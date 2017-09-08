Власти Челябинска пустят дополнительный общественный транспорт после фейерверка

Власти Челябинска рассказали, как горожане смогут добраться домой после праздничного фейерверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, 9 сентября, после окончания праздничных мероприятий, для удобства горожан будут организованы дополнительные рейсы.

С площади Революции по своим маршрутам отправятся трамваи №3 (в направлении ЧМК), №5 (в направлении ЧЭМК), №7 (в направлении ЧГРЭС), №8 (в направлении Чистопольской), №16 (в направлении ул. Чичерина). С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы отправятся трамваи №16 (в направлении конечной «Колющенко»), №20 (в направлении Медгородка). С Алого Поля выйдут трамваи №20 (в направлении ул. Чичерина).

На Алом Поле будут ждать троллейбусы №12 (в направлении ул. Молдавской). С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы №12 (в направлении АМЗ). С «Детского мира» выйдут троллейбусы №8 (в направлении ЧКПЗ), №17 (в направлении конечного пункта «Молдавская»), №19 (в направлении поселка Первоозерный).

Автобусы №64 будут ожидать пассажиров на железнодорожном вокзале, после открытия движения направятся на северо-запад; маршрут №4 от ЮУрГУ отвезет в Тракторозаводский район, здесь же будет ожидать и автобус №81 с движением в сторону Ленинского района.

Автобусы №31 встанут в двух точках: на Комсомольском и Свердловском проспектах со следованием в Металлургический район.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.17

Лучший подарок ко Дню города: археологи нашли в центре Челябинска уникальное сооружение (ФОТО, ВИДЕО). / Осторожно, карантин: Челябинску угрожает бешенство. / Челябинцы доверили свои фото «облакам». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»