущей успешной работы. Возможен успешный поиск финансовой поддержки, благоприятное время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими партнёрами в основном негативный: положительно оценивается только первая половина недели,10 – 12 июля, при этом перспективы до конца месяца плохие. Период не подходит для начала серьёзного долгосрочного проекта. На всю неделю предпочтительна коллективная деятельность, хотя в её первой половине могут быть успешными инициатива и одиночная работа. Неблагоприятный момент для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение всего периода благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение оценивается как благополучное, хотя 11 июля возможны небольшие затруднения.

У Раков-женщин гороскоп дает положительный прогноз по финансовой деятельности. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами неделя не подходит (благоприятное время для этой деятельности наступить в третьей декаде июля). Гороскоп отрицательно оценивает и коллективную, и одиночную работу Раков, поэтому не рекомендуется проявлять инициативу и, вообще, развивать бурную деловую активность. Также это не вполне подходящий момент для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Урана с Марсом указывает на возникновение благоприятных условий для обновления работы, однако, судя по гороскопу, успехов Раки могут достичь только в личной непроизводственной деятельности. За пределами работы они смогут проявить свои деловые качества себе на пользу, возможны успешное осуществление личных профессиональных планов, а также творческие достижения. Попытка осуществить то же самое на работе приведёт к потере контроля и к неопределённости. Следует учитывать возможность вмешательства неблагоприятных внешних факторов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Юпитером и Солнца с Плутоном, а также напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном и Венеры с Меркурием (кратковременно). В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далекими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются положительно, с перспективой улучшения в последующие периоды. Положительно оценивается одиночная, самостоятельная деятельность, и отрицательно – работа в коллективе. Также это неподходящий период для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером создаст подходящие условия для серьёзной деловой активности. Хороший период для заключения и выполнения договоров, обращения в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции, поиска новых деловых партнёров, различного рода поддержки. Аспект будет настраивать Львов на максимальное использование своих способностей и сил, а также поможет сконцентрироваться на наиболее важной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 14 июля, характеризуются как благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни позитивный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин вторая неделя месяца в профессиональном плане неудачная. Прогнозы по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности остаются отрицательными. Кроме того, гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной работе, и предостерегает от проявления инициативы. В коллективной деятельности тоже ожидаются некие затруднения. Скорей всего, причина будет в нереалистичности личных профессиональных планов или неверной оценке идей и предложений коллег. Вероятны споры и конфликты. Период не подходит для продвижения в карьере. Все важные решения и дела рекомендуется перенести на третью декаду, когда ситуация улучшится. В данный период лучше свести деловую активность к минимуму. В понедельник, 10 июля, возможна ситуация, когда Львы смогут успешно проявить инициативу или продемонстрировать свои лидерские качества. Желательно учесть, что это разовый успех, и не планировать его развивать (здесь главную роль сыграет удачное стечение обстоятельств, которое продлится недолго). Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном благоприятный, хотя некоторые трудности возникнут. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Урана с Юпитером, Солнца с Плутоном, а также из напряжённых аспектов Нептуна с Юпитером, Венеры с Солнцем, Меркурия с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Финансовая деятельность тоже характеризуется позитивно, с перспективой улучшения в течение второй половины месяца. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами 12 и 14 июля возможны затруднения: напряжённый аспект Венеры с Солнцем создаст неблагоприятные внешние обстоятельства, и Девы, вероятно, предпочтут самоустраниться от их преодоления, что будет неверно – так как прогноз на последующие периоды преимущественно благоприятный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, при этом гороскоп указывает на необходимость их развивать. В течение всей недели от Дев будет требоваться самостоятельность в решениях и действиях: прогноз по одиночной работе позитивный. В коллективной работе ожидаются трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но в воскресенье, 16 июля возможна кратковременная напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 14 – 15 июля. Материальное положение на весь период благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе, по прогнозу, возникнут трудности. Здесь желательно снизить деловую активность до минимума, и не проявлять инициативы. Для сотрудничества с далёкими партнёрами период не подходит, однако гороскоп показывает, что с выходных, 16 июля, ситуация начнёт улучшаться. Возможна благополучная командировка или успешная встреча и переговоры. