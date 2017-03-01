Правительство, добивающее Россию / Спецпроект РИА «Новый День» «Государство и революция»

Публикации за 01.03.17

Февральская революция победила быстро и легко – это если говорить о свержении самодержавия. Но ведь смысл революции не в том, чтобы кого-нибудь свергнуть, а в том, чтобы устранить препятствия для развития общества. Царь ушёл, а проблемы остались, и теперь их предстояло решить.

Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года и оставил после себя непопулярную войну, продовольственный кризис и аграрный вопрос. Что со всем этим делать? Большинство населения хотело прекращения войны, раздачи земель и устранения помех для свободной торговли продуктами питания. От нового правительства оно ожидало именно этого.

Временное правительство в самом начале, на волне революции и связанных с ней надежд, имело поддержку всех слоёв общества. И в первый день своей работы, 3 марта, оно вроде бы подкрепило ожидания, опубликовав декларацию о своих намерениях.

В декларации обнародовался состав правительства, и «основания», опираясь на которые оно собиралось действовать. В ней провозглашались полная и немедленная амнистия по всем делам; свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек; отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; замена полиции народной милицией. Кроме того, декларировалась немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания, выборность органов местного самоуправления, а также меры защиты солдат, принимавших участие в революции (сохранение у них оружия), и гарантировались им гражданские права, наравне со всеми гражданами.

Однако в декларации не было ни слова о земле и войне. Также не говорилось ничего об экономических проблемах текущего периода и экономических принципах в целом. Декларация только снимала ограничения в поведении граждан и выражении ими своих мыслей. Этого явно было недостаточно.

Через три дня, 6 марта, было опубликовано «Обращение временного правительства к населению России», большая часть которого неинформативна и, потому, ценности не имеет.

Важным в нём было объявление намерения довести войну «до победного конца», а также упоминание о том, что «основные законы, обеспечивающие стране незыблемые основы права, равенства и свободы» издаст Учредительное собрание, работу которого предполагалось начать осенью. Со своей стороны, Временное правительство собиралось «обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и гражданское равенство».

То есть, Временное правительство ничего не обещало и ни за что серьёзное браться не собиралось. И дальше, как показали события, до самого конца все важные вопросы оно так и откладывало на усмотрение Учредительного собрания.

Однако продовольственную проблему отложить на осень было невозможно. Кризис снабжения городов и армии усиливался, действовать нужно было немедленно. И Временное правительство стало действовать – но не так, как ожидалось, а противоположным образом: вместо использования экономических методов, оно двинулось чисто административным путём.

Прежде всего, оно затеяло реорганизацию старой, царской, системы продовольственного снабжения. Новый порядок должен был создать более удобную и эффективную систему, но это мероприятие превратилось в непрерывную реформу управления, которая продолжалась все 8 месяцев существования правительства, и которая привела к хаосу и потере контроля над снабжением.

Во-вторых, в дополнение к уже существовавшим при царизме мерам изъятия продовольствия у населения (продразвёрстка и рыночная закупка продовольствия), правительство приняло закон о хлебной монополии, которым обязало население сдавать государству не только продовольствие, предназначенное для продажи, а вообще все свободные запасы.

Государство объявило себя монополистом в области закупок продовольствия, а также предоставило себе право определять нормы потребления продуктов населением. Естественно, населению это очень не понравилось. Временное правительство не улучшило, а ухудшило ситуацию, и с каждым месяцем она всё продолжала ухудшаться. С одной стороны, государство не могло обеспечить продавцам не то что выгодные, а хотя бы приемлемые цены закупки, а с другой регулярно уменьшало нормы потребления для населения. Закон исполнялся плохо. Продавцы прятали свои запасы и продавали их спекулянтам. Покупатели не могли приобрести продукты по карточкам, и вынуждены были тратить дополнительно деньги на рынке, либо им приходилось голодать. Деньги непрерывно дешевели, и чем дальше, тем сложней было на них что-то купить. Продуктов на всех не хватало, недовольство росло, популярность правительства падала всё ниже.

Ситуация с аграрным вопросом тоже была напряжённой. Временное правительство, естественно, находилось на позиции права, в том числе, права собственности. Оно могла проводить отчуждение земель у собственников исключительно на законных основаниях – а их не было. Их нужно было создать. Но собственники были против, и, учитывая, что аграрную реформу готовили именно они, она предсказуемо затянулась.

При Временном правительстве был создан Главный земельный комитет, которые долгое время обсуждал вопросы перераспределения земель, но в результате было принято лишь два малосущественных постановления, которые принципиально ничего не меняли. Принятие всех главных решений отложили до Учредительного собрания.

