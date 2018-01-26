По совету губернатору: дорожные ограждения в центре Челябинска снова посерели и заржавели (ФОТО)

Установленные в центре Челябинска заборы «под каслинское литье» посерели и покрылись ржавчиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недальновидность чиновников поставила крест на их же собственных планах украсить центр Челябинска. Об этом сообщили члены инициативной группы «Челябинский урбанист».

«Прошлым летом администрация Челябинска решила украсить город: поменять уродливые серые дорожные ограждения на чугунные заборы, – напомнили активисты. – Сделать так посоветовал им сам губернатор. Товарищи потратили 8 миллионов рублей, чтобы поменять серые заборы на чёрные. Но не заложили в бюджет деньги на ежедневный уход за ними. Поэтому чёрные заборы стали опять серыми. А деньги, за которые можно было построить тротуары (некоторые тротуары в центре до сих пор из дощечек или земли), – ушли».

Кстати, при ближайшем рассмотрении заборы «под каслинское литье» уже начала покрывать ржавчина. Свою роль сыграла и соль, летящая с дороги: дорожники уверяют, что дорожный реагент малотоксичен, даже если случайно попадет в организм человека, однако его натиска не выдерживают даже чугунные конструкции.

Но и это еще не все. «Новые заборы стали еще опаснее для горожан: чугун – хрупкий металл, и если автомобиль прилетит в ограждение, он разлетится на мелкие куски и посечет пешеходов, как осколочная граната».

И случаи ДТП уже случались. Например, в октябре прошлого года на площади Революции. Правда, тогда обошлось без жертв.

«Заборы – признак неправильной планировки улицы, – резюмируют общественники. – Они опасны и требуют дополнительных расходов: их нужно красить, мыть и чинить. На это тратятся налоги горожан. В правильной безопасной среде нет заборов. Есть успокоение трафика, адекватный скоростной режим и суровые наказания за нарушения».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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