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, хотя и прогноз по одиночной деятельности благоприятный – за исключением 12 и 14 июля (в эти дни не следует настаивать на своем мнении или пытаться осуществлять свои планы). Неподходящее время для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем поможет продвижению в работе с местными партнёрами, активизируются и собственные способности Дев, и внешние обстоятельства сложатся благоприятным для них образом. Это также подходящий период для повышения своего профессионального уровня, приобретения дополнительного опыта. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, кроме выходных, 15 – 16 июля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Солнца с Меркурием и Плутоном, Венеры с Сатурном. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Юпитером, Меркурия с Луной, Венерой, Сатурном и Марсом. Период в профессиональном плане неблагоприятный. В основной работе ожидаются трудности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходящие моменты возникнут 10, 11 и 15 – 16 июля. Для решения финансовых вопросов благоприятна вторая половина недели, 12 – 14 июля. В промежутки 10 и 13 – 14 июля возможна успешная одиночная, самостоятельная деятельность. В остальные дни, по гороскопу, предпочтительна коллективная работа. Период не подходит для начала крупных проектов, а также для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Гармоничные аспекты Венеры и Урана создадут благоприятные условия для знакомств, возникновения новых деловых отношений, поиска идей и перспектив для будущих успехов. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением выходных, 15 – 16 июля, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений скорей неблагоприятный: ситуация будет неустойчивой. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Благоприятный период для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Выполнение основных профессиональных обязанностей оценивается тоже положительно, однако 12 – 13 июля не рекомендуется обращаться к руководству для решения рабочих вопросов, кроме того, возможны некоторые проблемы и недоразумения в отношениях с коллегами. Для финансовой деятельности период не подходит. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходящие моменты возникнут 10, 11 и 14 июля, но следует учесть, что, по гороскопу, в июле у этой деятельности перспектив нет. Не рекомендуется начинать долгосрочный совместный проект, успешными могут быть только разовые сделки. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение работе в коллективе, хотя 10 – 11 и 13 – 14 июля могут возникнуть ситуации, в которых Весы сумеют успешно проявить инициативу. Тем не менее, период не подходит для продвижения в карьере. Рекомендуется развивать отношения с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Юпитером, а также Марса с Юпитером и Плутоном. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Венеры с Сатурном, Марса с Ураном, Солнца с Нептуном и Ураном. Гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят начало и конец недели, 10 и 14 июля, а также выходные 15 – 16 июля. Для работы с далёкими партнёрами неблагоприятен промежуток 12 – 13 июля. В этот момент не следует принимать важных решений: под влиянием Нептуна представления Скорпионов о ситуации будут искажены. Финансовая деятельность на весь период характеризуется отрицательно, и не рекомендуется. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности. Самостоятельная работа в одиночку оценивается позитивно, но 12 – 13 числа Скорпионам следует воздержаться от проявления инициативы и принятия решений. Период не подходит для продвижения в карьере и повышения социального статуса, хотя в целом обстоятельства будут складываться в их пользу. То есть Скорпионам не следует предпринимать специальных действий для достижения этих целей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 10 и 16 июля (не следует заниматься финансовыми и хозяйственными вопросами). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству благоприятный на весь период, кроме воскресенья,16 июля. Материальное положение неудовлетворительное 10 и 15 – 16 июля, а в остальные дни благополучное.

У Скорпионов-женщин в основной работе ожидаются затруднения. Рекомендуется важные дела перенести на последующие периоды. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит середина недели, 12 – 13 июля. В эти дни нежелательно обсуждать деловые вопросы с коллегами, партнёрами или руководством. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 12 – 14 июля. Неблагоприятное время для начала долгосрочного проекта. Решением финансовых вопросов не следует заниматься 10 – 11 июля (на остальные дни прогноз благоприятный и, кроме того, это самое перспективное направление в июле). Для коллективной работы подходит только промежуток 12 – 14 июля, а для самостоятельных действий эти дни непригодны. Кроме того, не рекомендуется работать в одиночку в выходные, 15 – 16 июля. Гороскоп даёт негативный прогноз по продвижению в карьере. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом указывает на необходимость упорядочить свою деятельность, а также уделять больше внимания формальным моментам в работе. Кроме того, не помешает большая концентрация на важных участках деятельности Скорпионов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение оценивается как благополучное, за исключением 10 и 12 июля (просчёты или расходы по легкомыслию).

