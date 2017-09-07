Кому – праздник, а кому – не проехать: 9 сентября транспорт в Челябинске будет ходить в особом режиме

Власти Челябинска рассказали, где и когда зароют движение из-за празднования Дня города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в субботу, 9 сентября, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 281-й годовщины со дня основания Челябинска, будет закрыто движение транспорта на следующих улицах города:

– по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до улицы Цвиллинга с 14:30 до 21:00;

– по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга с 14:30 до 21:00;

– по улице Воровского от ул. Сони Кривой до площади Революции с 14:30 до 22:30;

– по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга с 21:00 до 22:30;

– по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы с 21:00 до 22:30;

– по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса с с 21:00 до 22:30;

– по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной с 21:00 до 22:30;

– по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда с 21:00 до 22:30.

Кроме того, по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны. Маршрут кавалькады: ул. Цвиллинга, 88 – ул. Степана Разина – путепровод «Челябинск главный» – ул. Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Новороссийская – Копейское шоссе – ул. Рождественского – пр. Ленина – ул. Героев Танкограда – ул. 1-ой Пятилетки – ул. Горького – проспект Ленина – ул. Энгельса – ул. Труда (Родник) – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев –Комсомольский проспект –Свердловский проспект – ул. Черкасская – ул. 50 лет ВЛКСМ – шоссе Металлургов – ул. Сталеваров – ДК ЧМК. Старт пробега а 11:00.

Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18:00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница». Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут на автовокзал у «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.

О работе городского общественного транспорта после окончания праздничного салюта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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