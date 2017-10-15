Это подозрительно…    Гороскоп РИА «Новый День» на  16 – 22 октября 2017

В третью неделю октября Солнце будет находиться в знаке Весов. Меркурий сначала тоже будет у Весов, но уже 17 октября перейдёт к Скорпиону. Венера до 20 октября будет у Девы, а затем уйдёт к Весам. Марс до 22 октября будет у Девы, а затем окажется у Весов. Солнце в знаке Весов помогает урегулировать разнообразные проблемы и конфликты, склоняет к тому, чтобы найти приемлемое решение, компромисс, который в другой ситуации был бы невозможен, в то же время даёт возможность людям обрести гармонию в душе и проявить её в своих поступках.

Меркурий в Весах тоже проявляет общительность, дружелюбие и компромиссность. На практике это даёт поиск взаимопонимания, признание интересов партнёра, легкие переговоры, приятные совместные мероприятия. В этот период увеличивается количество встреч, люди охотно знакомятся, идут навстречу друг другу в трудных вопросах, делятся полезной информацией. При переходе Меркурия к Скорпиону у людей усиливается подозрительность. В поступающей информации они выискивают признаки опасности, враждебности. В процессе общения растёт напряжённость, дискомфорт, повышается вероятность конфликта. Этим осложняется ведение переговоров, требующих терпения и деликатности.

Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них. Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы.

Марс в Деве стимулирует работоспособность людей, увеличивает их внимательность, усиливает стремление к порядку. Работа будет выполняться медленней, но тщательней, аккуратней, без срывов и провалов. При Марсе в Весах повышается значение контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий.

Гороскоп на весь октябрь здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Солнцем, Меркурия с Венерой и Юпитером, Марса с Луной. Напряжёнными будут аспекты Луны с Ураном и Солнцем, Венеры с Юпитером и Ураном, Солнца с Сатурном. Наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности. Прогноз по основной работе на весь период отрицательный. Все важные дела лучше перенести на последнюю неделю месяца. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят понедельник, 16 октября, и выходные 21 – 22 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 17 октября. В этот день возникнут и внешние препятствия в работе, и скажется собственная неготовность к ней. Следует перенести принятие ответственного решения. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Овнов и отрицательно – коллективную. Не рекомендуется в этот период проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность. Гармоничный аспект Урана с Венерой создаст благоприятные условия для установления новых деловых отношений и появления благодаря этому новых перспектив. Причём, в этот период, Овны скорей всего не сумеют достигнуть значительного результата, а только подготовят основания для этого. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 октября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение неустойчивое, проблемы возможны 17 и 21 – 22 октября.