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Венерой, Солнца с Плутоном, а также из напряжённых аспектов Солнца с Сатурном и Меркурия с Плутоном. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, хотя в промежуток 13 – 14 июля, под влиянием негативных Солнца и Сатурна, Стрельцы могут предпринять неоправданные попытки силового решения проблем, которые окончатся неудачей. Не рекомендуется в эти дни проявлять инициативу и вступать в спор с руководством. В основной работе ожидаются трудности, не следует начинать новую деятельность и производить серьёзные изменения. Лучше ограничить свою активность до минимума. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами неудачными будут 13 и 14 июля. Не рекомендуются визиты к партнёрам (а лучше вообще не контактировать с ними в эти дни). Для взаимодействия с далёкими партнёрами неделя непригодна. В воскресенье, 16 июля, возможна удачная встреча с ними, но нежелательно принимать окончательное решение. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной деятельности и проявлению инициативы, и благоприятный – по коллективной работе, поэтому самостоятельность на этой неделе не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме 12 – 13 июля. Материальное положение тоже оценивается как благополучное, за исключением 12 – 13 июля.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по решению финансовых вопросов (хотя 10 числа возможны некие трудности), а также по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (тоже кроме 10 июля). Причём, в работе с партнёрами на этой недели будут приняты наиболее важные решения или выполнена основная её часть (на последующие периоды прогноз тоже положительный, но там успехи будут менее значительные). В основной работе ожидаются трудности, поэтому важные решения и дела лучше перенести на последующие периоды. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, будет неудачным либо будет идти с трудом. Возможно, лучше его тоже отложить на следующую неделю. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности, за исключением понедельника, 10 июля. Коллективная работа, кроме пятницы, 14 числа, характеризуется негативно. Также негативно оценивается перспектива карьерного роста. В целом, гармоничный аспект Солнца и Плутона будет помогать Стрельцам в проведении прогрессивных преобразований в работе, установлении новых деловых связей, обнаружении новых перспектив. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме 10 и 14 июля. Материальное положение в основном неудовлетворительное, вероятны нежелательные расходы.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной, Солнца с Плутоном, Венеры с Юпитером, а также напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном, Марса с Луной и Сатурном, Солнца с Луной. В профессиональном плане неделя будет неудачной. В основной работе Козерогов ожидают трудности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов преимущественно негативный. Ситуация для работы с далёкими деловыми партнёрами полностью неблагоприятна (рекомендуется всю деятельность перенеси на период с 19 июля). Гороскоп отрицательно характеризует и коллективную, и одиночную деятельность Козерогов, так же, как и перспективы карьерного роста. Аспект Плутона с Солнцем указывает на возникновение не вполне благоприятных внешних обстоятельств, из-за чего любые изменения в жизни и работе приведут скорей к отрицательному результату, чем к положительным достижениям. Поэтому Козерогам рекомендуется направить усилия на сохранение существующего положения, укрепление своих позиций, избегать перемен, риска, авантюр. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 11 – 14 июля, хотя и в это время Козероги столкнутся с некоторыми трудностями. Неделя полностью не подходит для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами (работу с далёкими партнёрами лучше отложить до третьей декады, а с местными перенести на ещё более поздний срок). Неблагоприятное время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Гороскоп негативно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность, хотя в выходные, 15 – 16 июля, Козероги смогут успешно проявить инициативу. Тем не менее, в целом, значительная самостоятельная деловая активность нежелательна. Соединение Плутона с Луной указывает на проблемы в личной жизни, в первую очередь в имущественном, хозяйственном плане, но также и в отношениях. Ожидается повышенная эмоциональная неустойчивость, склонность к конфликтам. Период не вполне подходит для решения таких проблем, поэтому рекомендуется прилагать усилия к сохранению (а не улучшению) текущего положения, с тем, чтобы заняться исправлением ситуации в более подходящее время. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 13 июля.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Луной и Марсом, Нептуна с Меркурием, Солнца с Венерой и Плутоном, а также напряжённых аспектов Солнца с Меркурием, Венерой и Сатурном, и Марса с Венерой. