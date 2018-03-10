Челябинских чиновников обвинили во вредительстве И потребовали снести все дорожные ограждения (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске потребовали незамедлительно снести все дорожные ограждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с официальным обращением к главе города обратился активист инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«В нашем городе появилась проблема, требующая безотлагательного решения. Речь идет о тенденции ставить удерживающие дорожные ограждения вдоль тротуаров, газонов и всего остального, где могут появиться пешеходы.

Возможно, это делает с заботой о горожанах – с целью обезопасить их от машин, внезапно вылетевших на тротуар, говорит Владов. – Но дело в том, что конструкция ограждений, устанавливаемых в городе не позволяет сдержать автомобиль, а лишь ухудшает ситуацию: когда машина влетает в ограждение, оно разлетается в щепки и становится снарядом с большим радиусом поражения.

В итоге страдает гораздо больше людей, чем если бы ограждения не было».

К тому же ограждение значительно сокращает ширину тротуара, отмечает урбанист: местами заборы установлены так, что тротуар становится вовсе недоступным, и люди идут по дороге.

«Но самое недопустимое, когда ограждения устанавливают на остановках общественного транспорта. Очевидно, это сделано для того, чтобы автобусы и маршрутки не останавливались близко от пешеходного перехода, но, к сожалению, водители продолжают это делать, и люди становятся заложниками ситуации: они не могут нормально зайти в транспорт и выйти из него, – отмечает Владов. – Это значительно увеличивает время посадки и высадки пассажиров и создает заторы на остановках. Из-за этого решения часть транспортных средств вынуждена останавливаться промо на перекрестке».

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Чтобы автомобили не убивали пешеходов на тротуарах и остановках, нужно заниматься не озабориванием, а снижением скорости трафика в городе, – говорит Владов. – Это специальные меры, направленные на то, чтобы снизить общую скорость потока, не повлияв на пропускную способность улиц. Это единственное эффективное средство по радикальному снижению смертности на дорогах. Если мы позволяем автомобилям нестись, никакие заборы и ограждения не спасут пешеходов от смерти».

Недавно министерство транспорта РФ выпустило рекомендации по успокоению трафика в городах, напоминает Владов и отмечает, что группа «Челябинский урбанист» готова помочь администрации применить эти меры в областном центре, чтобы улицы Челябинска стали безопаснее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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