У Овнов-женщин прогноз для выполнения основной работы тоже неблагоприятный. Рекомендуется всю важную деятельность перенести на последнюю неделю месяца. Сотрудничество с далёкими деловыми партнерами и решение финансовых вопросов характеризуются как успешные, однако 17 числа не следует начинать новую работу: напряжённый аспект Венеры создаст ложную перспективу. Лучше в этот день ограничить свою деловую активность. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, здесь только в выходные, 21 – 22 октября, нежелательно обсуждать деловые вопросы с коллегами и партнёрами. В целом, гармоничный аспект Юпитера с Венерой создаст условия для значительного прогресса в работе, особенно, связанной с необходимостью контактировать с окружающими. Возможна помощь со стороны влиятельных лиц. Положительный период для командировок, деловых визитов, обращения в официальные органы, юридические организации. Прогноз по одиночной и коллективной работе преимущественно отрицательный, поэтому не рекомендуется проявлять инициативу, лидерские качества, принимать на себя ответственность. Перспективы карьерного роста в основном благоприятные. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются тоже позитивно, за исключением 17 октября. Материальное положение благополучное, но в выходные, 21 – 22 октября, ожидаются потери, незапланированные расходы.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером и Плутона с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Плутоном и Венерой, а также Юпитера с Венерой. В профессиональном плане неделя неудачная. Полностью негативно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Негативное влияние планет ослабит интеллектуальные и коммуникативные способности Тельцов, создавая также затруднения, связанные с получением и обработкой информации. Возможно получение неприятного сообщения. Период не подходит для совещаний, обсуждения деловых вопросов с коллегами, заключения договоров, а также для проведения экспериментов. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Возможна успешная командировка. Благоприятный период для установления новых деловых контактов, обсуждения совместных перспектив, подписания юридических документов. Рекомендуется развивать именно это направление. Гороскоп даёт в целом положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Прогноз по коллективной работе отрицательный. Не следует проявлять лидерские качества. Перспективы карьерного роста скорей негативные. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но при этом на значительные достижения рассчитывать не следует: скорей это будет проявлением благоприятного в целом астрологического фона, чем результатом собственных действий. Для остальной работы – выполнения основных профессиональных обязанностей, решения финансовых вопросов, взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами – прогноз гороскопа отрицательный. На всю неделю определяющими будут напряжённые аспекты Венеры, которые создадут трудности в общении и совместной работе. Не рекомендуется отправляться в командировку, назначать деловые встречи, кроме того, возможны неприятные визиты деловых партнёров. Ожидается получение неприятной или ложной, искажённой информации, из-за чего принятие важного решения лучше отложить. Вообще важную деловую активность на этот период желательно приостановить. Под влиянием напряжённого аспекта Солнца, обстоятельства будут идти против интересов Тельцов, не рекомендуется обращаться к руководству или вышестоящим инстанциям за помощью или для обсуждения деловых вопросов. Прогноз по коллективной и одиночной деятельности преимущественно негативный, как и по карьерному росту. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Луной, Меркурия с Сатурном, Солнца с Сатурном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Меркурия с Луной и Венеры с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп преимущественно положительный, хотя прогноз по основной работе негативный. Не рекомендуется на этой неделе принимать важные организационные, административные, хозяйственные решения. Неподходящее время для переговоров, обсуждения деловых вопросов, подписания юридических документов. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный на рабочую неделю и отрицательный на выходные, 21 – 22 октября. В течение рабочей недели значительнее успехи ожидаются при условии широкого делового общения с партнёрами, возможно привлечение к работе новых лиц. Вероятны благоприятные события, способствующие достижению успеха. Подходящий момент для проведения общественного мероприятия. 17 октября будет особенно удачный день для сложной интеллектуальной деятельности, а также для проработки планов, обсуждения деталей работы с партнёрами, подписания важных документов, принятия важных решений. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный. Одиночная, самостоятельная работа оценивается как успешная на весь период, а коллективная – только на первую половину недели. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 19 – 20 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 20 октября положительный, а далее негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далекими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Меркурия с Солнцем и Сатурном предоставят Близнецам хорошие возможности для конструктивной умственной деятельности: планирования, обсуждения рабочих вопросов, проработки важных документов, подписания договоров. Возможно получение ценной информации. Для выполнения основной работы период большей частью не подходит. Ожидается негативное влияние внешних событий, поэтому не рекомендуется на этот период планировать важные мероприятия. Неподходящее время для организационных, административных, хозяйственных изменений. Также эта неделя непригодна для взаимодействия с местными деловыми партнёрами, включая официальные органы и юридические организации. Влияние напряжённого аспекта Солнца сформирует неблагоприятные внешние обстоятельства для работы, а напряжённый аспект Меркурия ослабит интеллектуальные способности Близнецов и создаст помехи в общении с коллегами и партнёрами. Все важные дела и вопросы рекомендуется перенести на следующую неделю. Гороскоп отрицательно оценивает одиночную и коллективную деятельность Близнецов, но при этом сохраняет положительный прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни на весь период характеризуются положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Юпитером, Венеры с Сатурном и Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем и Меркурием и Меркурия с Сатурном. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность Раков. Благоприятен прогноз и по взаимодействию с местными партнёрами, за исключением выходных 21 – 22 октября. Гармоничные аспект Юпитера с Солнцем создаст наилучшие условия для продвижения в делах, укрепит отношения с коллегами и партнёрами, поможет достичь целей в работе с официальными органами и юридическими организациями. Это хороший период для командировок, дальних поездок, кратковременных деловых визитов. Ожидаются успешные переговоры, удачное заключение соглашения, договора, возможно, разрешение давней конфликтной ситуации и улаживание формальностей. Прогноз по основной работе, наоборот, неблагоприятный. Напряжённый аспект Солнца с Венерой затруднит совместную работу с коллегами и руководством. Период не подходит для принятия серьёзных решений. Гороскоп положительно (за исключением выходных) оценивает коллективную деятельность Раков, но даёт отрицательный прогноз по одиночной работе. Желательно отказаться от инициативы, не принимать на себя ответственность, не выполнять рискованных операций. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение до выходных, 21 – 22 октября, благополучное, а в выходные возможны нежелательные траты.

