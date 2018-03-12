«Чугун не может сломаться»: глава Челябинска «подтвердил» диплом металлурга (ФОТО, ВИДЕО)

Власти Челябинска не согласились с упреками общественников в том, что ограждения уродуют город и делают жизнь челябинцев небезопасной.

Как уже сообщал «Новый День», с обращением в адрес главы города Евгения Тефтелева выступил активист инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«В нашем городе появилась проблема, требующая безотлагательного решения, – заявил общественник. – Речь идет о тенденции ставить удерживающие дорожные ограждения вдоль тротуаров, газонов и всего остального, где могут появиться пешеходы. Возможно, это делает с заботой о горожанах – с целью обезопасить их от машин, внезапно вылетевших на тротуар. Но дело в том, что конструкция ограждений, устанавливаемых в городе, не позволяет сдержать автомобиль, а лишь ухудшает ситуацию: когда машина влетает в ограждение, оно разлетается в щепки и становится снарядом с большим радиусом поражения. В итоге страдает гораздо больше людей, чем если бы ограждения не было».

К тому же ограждение значительно сокращает ширину тротуара, отмечает урбанист: местами заборы установлены так, что тротуар становится вовсе недоступным, и люди идут по дороге. Чтобы автомобили не убивали пешеходов на тротуарах и остановках, нужно заниматься не озабориванием, а снижением скорости трафика в городе, подчеркнул Лев Владов.

Сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев категорически отверг обвинения общественников. «Ограждение тротуара – это же, прежде всего, безопасность, – заявил градоначальник. – К тому же у нас они устанавливаются в соответствии с правилами дорожного движения». При этом примером позитивного применения ограждений мэр назвал площадь Революции и центр города, где на смену трубчатым ограждениям пришли чугунные, вызывающие наибольшую критику со стороны урбанистов. Единственное, что необходимо было решить до этой перемены, так это сделать ограждения более прочными, подчеркнул г-н Тефтелев.

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По всей видимости, Евгений Тефтелев просто не в курсе того, что происходит в центре города, на площади Революции, то есть буквально у него под носом. Ведь именно здесь осенью прошлого года в результате ДТП две секции нового чугунного ограждения просто развалились на куски.

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Между тем, чугун относится к числу хрупких материалов, так как является соединением железа и углерода. И именно углеродистость чугуна определяет его хрупкость. Причем, как известно, разрушение чугуна при достижении предельной нагрузки происходит внезапно, то есть материал просто разлетается на куски. Странно, что г-н Тефтелев, закончивший Магнитогорский горно-металлургический институт, а в 1980-90-х годах более десяти лет проработавший на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе, об этом не знает.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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