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в начале недели, 10 – 11 июля, возможны затруднения из-за игнорирования интересов партнёров, а также из-за попытки осуществить нереалистичную идею, план. Не рекомендуется проявлять настойчивость. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 12 – 14 июля. В этом плане промежуток удачен для обращения к руководству, влиятельным лицам, поиску финансовой поддержки. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период оценивается негативно, и не рекомендуется. Эту деятельность лучше отложить до 23 июля. На всю неделю гороскоп отдаёт преимущество одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа оценивается отрицательно. Также неблагоприятен прогноз по карьерному продвижению. Гармоничные аспекты Меркурия, Нептуна и Урана будут помогать Водолеям использовать их интеллектуальные и творческие способности для улучшения профессионального положения и жизни в целом, но при этом не следует ориентироваться на оценки окружающих. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение в середине недели благополучное, а 10 – 11 июля и в выходные, 15 – 16 июля, неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – на всю неделю прогноз позитивный. В основной работе в промежуток 12 – 14 июля ожидаются трудности. В это дни не следует проявлять самостоятельность и пытаться осуществить свои идеи. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами такие же проблемы возникнут 12 – 13 июля. Взаимодействие с местными партнёрами на всю неделю оценивается негативно, и не рекомендуется. Гороскоп положительно характеризует одиночную деятельность и отрицательно коллективную. Особенно большие проблемы в коллективе могут возникнуть 12 – 13 июля. Следует всячески избегать вовлечения в конфликт. Не рекомендует в этот момент обращаться к руководству с деловыми вопросами или предложениями (хотя в целом, учитывая влияние аспекта Сатурна с Солнцем, у Водолеев отношения с руководством ожидаются хорошие). Также эта неделя полностью неблагоприятна для карьерного роста. Рекомендуется уделить больше внимания связям с далёкими партнёрами: возможно заключение важного долгосрочного договора либо длительная успешная совместная работа. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются как благоприятные. Материальное положение оценивается как благополучное, за исключением промежутка 13 – 14 июля – в эти дни возможны перерасход средств или неполучение ожидаемых сумм.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую неделю июля сложится благоприятным для работы. Аспекты Нептуна с Солнцем и Урана с Венерой и Юпитером создадут хорошие условия для выполнения основных профессиональных обязанностей, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В отношениях с далёкими партнёрами проявится негативной влияние напряжённого аспекта Меркурия с Плутоном, из-за чего в этой работе периодически будут возникать затруднения (хотя и небольшие). Но при всём при этом рекомендуется в эту неделю ничего важного не предпринимать: за исключением взаимодействия с далёкими партнёрами, в котором до конца месяца будут возникать сложности, гороскоп даёт более благоприятный прогноз по всей деятельности, начиная с 19 июля. Поэтому всю ответственную и перспективную работу лучше перенести на этот период. К тому же, на вторую неделю месяца прогноз по коллективной и одиночной деятельности умеренно неблагоприятный, из-за чего Рыбам нельзя рекомендовать значительную деловую активность и инициативу. Период больше подходит для подготовительной работы и укрепления своего профессионального положения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме воскресенья, 16 июля: не следует решать спорные вопросы. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неустойчивое.

У Рыб-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 12 – 14 июля. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами почти всю неделю будут возникать мелкие помехи, которые будут приводить к спорам, конфликтам. Неподходящее время для решения хозяйственных и административных вопросов. Также не рекомендуется обращаться в официальные органы, юридические организации. Коллективная и одиночная работа, по гороскопу, будут идти с переменным успехом, при этом возможно лишь кратковременное проявление инициативы без значительного положительного результата. Для продвижения в карьере это тоже не вполне удачный период. В пределах июля наиболее перспективной выглядит работа с далёкими деловыми партнёрами, и в этом направлении, возможно, от Рыб потребуется проявить инициативу и настойчивость. В остальной деятельности лучше быть сдержанными: под влиянием Нептуна и Плутона возможны эмоциональные скачки вверх и вниз – без серьёзных объективных причин. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 12 – 14 июля благополучные, а в остальное время напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное на всю декаду.

Москва, Денис Вербицкий

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