У Раков-женщин период остаётся неблагоприятным для работы. Положительно оценивается только финансовая деятельность (но за исключением выходных, 21 – 22 октября). Основная работа и взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно. Напряжённый аспект Меркурия с Сатурном указывает на большие затруднения в общении с партнёрами, коллегами, руководством или вышестоящими инстанциями. Период не подходит для проведения официальных мероприятий, деловых встреч, заключения соглашений, договоров. Нежелательно принимать на себя ответственность, давать обещания, ставить подписи под юридически значимыми документами. Прогноз по одиночной работе остаётся отрицательным, а по коллективной – положительным. Благоприятен прогноз по продвижению в карьере. По-прежнему гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Ураном указывают на возникновение возможностей для успешных административных, организационных изменений, а также обновления профессиональной деятельности. Хороший период для налаживания отношений с окружающими. Возможно появление новых лиц, с которыми окажутся связаны положительные изменения в жизни Раков. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 20 октября (следует отложить решение любых вопросов). Материальное положение благополучное, но в выходные, 21 – 22 октября, возможны потери, нежелательные траты.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем и Сатурном, Венеры с Сатурном и Меркурием, Плутона с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Меркурием и Юпитером, а также Венеры с Ураном. Прогноз в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Исключением являются выходные, 21 – 22 октября, когда под влиянием напряжённого аспекта Венеры с Ураном возможны неожиданные неприятные события. Не рекомендуется планировать на эти дни что-либо важное, желательно избегать общения с партнёрами и коллегами, а также риска. На остальное время – то есть на всю рабочую неделю – гороскоп даёт положительную оценку и основной работе, и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, и решению финансовых вопросов. Гармоничные аспекты Плутона с Марсом и Юпитера с Сатурном создадут благоприятные условия и для продвижения в делах, и для начала новых проектов, существенного обновления производства. На рабочую неделю гороскоп даёт позитивную оценку одиночной, самостоятельной деятельности Львов. Коллективная работа, за исключением понедельника, 16 октября, оценивается как неудачная. Так же негативно характеризуется и перспектива карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением выходных 21 – 22 октября.

У Львов-женщин выходные 21 – 22 октября, тоже не подходят для работы, но прогноз на рабочую неделю положительный. Только при решении финансовых вопросов в понедельник, 16 октября, могут возникнуть некоторые сложности, связанные с какими-то недоделками в недавнем прошлом. На остальные дни прогноз по всем видам деятельности полностью положительный. Гармоничные аспекты ближних планет, а также Юпитера и Урана, обеспечат благоприятные возможности для наилучшего применения Львами своих способностей и деловых качеств. Вся их деятельность, судя по гороскопу, имеет отличные перспективы в октябре, даже несмотря на трудности в выходные. В течение этой недели Львам следует опираться преимущественно на свои возможности, так как прогноз по коллективной работе в основном негативный (но на выходные, опять же, гороскоп запрещает Львам любую деятельность – всю незавершённую работу следует перенести на следующую неделю). Прогноз по продвижению в карьере полностью отрицательный. Если Львы готовят какие-то решительные шаги, то рекомендуется эту неделю считать подготовительной, а следующую – главной (она наилучшая в октябре). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение до выходных, 21 – 22 октября, благополучное, а в выходные неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Сатурном, Венеры с Солнцем и Сатурном, Юпитера с Меркурием и Солнцем. Напряженными будут аспекты Венеры с Луной и Ураном, Сатурна с Меркурием и Юпитером. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Гармоничные аспекты Сатурна настроят Дев на сосредоточенную эффективную деятельность. Период благоприятен для ведения ответственной работы, оформления документации, юридических бумаг, подписания договоров. Также он подходит для сложных переговоров и обсуждения проблем с руководством, вышестоящими инстанциями. Положительно характеризуются отношения с местными деловыми партнёрами. Положительное влияние Венеры поможет Девам достичь нужного результата в работе, укрепить отношения, восстановить старые связи (однако в выходные нежелательно чем-либо заниматься, так как возможны неожиданные неприятности). Этот же аспект Венеры благотворно повлияет на финансовые дела – помимо удачного ведения дел, Девы сумеют укрепить производственную и финансовую дисциплину. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный. Рекомендуется важные дела перенести на следующую неделю. Коллективная деятельность, по гороскопу, будет неудачной, а одиночная (за исключением выходных) успешной. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: напряжённость ожидается 18 – 20 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный, за исключением выходных, 21 – 22 октября. Материальное положение благополучное, опять же, за исключением выходных.

