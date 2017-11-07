Тёмные силы. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция»

«Вихри враждебные веют над нами,

Тёмные силы нас злобно гнетут…»

Челябинск, Ноябрь 07 (Новый День, Сергей Ясинский) – «А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса», – сказал Песков, в ответ на вопрос, не планируют ли в Кремле проводить мероприятия в честь столетия Октябрьской революции 1917 года.

Действительно, непонятно, как теперь к этому дню следует относиться власти. Например, сам Песков – он сейчас кто? Господин Песков, товарищ Песков или гражданин Песков? От этого зависит, «в связи с чем» праздновать и нужно ли праздновать вообще.

До 1991 года 7 ноября был идеологическим праздником – днём Великой Октябрьской Социалистической Революции. Большевики отмечали годовщину захвата власти. Но после распада СССР идеология поменялась, оценка деятельности большевиков сменилась с плюса на минус, и стало непонятно, что делать с 7 ноября. Продолжать отмечать годовщину революции стало невозможно, а совсем отказаться от даты тоже было как-то неудобно – наверху же все были члены КПСС, как им друг другу в глаза смотреть? Они, конечно, всегда были циниками и т.д., но они маскировались – а тут, получается, нужно было откровенно признать себя преступниками и предателями. Этого сделать они не могли.

В 1995 году «День 7 ноября» был переименован в День освобождения Москвы от польских интервентов (1612 год). Все удивились, но промолчали. Власть чудит – нам не впервой. Но, естественно, такую подмену никто не одобрил.

Затем, в 1996 году, придумали какой-то невнятный День примирения и согласия, который тоже, конечно, никого не устроил. Одни считали, что преступников нужно судить, а не примиряться с ними. А другие и так всегда были смирные и согласные – круглый год, и специальный день для этого им был не нужен. Да и День Октябрьской революции большинству был безразличен, и даже неприятен – потому что раньше в этот день нужно было принудительно идти на демонстрацию. А когда власть поменялась, демонстрации отменили, выходной оставили – вот и ладненько, всех устроило, больше ничего и не требовалось. Примирились и согласились.

Потом власть решила, что так жить нельзя: на фоне второй Чеченской войны (шёл 2004-й год) лозунг согласия и примирения оказался устаревшим, и потребовалось что-то более адекватное.

Поэтому 7 ноября назвали Днём воинской славы. Якобы в честь парада 7 ноября 1941 года, когда воинские части прямо с парада уходили на фронт. Но для всенародного праздника это обоснование явно так себе. На войну уходили всё время, всю войну. Почему же именно 7 ноября должно быть днём воинской славы? В честь парада – как-то мелко. А парад был в честь чего? В честь революции же! Но это праздновать нельзя – идеология поменялась. Поэтому опять переделали: праздник по-прежнему остался Днём воинской славы – но уже в честь всех побед, какие только были, ну и заодно, в честь Октябрьской революции, как одной из побед.

А потом и вообще праздник перестал быть праздником, а стал просто памятной датой. Выходной отменили. И что теперь отмечать?

Песков своим вопросом даёт понять, что революция – и как событие, и как идея – ему глубоко чужда. Это не его день – и не правящего режима, пресс-секретарём которого он является. Ведь, если он теперь господин, то что ему отмечать? Свержение власти? Так это он здесь власть. И революцию он одобрять не может. Предполагать, что он товарищ, нелепо. Кому он товарищ, кто ему товарищ – очевидно. И это не мы. А может быть, он гражданин? Но глядя на то, в чём он участвует, этого сказать тоже нельзя. Разве что в милицейском смысле («Гражданин, пройдёмте»).

Хотя соединить правящий слой и революцию, по крайней мере, одним способом всё-таки можно. Если исходить из того, что власть в 1917 году была захвачена незаконно, и затем в Советском Союзе социализм так и не был построен, то, значит, революция эта была не социалистической, а просто – Великой Октябрьской Революцией. Сокращённо, ВОР. Вот здесь видна связь.

В 1917 году одна преступная власть сменилась другой, ещё более преступной, властью, которая совершала свои преступления 70 лет подряд, пока не зашла в тупик. Из-за этого она была вынуждена измениться – притвориться, что отказывается от своего обычного поведения и переходит на правовой, цивилизованный путь развития. Но надолго её не хватило. Несколько лет колебаний, и опять возвращение к прежнему. Как говорится, чёрного кобеля не отмоешь добела.

И вот в стране опять полностью разрушена система права. Суды перестали быть независимыми и выполняют любые распоряжения власти, не считаясь с законами. Права и свободы граждан фактически отменены, в стране произвол и репрессии. В экономике происходит огосударствление – уже более 70% промышленности является государственной. Частный сектор банкротится и исчезает. В финансовой сфере похожая картина: количество частных банков стремительно уменьшается, а государственный контроль над оставшимися растёт. Это выглядит как подготовка к огосударствлению всего финансового сектора. Право собственности игнорируется уже даже демонстративно – и на словах, и на деле – так, чтобы все поняли, что его больше нет. Ни в сфере бизнеса, ни в бытовой сфере государство с ним уже не считается.

Это всё напоминает возвращение СССР. Но при этом – социальная сфера уничтожается, вместо системы образования насаждается религиозное воспитание, защиты прав трудящихся нет никакой, и, вообще, государство полностью освобождается от ответственности за страну и население. Это явно не СССР. Добавим к этому вывод капиталов на Запад, обустройство правящего слоя на Западе – и отличие станет ещё более отчётливым.

Так, «в связи с чем это нужно праздновать?» Уже не Пескову, а нам. Ему-то как раз – пуркуа па. При хорошей должности, с деньгами, благосостояние растёт. А нам тут отмечать действительно нечего. Для нас этот день – напоминание. О нашем праве – и, между прочим, обязанности – контролировать своё государство и правящий слой.

Это законно: читайте Конституцию Российской Федерации:

«Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Статья 6

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

Статья 7

1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Статья 8

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».

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