Крестьяне, по своему понимая революцию, тем временем приступили к дележу земли – они этим занялись уже с середины марта. А после опубликования постановления «О земельных комитетах» (21 апреля) стали создавать свои крестьянские комитеты, которые проводили аграрную реформу в пользу крестьянства, истолковывая постановление исключительно в удобном для себя смысле и игнорируя всё, что им не нравилось.

Государство пыталось с этим бороться, но чем дальше, тем это было трудней. Местные органы власти, созданные на принципах самоуправления, конкурировали с официальной властью и даже имели преимущество (так как поддерживались населением). Поскольку позиции государства и крестьянства в аграрном вопросе были различны, отчуждение и неприязнь крестьян к Временному правительству нарастало, а его слабость вызывало их пренебрежительное отношение. В конце концов, правительство полностью утратило их доверие и больше не имело среди них поддержки.

Армия. Она состояла из офицеров и солдат. А офицеры и солдаты – это разные сословия: это дворяне и обыватели, то есть пролетарии и крестьяне. И отношение к войне у них было разное. Это обстоятельство создало Временному правительству дополнительную проблему. Со стороны офицерства, войну необходимо было продолжать, а аграрную реформу отложить – лучше, до окончания войны (многие из них были землевладельцами). Солдаты, наоборот, выступали за немедленное прекращение войны и немедленный передел земли (и по этой причине рвались домой, чтобы не потерять свою долю во время делёжки).

Временное правительство физически могло принять только одну сторону – или офицерства или солдат – оставив при этом вторую недовольной. Но правительство сумело найти такой вариант, который вызвал недовольство с обеих сторон.

Ещё 28 февраля, ночью, председатель Временного комитета М.В. Родзянко подписал приказ по войскам Петроградского гарнизона, которым предписывалось «всем отдельным нижним чинам и воинским частям немедленно возвратиться в свои казармы; всем офицерским чинам возвратиться к своим частям и принять все меры к водворению порядка; командирам частей прибыть в Государственную думу для получения распоряжений в 11 час. утра 28 февраля».

Этот приказ вызвал серьёзное беспокойство у солдат, которые заподозрили в нём «контрреволюцию». Поэтому, в противовес ему, Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 1 марта был издан Приказ №1, который предписывал во всех частях немедленно создать солдатские комитеты и передать им все полномочия по распоряжению действиями воинских частей, а также передать под их контроль всё оружие. Причём, это оружие запрещалось выдавать офицерам. Этим же приказом обеспечивалось политическое и гражданское равноправие солдат и офицеров.

Это приказ, широко разошедшийся по армии, разрушил систему управления войсками и нанёс огромный ущерб её боеспособности. Естественно, приказ вызвал враждебное отношение к нему офицеров, а заодно убедил их в бессилии Временного правительства, которое оказалось не состоянии что-либо противопоставить Петроградскому Совету. Зато он вызвал огромное воодушевление у солдат и укрепил авторитет Совета (а Временного правительства – ослабил).

Этот приказ привёл к катастрофическому падению дисциплины, из-за чего июньское наступление оказалось сорванным и привело к поражению. К этому времени для солдат Временное правительство, можно сказать, уже не существовало, а отношение офицерства к нему варьировалось от настороженности до ненависти. И дальше – особенно, с того момента, как его возглавил А.Ф. Керенский – авторитет правительства у военных только падал.

В августе, когда генерал Корнилов попытался установить военную диктатуру (для того чтобы преодолеть двоевластие, ликвидировав большевистский Совет), Керенский, беспокоясь за своё политическое будущее, помешал ему осуществить этот план, прибегнув к помощи Совета. Этот его поступок вызвал глубокое недовольство военных и укрепил их отрицательное отношение к правительству. Одновременно с этим, Временное правительство оказалось дискредитированным и в глазах населения, как ненадёжное и склонное к сговору с «контрреволюцией».

Таким образом, к осени 1917 года Временное правительство утратило поддержку абсолютно во всех слоях общества. То, что было нужно, оно не делало, а что делало – вызывало недовольство. Оно потеряло сторонников, потому, что не защищало ничьи интересы, и приобрело врагов, потому что все его действия шли против чьих-либо интересов. За время его существования сменилось 4 кабинета министров (а с директорией – пять), и на каждый кабинет, в среднем, пришлось 1,6 месяца работы. Причём, тут следует говорить не о том, что за такое короткое время нельзя ничего успеть (хотя это, может, и правда), а о том, что за такое короткое время каждый новый кабинет успевал завести страну в очередной кризис. Ни одной задачи Временное правительство так и не решило – каждое его действие заканчивалось провалом. Зато оно сумело разозлить буквально всех. В результате, когда в октябре ему потребовалась помощь и поддержка, все просто отказались. Большевики, захватившие тогда власть, были слабы, но Временное правительство оказалось ещё слабей. Большевикам, фактически, даже не пришлось бороться: они только дунули – и правительство сдуло.

Челябинск, Сергей Ясинский

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