У Дев-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, но в выходные, 21 – 22 октября, эта деятельность нежелательна. Напряжённый аспект Венеры с Ураном указывает на негативный характер изменений в этот момент, а также и на возможные неприятные неожиданности. В остальные дни, под влиянием гармоничного Юпитера, Девы смогут расширить сферу деловых интересов, укрепить связи с партнёрами, провести благоприятные преобразования в производственном процессе. Подходящий момент для проведения общественных мероприятий (или участия в них). Возможно получение важных сведений или приятной информации. Прогноз по решению финансовых вопросов на всю неделю благоприятный. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности Дев в этот период, и положительный по одиночной, самостоятельной работе. Поэтому, не рекомендуется проявлять свои лидерские качества и принимать на себя ответственность. В пятницу у Дев появится возможность продемонстрировать свой творческий потенциал, но для положительного результата им следует контролировать свои эмоции (это обратная сторона медали). Не следует вовлекаться в споры. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Марсом, Солнца с Меркурием, а также напряжённых аспектов Марса с Юпитером и Плутона с Нептуном. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, но 17 октября возможны небольшие проблемы из-за неразберихи в работе или переизбытка информации. Также гороскоп негативно оценивает деятельность Весов в выходные, 21 – 22 октября. Не рекомендуется начинать в эти дни новый проект, обсуждать новое дело с руководством или коллегами, принимать важное окончательное решение. Финансовая деятельность оценивается положительно, но тоже кроме выходных. Не рекомендуется в выходные идти на риск. Решение обязательно должно быть обоснованным. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период характеризуется как неудачное, и останется таким до конца месяца, поэтому в октябре лучше ничего важного не предпринимать. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе Весов, и негативный по одиночной, самостоятельной деятельности. Собственная инициатива может увести Весы в сторону от успеха. Не рекомендуется принимать рискованные решения, браться за ответственную работу, рассчитывая на удачу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Весов-женщин положительно оценивается основная работа – но за исключением выходных, 21 – 22 октября. В выходные обстоятельства сложатся против планов и намерений Весов. Параллельно, активность напряжённого Марса будет подталкивать Весы к обострению ситуации, отношений с окружающими, что может привести к значительным неприятным последствиям. Не следует начинать нового дела, а также приниматься за давно отложенное старое. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 17 октября, а также в выходные 21 – 22 октября. На 17 число не следует планировать никаких значительных изменений, ответственных шагов, а также в этот день нежелательны импульсивные действия. Негативное влияние Плутона делает любые перемены опасными. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуются на эту неделю как неудачные. В понедельник, 16 октября, в работе с партнёрами возможен разовый успех. 19 – 20 октября не рекомендуется заниматься организационными, административными, хозяйственными вопросами. На этой неделе предпочтение следует отдать коллективной работе, одиночная деятельность оценивается как неудачная. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение 17 и 21 – 22 октября напряжённое, а в остальные дни благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Марсом, Меркурия с Сатурном, а также напряжённых аспектов Солнца с Ураном и Меркурия с Венерой и Солнцем. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Марс и Плутон будут способствовать развитию деловых отношений, расширению сферы интересов, это благоприятный период для проведения экспериментов и разумного риска, возможны значительные преобразования. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном благоприятный, хотя 17 октября, под влиянием негативного аспекта Солнца с Ураном возможны неприятные события на работе. День не подходит для риска, осуществления новых, особенно, внезапных, идей. Также не рекомендуется обсуждать деловые вопросы с руководством, вышестоящими инстанциями. В выходные, 21 – 22 октября, нежелательно заниматься рабочими вопросами: ожидаются конфликты с окружающими и неблагоприятные в целом обстоятельства. Возможно некое негативное событие. Гороскоп положительно оценивает одиночную деятельность Скорпионов. Для коллективной работы подходит весь период, кроме понедельника, 16 октября. Нежелательно в этот день проявлять инициативу, лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных, 21 – 22 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением выходных 21 – 22 октября. Материальное положение оценивается как неустойчивое: 16 – 17 и 21 – 22 октября возможны лишние траты или потери.

