Как слиняла Русь. Спецпроект РИА «Новый День» «Государство и революция»

Публикации за 22.02.17

Приближается столетняя годовщина Февральской революции (23 февраля – 2 марта 1917 года, по старому стилю). В общественном сознании её практически нет: благодаря политиканству и историческим манипуляциям предшествующей эпохи, она еле видна в сиянии следующей – грандиозной по последствиям – Великой Октябрьской Революции (ВОР). Тем не менее, Февральская революция – важная веха в развитии страны: она поставила точку в истории империи самодержавной и открыла путь к империи большевистской.

Как событие, Февральская революция выглядит бледно: ничего, потрясающего воображение, не происходило. Активность населения и правительства была значительно ниже, чем во время предыдущей, неудачной, революции 1905 – 07 годов. Конечно, были и толпы восставшего народа, и столкновения с полицией и войсками, но по напряжённости и ходу действий всё это не сильно отличалось от бунта – ну, или, пусть, мятежа. И длилось всё это действо каких-то 7 дней. Революция произошла легко и быстро. По словам философа Василия Розанова: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь».

Февральская революция – чисто российское явление: неожиданное, как зима. Буквально все знали, что революция приближается – от последнего нищего до царя. Все понимали, что она вот-вот начнётся, все готовились, хотя бы морально. А правительство даже подготовило план действий по подавлению революции. И всё равно, когда она началась, оказалось, что ничего не готово.

Неготовым оказалось не только правительство, но и население. Все события происходили стихийно, никто ничего не организовывал. Революционное полотно складывалось само собой: нужные фрагменты оказывались в нужном месте в нужное время – без приложения специальных усилий и даже без осознания этого восставшими. Просто удача.

Но действительно ли это удача?

Предпосылки

Революция 1905-07 годов проводилась в значительной мере организованно – но из этого ничего не вышло: страна не созрела. Как говорится, ещё не возникли предпосылки к революции. Поэтому, все усилия и жертвы оказались напрасными. А вот к 1917 году Россия созрела – ещё как! Но при чём тут революционеры? Никто из них не смог бы создать такую совокупность факторов, значимых для революции, как это сделал естественный ход событий. Большевики в это время вообще ездили по швейцариям.

Мировая война изъяла миллионы мужчин из промышленности и сельского хозяйства страны. Это, в результате, привело к продовольственному кризису. С 1916 года в России начали внедрять карточную систему на приобретение продуктов питания. Тогда же организовали закупки зерна у крестьян по «твёрдым» ценам, то есть нерыночным, значительно более низким – а у тех, кто не хотел продавать, хлеб изымали принудительно. Это называлось продразвёрстка (продовольственная развёрстка по губерниям – этот опыт потом переняли большевики, только проводили её значительно жёстче – без оплаты и с расстрелами). Крестьянам это было неинтересно, и они свой хлеб прятали, а потом продавали хлебным спекулянтам.

Отсюда трудности с продовольствием в городах, в том числе, в Петрограде. По уверениям ответственных за снабжение города лиц, хлеб в Петрограде был, и в достаточном количестве. Но это опровергается хлебными очередями, которые тогда стали обычным явлением. Может быть, где-то на складах он действительно был – но какое это имеет значение, если в магазинах и лавках хлеба не было? Да и цены, конечно, росли. Как на это реагировали люди? Стояли в очередях, злились и ругались.

На фронте к началу 1917 года положение (с военной точки зрения) было стабильное и благополучное. На весну планировались масштабные военные действия совместно с союзниками. Для этого необходимо было подготовить и направить на фронт новые воинские части. Поэтому, в стране производился дополнительный набор в армию. При этом контингент призывников мало подходил для решения военных задач: набирали остатки, последние резервы из мужчин, которые уже не вполне подходили по возрасту – было много сорокалетних крестьян, никогда не державших в руках оружия. И они, естественно, были недовольны.

В Петрограде к 1917 году находилось значительное количество этих необученных и нежелающих воевать «солдат». Им не давали оружия: обучали стрелять «теоретически» – показывая винтовку и рассказывая, как с ней обращаться. Но при этом в Петроградском Арсенале оружия было много (и оно потом восставшим пригодилось). Очевидно, что с самого начала эта масса была против войны, царя и правительства, то есть, готовые революционеры. И она была сконцентрирована в столице! Нарочно не придумаешь.

Началось

Ещё 18 февраля рабочие Путиловского завода предъявляют требование значительного увеличения зарплаты в связи с ростом цен. Администрация завода соглашается лишь частично. По мнению рабочих, этого недостаточно. Они настаивают на своём, и, в результате, руководство завода объявляет локаут – временное закрытие предприятия (так сказать, забастовка наоборот). В ответ 22 февраля рабочие объявляют забастовку и призывают другие предприятия к всеобщей стачке. И получают поддержку.

