В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус

Осенью в России ожидается всплеск заболеваемости серозным менингитом. Вирус пришел из Китая и уже сейчас с этим диагнозом в больницы попали жители шести регионов РФ. В группе риска находятся дети и люди со сниженным иммунитетом. Опасность представляет тот факт, что течение болезни похоже на обычную простуду или грипп, а запущенное заболевание практически не поддается лечению.

Агрессивный энтеровирус ЕCHO30 с подтипом «h» был впервые выявлен в Китае в 2010 году, в Россию он пришел три года спустя. Однако в этом году ожидается новая волна заболеваемости. Предупреждение об опасности Роспотребнадзор направил в регионы еще в августе, пишет «Лайф».

У ЕCHO30 есть почти десять разновидностей. Полиомиелит и Коксаки являются родственными этому вирусу. Риск возникновения эпидемии возрастает еще и потому, что у большого количества россиян еще не выработался иммунитет конкретно к этому штамму.

В этом году зафиксированы 38 случаев заражения в шести регионах России. Несколько человек заболели в Ростовской области, в июне вспышка произошла в детском саду Екатеринбурга, в августе заболевание распространилось среди дошкольников Челябинска. Кроме того, подтверждены случаи заражения в Тюмени и Ханты-Мансийском АО.

Главную угрозу смертельный вирус представляет для детей. Инкубационный период штамма «h» ЕCHO30 составляет всего сутки, затем заболевание начинает стремительно прогрессировать. Поднимается очень высокая температура, появляется головокружение, рвота, тяжесть в животе.

Современные методы лечения способны избавить от заболевания, но и они не срабатывают на поздних сроках. Поэтому важно своевременно обратиться к медикам, чтобы диагностировать вирус и начать терапию.

Роспотребнадзор советует в качестве профилактики обратить внимание на гигиену. Так как это энтеровирус, его можно подхватить через немытые фрукты, грязную посуду и воду. Рекомендуется пить только кипяченую воду, чаще мыть руки, ограничить детей в контактах со сверстниками, у которых проявляются признаки простуды. При появлении первых признаков заболевания незамедлительно обращаться к врачу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

Курение изменяет организм на генном уровне, заставляя клетки мутировать. / Уровень детского ожирения в России вырос вдвое. / С начала сентября клещи укусили всего 109 свердловчан. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»