Лихач на BMW «посадил в лужу» мэра Челябинска: разнес на кусочки чугунный забор (ФОТО)

В центре Челябинска иномарка снесла дорожное ограждение и врезалась в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 7 часов утра на площади Революции. Автомобиль «БМВ» двигался по улице Цвиллинга в сторону железнодорожного вокзала. Авария произошла напротив трамвайной остановки. Машина получила серьезные повреждения – разбиты двигатель и передняя подвеска. По предварительным оценкам автомобиль восстановлению не подлежит.

Люди в ДТП не пострадали.

Между тем, ограждение из кованого чугуна от удара иномарки разлетелось мелкими осколками, которые, если бы ни ранний час, могли бы серьезно ранить прохожих. Именно об этом 3 недели назад предупреждал активист инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов в официальном обращении к мэру Евгению Тефтелеву. «Конструкция ограждений, устанавливаемых в городе не позволяет сдержать автомобиль, а лишь ухудшает ситуацию: когда машина влетает в ограждение, оно разлетается в щепки и становится снарядом с большим радиусом поражения», – заявлял общественник.

В ответ глава города, закончивший Магнитогорский горно-металлургический институт и более десяти лет проработавший на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе, заявил, что ограждение, установленное на площади Революции, не может разлетаться на кусочки: «Оно же чугунное!»

Фото группы Регион-74 | Челябинск (VK)

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