Уже на следующий день, 23 февраля, бастуют около 90 тысяч рабочих, и их количество всё время растёт. При этом они устраивают массовые демонстрации протеста, и к ним присоединяются недовольные продовольственным кризисом, требуя обеспечить население города хлебом.

Местные власти пытаются утихомирить протестующих. Выставляют патрули, перекрывают мосты, мешая продвижению демонстрантов в центр города. Полиция пока ещё действует относительно мирно, и это не помогает. Протестное движение ширится. Нужны другие меры, но полномочий ни у кого нет, нужно спрашивать у царя. А что в это время делает царь?

Николай 22 февраля уехал в Могилёв, в Ставку своих войск, для обсуждения военных вопросов. Какая была необходимость в этой поездке, науке неизвестно, поэтому, исходя из близости дат отъезда и начала революции, возникает предположение, что он попросту сбежал от внутренних проблем. Это подозрение подкрепляется дальнейшими его действиями, из которых следует, что он не владел ситуацией и не имел ни малейшего представления о том, что теперь делать.

25 февраля, когда события уже идут в полную силу, он получает информацию об этом от Петроградских властей. Он недооценивает положение и ограничивается отправкой телеграммы с приказом подавить протесты: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. НИКОЛАЙ».

В тот же день он распоряжается распустить Государственную думу, ошибочно подозревая в ней источник проблем. Получив телеграмму, командующий войсками Петроградского военного округа генерал С. С. Хабалов начинает принимать меры, запрещая демонстрации, приказывая рабочих вернуться на заводы, а также проведя в ночь на 26 февраля массовые аресты.

Днём правительственные войска, пытаясь разогнать демонстрантов, открывают по ним огонь. Эффект получается противоположный ожидаемому. К возмущённому населению присоединяются многочисленные полки, располагавшиеся в городе. 27 февраля части Петроградского гарнизона начинают уже полноценное вооружённое восстание.

Солдаты направились в центр города, по пути захватили Арсенал и раздали оружие рабочим. Захвачены тюрьмы, заключённые освобождены, начались убийства полицейских, грабежи. Правительственные войска ещё некоторое время пытаются выполнять приказы, но вскоре сдаются или переходят на сторону восставших.

27 февраля из членов распущенной Государственной думы формируется Временный комитет, который придаёт вооружённому восстанию уже характер революции. То есть, с этого момента восставшие берут курс на свержение самодержавия и создание нового государства.

В ответ Николай II приказывает снять с фронта несколько частей и направить их на подавление восстания в столице. 28 февраля с этой целью в Петроград по железной дороге были отправлены несколько полков общей численностью около 50 тысяч человек. В течение 1 марта отправленные войска прибывают в окрестности Петрограда, но затем, 2 марта, Николай отменяет своё предыдущее распоряжение и отправляет войска обратно на фронт.

За это время Временный комитет превращается уже во Временное правительство, то есть принимает на себя всю полноту власти и, соответственно, отказывает в полномочиях царю. Юридически, Николай ещё царь, но фактически это не так. Остаётся сделать последний шаг, и Николай его делает. 2 марта он отрекается от трона и слагает с себя полномочия. Революция победила.

У восставших не было никакой тактики, никаких изощрённых ходов – они тупо топали в центр города, по пути захватывая государственные учреждения, причём без особого смысла, просто так (ну, потому что – революция же! Надо захватывать что-нибудь государственное).

У правительственных войск тоже не оказалось никакого плана действия. Они по инерции как-то там сопротивлялись, но неохотно, никаких решительных мер не приняли. То есть, им защищать тогдашнюю власть тоже было ни к чему.

Правительство отправляло царю телеграмму за телеграммой, предлагая свои варианты действий и спрашивая у него, что делать, но ответа от него так и не получило. В конце концов, министры, ощущая своё полное бессилие и не понимая своей задачи, просто разошлись по домам. Правительство самораспустилось.

Царь

Вместо того, чтобы решать насущный вопрос о власти, он поставил себе целью добраться до Царского Села, где находилась его семья. То есть, действовал как семьянин, а не как Государь. Он на двух поездах, таская за собой свиту, катался туда-сюда между Псковом и Малой Вишерой и убил на это всё время. До Царского Села так и не доехал. Никаких важных решений не принял. Вызвал войска и отправил обратно. Мол, недостаточно времени, чтобы собрать нужное количество войск; к тому, же войска ненадёжны, могут присоединиться к восставшим. Но и к административным мерам он тоже оказался не готов! Ведь военные действия – не единственный способ предотвратить революцию: могли быть и мирные выходы из положения. Но, очевидно, ему нечего было предложить людям. Его курс привёл в тупик, как иногда пишут, на станцию Дно – хотя фактически это неверно, но по смыслу, именно так. Как Государь, он обанкротился. Время самодержавия закончилось.

Челябинск, Сергей Ясинский

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