У Скорпионов-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят выходные, 21 – 22 октября. Период непригоден для проведения организационных административных преобразований, могут возникнуть проблемы при решении хозяйственных задач, имущественные споры. Возможно нежелательное знакомство. Прогноз на рабочую неделю положительный. Гармоничные аспекты Солнца, Марса и Юпитера создадут благоприятные возможности для продвижения в работе, и, кроме того, обстоятельства будут складываться в пользу Скорпионов. Это подходящий период для осуществления своих идей, экспериментов, разумного риска. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз и для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами. Это хороший период для заключения договоров, расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, контактов с новыми людьми. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для командировки, дальней поездки, но на всякий случай, лучше не отправляться в поездку в понедельник, 16 октября. На эту неделю положительно характеризуется и коллективная, и одиночная деятельность Скорпионов, но в выходные, 21 – 22 октября, лучше никаких деловых решений не принимать. Прогноз по карьерному росту положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных, 21 – 22 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение оценивается как благополучное, но в выходные возможны ненужные расходы.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Марсом, Меркурия с Луной и Ураном, Юпитера с Луной. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Сатурном и Венеры с Ураном. Прогноз по выполнению основной работы благоприятный, за исключением 17 октября и 21 – 22 октября (выходные). В первую указанную дату Стрельцы столкнутся с неким объективным препятствием в работе, возможен производственный конфликт. В выходные возможны неприятные события, происходящие помимо воли и усилий Стрельцов. В этот момент нежелательно общение с окружающими, а также попытки обновления в работе и жизни. Тот же самый прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом Стрельцам не рекомендуется проявлять инициативу и настаивать на своём мнении. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, хотя значительного продвижения в делах не ожидается. 20 октября не следует предпринимать ничего важного, а также нужно избегать конфликта. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, но 19 – 20 октября тоже не следует заниматься важными вопросами. Произведённые в эти дни расходы скорей всего окажутся лишними. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение в первые два дня недели неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Урана с Солнцем указывает на благоприятный ход событий, возникновение неких выгодных обстоятельств, возможное удачное знакомство, успешную активность по расширению сферы деловых интересов. В основной работе дела будут идти с переменным успехом. Сложности ожидаются в промежутки 17 – 18 и 21 – 22 октября. В оба указанных отрезка времени не следует начинать новый проект или приниматься за ответственную задачу: напряжённые аспекты Солнца, Марса и Сатурна создадут значительные трудности в работе. В остальное время успех ожидает при решении хозяйственных, имущественных задач, организационных вопросов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. Этим направлением не следует занимать вплоть до 26 октября. На всю неделю гороскоп отдаёт предпочтение одиночной самостоятельной деятельности. В коллективной работе проблемы ожидаются 16 – 18 и 21 – 22 октября. Прогноз по продвижению в карьере в основном благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на промежуток 16 – 18 октября оцениваются негативно (проявится агрессивность Стрельцов, их повышенная конфликтность), а затем положительно. Материальное положение на всю неделю неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной и Марсом, Солнца с Меркурием, Венеры. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Марсом и Венерой, Сатурна с Солнцем и Ураном, Венеры с Ураном. В профессиональном плане период скорей неблагоприятный. Напряжённый аспект Урана с Сатурном по-прежнему будет препятствовать продвижению в работе с далёкими деловыми партнёрами, а при сотрудничестве с местными партнёрами и в основной работе проявит себя в начале и конце недели, 16 – 17 и 20 – 22 октября. Прогноз по финансовой деятельности относительно благоприятный, хотя значительных успехов, судя по гороскопу, не будет. Общая астрологическая обстановка продолжает складываться не в пользу Козерогов, поэтому в текущий период им рекомендуется воздерживаться от риска и экспериментов, не проявлять инициативы, не принимать на себя руководство коллективом или процессом. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной самостоятельной деятельности. Коллективная работа оценивается положительно только в промежуток 16 – 18 октября. Вся деятельность в октябре должна быть направлена на укрепление своих позиций, а не на их расширение. В этот период можно, кроме того, успешно заниматься подготовительной работой, накоплением ресурсов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп положительно оценивает выполнение основной работы, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность этого периода, хотя на выходные, 21 – 2 октября, прогноз отрицательный. