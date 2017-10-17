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Вторник, 17 октября 2017, 15:23 мск

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Челябинск

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В центре Челябинска раскурочили забор из каслинского литья (ФОТО)

В центре Челябинска раскурочили забор из каслинского литья (ФОТО)

В центре Челябинска изуродовали декоративное ограждение.

Новый День: В центре Челябинска раскурочили забор из каслинского литья (ФОТО)

Напомним, забор из каслинского литья, разделяющий проезжую часть и пешеходную дорожку вдоль здания регионального парламента, появился в августе этого года. На демонтаж старых конструкций и установку новых в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС местные власти потратили порядка 2,8 миллиона рублей. Прослужив всего пару месяцев, прочное металлическое ограждение не выдержало дорожной аварии: от удара автомобиля две секции забора развалились на части.

Новый День: В центре Челябинска раскурочили забор из каслинского литья (ФОТО)

Как сообщил РИА глава Центрального района Виктор Ереклинцев, по факту случившегося уже направлен запрос в ГИБДД. До конца месяца администрация района восстановит сломанную часть ограждения за свой счет, после чего через суд потребует от виновника аварии возмещения причиненного ущерба. По предварительным оценкам, ремонт ограждения обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

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