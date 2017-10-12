В Челябинске такси влетело в столб, есть погибшие

Пассажир челябинского такси погиб после столкновения авто со столбом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром на улице Молодогвардейцев, недалеко от пересечения с Комсомольским проспектом. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.

Автомобиль «Ниссан» врезался в опору освещения. Пассажир, мужчина около 30 лет, погиб.

По словам горожан, водитель мог заснуть за рулем. Пассажир не был пристегнут ремнями безопасности. «Сидел сзади, был не пристегнут, – рассказывает один из челябинцев. – При столкновении с опорой перелетел через сиденья и разбил головой лобовое, о чем говорят характерные трещины на стекле».

В соцсетях горожане отмечают, что это далеко не первая авария с участием водителей данной компании. «Часто пользуюсь этим такси. Там реально водители то сонные, то убитые», – написала одна из горожанок.

Другая участница дискуссии объяснила неадекватное состояние водителей такси их графиком работы. «Общалась с водителями, по их словам, они действительно работают сутками, – рассказала она. – При мне один из водителей передал пакетик и сам был в убитом состоянии. Ехала и молилась, чтоб живой доехать. Один открыто сказал, что вторые сутки не спит... за рулем – деньги нужны». При этом еще одна горожанка, представившаяся как «человек, работающий в этой сфере», отметила, что «работать по 12 часов – это вообще не выгодно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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