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как в основном неудачное. Разовые успешные операции возможны в промежуток 16 – 19 октября. Также преимущественно негативно гороскоп оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Козерогов. Астрологический фон в значительной мере находится под влиянием напряжённых аспектов Сатурна, Солнца и Урана, из-за чего Козероги постоянно будут сталкиваться с препятствиями в работе. Кроме того, Уран может преподнести неприятные сюрпризы в виде неожиданных нежелательных событий. В своих расчётах Козероги должны учитывать эту возможность. Важные задачи в основной работе и при сотрудничестве с далёкими партнёрами лучше перенести на следующую неделю, а работу с местными партнёрами, наоборот, желательно закончить на этой неделе, до выходных – не оставляя ничего на конец месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме выходных. Материальное положение тоже благополучное, за исключением выходных.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Луной, Марсом, Юпитером и Ураном, Солнца с Луной, Венерой и Марсом, Юпитера, а также напряжённых аспектов Венеры с Солнцем, Юпитером и Ураном, Меркурия с Солнцем. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспект Юпитера создадут благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых отношений, открытия новых перспектив. Подходящее время для проведения прогрессивных преобразований на производстве, замены оборудования. Возможно получение важной информации. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, но в промежуток 20 – 21 октября никакие серьёзные финансовые операции не рекомендуются: напряжённый аспект Венеры указывает на провал. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, при этом не ожидается ни значительных успехов, ни серьёзных проблем. На всю неделю гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности. В коллективной работе возникнут трудности (хотя и незначительные). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, за исключением воскресенья, 22 октября. Материальное положение в основном благополучное, но проблемы ожидаются 16 и 22 октября.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Однако при этом для финансовой деятельности не подходит воскресенье, 22 октября, а работа с партнёрами не рекомендуется 20 – 21 октября. Напряжённый аспект Венеры с Ураном указывает на возможные проблемы в общении, при работе с финансами, а также на неожиданные и неприятные события, как результат воздействия внешних факторов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный. Вся неделя будет проходить под влиянием напряжённых аспектов Юпитера и Меркурия, из-за чего Водолеи окажутся в трудной ситуации, когда и объективные и субъективные условия создадут помехи работе. Рекомендуется всю работу перенести на следующую неделю, когда, астрологический фон нормализуется. На этой неделе гороскоп негативно оценивает коллективную работу Водолеев, и позитивно – одиночную, самостоятельную деятельность. Гармоничный аспект Сатурна и Солнца указывает на высокую индивидуальную активность Водолеев и возможность достижения крупного успеха. Кроме того, этот аспект благоприятен для налаживания отношений с руководством, вышестоящими инстанциями (правда, прогноз по карьерного росту на продвижение не указывает). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в третью неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Юпитером, Урана с Меркурием и Юпитером, Нептуна с Плутоном и Меркурия с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Венерой и Юпитером, Венеры с Сатурном и Марсом, Солнца с Венерой и Юпитером. Гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, за исключением выходных, 21 – 22 октября. Правда, существенных достижений на этой неделе, судя по гороскопу, не будет. Для работы с финансами и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами период тоже будет удачным – и тоже за исключением выходных. Кроме того, 16 или 17 октября Рыбам предстоит принять некое важное решение (по совместной работе с партнёрами) – и гороскоп указывает, что его нужно отложить, возможно, до следующей недели. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается отрицательно. Аспекты ближних планет с Сатурном и Юпитером указывают на невозможность достижения целей в этот период. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции, следует отложить подписание ответственных документов, принятие окончательных решений. Возможно получение неприятных известий или ложной, искажённой информации, возникновение запутанной ситуации, неразбериха. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных, 21 – 22 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается перспектива командировки, дальней поездки. Гармоничные аспекты Марса и Юпитера окажут содействие Рыбам в их продвижении к цели, расширении сферы деловых интересов, установлении новых деловых контактов, связей. Подходящее время для начала новых проектов, подписания долгосрочных договоров, совместного планирования, разработок. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период в основном не подходит. Желательно все дела перенести на следующую неделю, когда астрологическая ситуация улучшится. Прогноз по основной работе относительно неплох, но в начале недели, 16 – 17 октября, не следует заниматься административными и хозяйственными вопросами. Не рекомендуется в этот момент обращаться к руководству. Кроме того, не рекомендуется работать в выходные, 21 – 22 октября. Финансовые дела, по прогнозу, будут идти успешно, но в промежуток 18 – 19 октября Рыбам понадобится сдержанность: напряжённый аспект Венеры будет подталкивать Рыб к принятию необоснованного решения. В целом, гороскоп даёт благоприятный прогноз и по одиночной, и по коллективной деятельности Рыб. Также положительно оцениваются перспективы карьерного роста (и, судя по гороскопу, на следующей неделе их положение станет ещё лучше). Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 16 октября. Материальное положение неустойчивое.

Москва, Денис Вербицкий

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