У нас нет прав. А и не надо. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция»

Публикации за 02.05.17

В начале 90-х годов ХХ века СССР перестал существовать. Одной из причин этого стала слабая экономика с сильной зависимостью от поставок Западу нефти, газа и других полезных ископаемых. Обострение отношений между СССР и Западом в 80-е годы привело к введению против СССР экономических санкций, что ухудшило экономическое положение страны и создало реальную угрозу голодных бунтов, а следом за ними – и революции.

Дело в том, что СССР закупал в западных странах значительное количество зерна и другой сельскохозяйственной продукции, которая потом перерабатывалась и продавалась населению под видом достижений советского сельского хозяйства. Введение санкций ограничило продажи углеводородов, и это привело к образованию дефицита валюты, на которую покупали западные товары. Кормить население стало нечем – население стало выражать недовольство.

Тогдашнему правящему слою нужно было восстановить предыдущее положение, которое можно описать формулой «нефть в обмен на продовольствие», чтобы продолжить своё беспечное существование, но для этого было необходимо урегулировать отношения с Западом. А Запад требовал реформ.

Запад требовал, чтобы на месте СССР возникло правовое государство с рыночной экономикой. Под гарантии проведения реформ Запад соглашался снять санкции и даже дать кредиты на преодоление трудной экономической ситуации и развитие экономики. Советский Союз вынужден был согласиться.

Однако, как показали дальнейшие события, это согласие было притворным: правящий слой не создавал новое – правовое и рыночное – государство, а только имитировал его. Он решал задачу, которая позволяла достичь целей, нужных только ему, а не стране в целом.

Практически мгновенно были организованы многопартийность и свобода слова, задекларированы права граждан и начата приватизация госимущества. Всё это было представлено западным странам как доказательство реальных изменений в стране, и под это было начато восстановление экономических связей и возобновлена выдача кредитов.

Задача первого этапа была решена. Дальше требовалось восстановить экономику и укрепить пошатнувшееся положение правящего слоя. К тому же, перед правящим слоем открывались блестящие перспективы безграничного обогащения и сказочного улучшения личного состояния. Игра, под названием: «Кто хочет стать миллиардером?" Интересы населения при этом в расчёт не принимались.

Население во времена СССР расценивалось как человеческое стадо, находящееся в общем пользовании правящего слоя – номенклатуры. Корова даёт молоко и мясо. Люди дают остальное. С распадом СССР это отношение не изменилось – не было причин меняться. Но, поскольку люди – не коровы, им нужно было что-нибудь говорить, для отвлечения внимания. Развлекать и отвлекать (какие развлекательные программы были на телевидении 90-х! Кто видел, те до сих пор вспоминают с ностальгией). В том числе, говорить «за политику» – мол, мы строим правовое государство, где у каждого гражданина будут полноценные права и свободы – так же, как на Западе.

И, для отвода глаз, нужно было что-то делать. Но делать так, чтобы в главном ничего не менялось. То есть, чтобы власть у правящего слоя сохранялась в прежнем объёме и даже увеличивалась. И, соответственно, чтобы сохранялось и увеличивалось бесправие управляемого слоя.

Реформы 90-х разрушили стабильность застоя и вызвали хаос перемен. В этом хаосе каждый получил сколько угодно свобод, но при этом никаких прав. Каждый выкручивался, как мог, не считаясь с другими – то есть, нарушая права всех остальных. Но, поскольку в таких условиях никакое серьёзное дело невозможно, то ради достижения своих целей люди учились договариваться и соблюдать договорённости. Все, кто тогда жил и действовал, говорят, что это было время свободы. Никто не говорит, что это было время бесправия, хотя наверняка любой подтвердит, что всё держалось на договорённостях. «Каждый имеет только те права, которые в состоянии обеспечить».

Но, конечно, в стране была конституция. Как бы.

В реальной жизни никто на неё не ориентировался, даже государство – не особо. По умолчанию подразумевалось, что эта конституция «на вырост» – то есть, этого ещё нет, но мы к этому идём. И тогда же были люди, которые относились к факту её существования принципиально: раз она существует, её нужно выполнять. Это обычно касалось вопросов нарушения прав граждан, и претензии обращались к государству, которое нарушало или не могло обеспечить соблюдение этих прав. То, что права существуют, не подвергалось сомнению – ведь они записаны в конституции.

Однако, строго говоря, то, что они записаны в конституции, ещё не означает, что они есть. Например, мы можем внести в конституцию положение о том, что каждый гражданин России имеет в собственности миллиард долларов, дворец, личный самолёт, яхту, автомобиль – и вообще всё, что хочется иметь, включая крепкое здоровье. По этой логике, стоит только об этом написать в конституции – и всё сразу появится. Такой лёгкий способ решения всех проблем. Почему же никто до этого не додумался?

Ответ очевиден: все понимают, что так не бывает. Но вот в отношении нематериальных активов – прав – почему-то думают, что такое возможно. На самом деле это не более чем рецидив магического мышления: надежда на то, что если произнести нужное заклинание (ну, или написать его), то всё появится.

Нет, конечно. Если права не были созданы до того, как их занесли в конституцию, то и после их декларирования они не появились. «Каждый имеет только те права, которые в состоянии обеспечить» – это касается не только отдельного человека, но и общества в целом: каждое общество имеет... и т.д.

Наше общество в 90-е годы – как и позже – не озаботилось обеспечением своих прав. Мы не создали действующего, эффективного механизма их защиты, и потому сегодня мы бесправны. В 90-е мы купились на конституцию – на ничем не обеспеченные слова. Мы думали, что этого текста будет достаточно, но события показали, что нет. Теперь мы безоружны, нам нечем защищаться от опасности.

Теперь нужно эту ситуацию исправлять. Парадоксально, но нам нужно отказаться от прав. В сегодняшней ситуации права – это ловушка, которая держит общество в подчинении бюрократии. В нашей стране право – это разрешение. Вспомните фразу: «кто дал тебе право?" – и подумайте, что она означает. А разрешение, как известно, можно дать, а можно и забрать – это всегда на усмотрение разрешающего.

В реальности, наши сегодняшние права ничего не стоят и ничего не значат. Имеем ли мы право на жизнь? Нет. Любого из нас в любой момент можно убить. Что и происходит регулярно. Имеем ли мы право на имущество? Тоже нет – это доказывают события последнего времени. Имеем ли мы право на медицину, образование, пенсии и пособия? Нет, нет и нет. Каждый раз мы убеждаемся, что эти права ничем не защищены, и нарушаются всяким, кто имеет к ним доступ.

Сегодня права – это иллюзия. У нас никакой правовой системы не существует. Нужно переходить к созданию механизмов, которые реально обеспечивают то, что нам нужно. Не право на жизнь, а безопасность жизни. Не право собственности, а эффективная защита собственности. Не право на медицину и образование, а качественное лечение и обучение. И так далее. Как в 90-е.

Это не означает, что нужно полностью отказываться от всех формальностей. Это означает, что нужно перенести акцент с формальностей, слов, бумаг – на фактическую сторону жизни.

Тем более что начало этому положил лично мэр Москвы, объявив юридически оформленные права собственности ничего не значащими бумажками. Из чего следует, что дальше будет хуже: для правящего слоя все без исключения наши права – это ничего не значащие бумажки. Прямо и откровенно.

Челябинск, Сергей Ясинский

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