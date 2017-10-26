В Челябинской области вдвое увеличат штрафы за поломку бордюров и урн

Южноуральские депутаты ужесточили санкции за нарушения правил благоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки внесены в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Изменения предусматривают двукратное повышение штрафов за повреждение, снос, демонтаж малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей и других элементов благоустройства, расположенных в местах общего пользования, детских и спортивных площадках.

Такие же санкции грозят муниципальным органам исполнительной власти, не обеспечившим своевременный ремонт фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон, витрин, входных групп. Вдвое больше придется заплатить и собственникам зданий, игнорирующим очистку кровель, карнизов, козырьков от снега, наледи и сосулек.

Штрафы по некоторым пунктам парламентарии Челябинской области увеличили до 10-50 тысяч рублей и даже до 600 тысяч.

Отметим, поправки в закон согласно федеральным требованиям вступят в силу с 1 января 2021 года.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.10.17

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