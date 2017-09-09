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Челябинск

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Weekend в Челябинске: отмечаем День города

Weekend в Челябинске: отмечаем День города

09.09.2017, суббота

  • 09:00 Челябинск – Выставка раритетной автотехники (Театральная площадь)

  • 10:00 Челябинск – Праздник «Готов к труду и обороне» (стадион имени Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 11:00 Челябинск – Кавалькада (от ул. Цвиллинга, 88 до ДК ЧМК)

  • 12:00 Челябинск – Финалу XI открытого городского конкурса «Песня города-2017» (Кировка)

  • 13:00 Челябинск – Парад первоклассников и праздник профессий (ЦПКиО им. Гагарина, ул. Коммуны, 100, главная сцена)

  • 14:00 Челябинск – Праздничный концерт в честь Дня города (парк «Металлург» им. Тищенко)

  • 14:00 Челябинск – Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Советского района (горсад имени А.С. Пушкина)

  • 15:00 Челябинск – Праздничный концерт «Звёздочки фонда «Андрюша» – любимому городу» (пл. Революции)

  • 15:00 Челябинск – Концерт при участии групп «Фабрика» и «Корни» (Театральная площадь)

  • 16:00 Челябинск – Детская игровая программа, вечер бардовской песни (ПКиО Калининского района, ул. Чайковского, 185)

  • 17:00 Челябинск – Гала-шоу по профессиональному боксу (Арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

  • 17:00 Челябинск – Программа «Классика большого города» (горсад имени А.С. Пушкина)

  • 17:00 Челябинск – Фестиваль КВН «Кубок Челябинска – 2017» с участием команд Высшей и Премьер-лиги (Кировка)

  • 18:00 Челябинск – Праздничная программа при участии группы «Градусы» и Олега Газманова (пл. Революции)

  • 19:00 Челябинск – Прием заслуженных работников культуры, образования, здравоохранения, почетных граждан (Мегаполис, клуб Moskva, Свердловский пр. 51А)

  • 22:00 Челябинск – Фейерверк на набережной реки Миасс

Челябинск. Другие новости 08.09.17

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