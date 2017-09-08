В Челябинске школы закрывают на карантин из-за менингита

Менингит от дошколят перешел к школьникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум две школы были закрыты в Челябинске с началом учебного года. Причина – вспышка вирусной инфекции. У школьников подозревают менингит.

Так, в школе №21 изолировали целый класс. Один из его учеников даже не успел начать учиться: ребенок принимал участие в линейке 1 сентября, но в первый день занятий в школу не пришел. «Проведена обработка, был введен режим кабинетный – они находятся в одном кабинете. Естественно, на пищеблоке были приняты меры: специальный для них питьевой режим», – цитирует 31.tv директора учебного заведения Ольгу Ососкову.

Пока в школах фиксируются лишь отдельные случаи, в то время как в детских садах все обстоит сложнее: из-за вспышки менингита в городе на карантин успели закрыть уже каждое десятое дошкольное учреждение.

В комитете по делам образования и региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с заболеваемостью челябинских школьников и введением карантинных мероприятий комментировать отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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