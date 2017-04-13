Винтики и гаечки: экономический курс на войну / Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция»

Публикации за 13.04.17

Маркс и Энгельс опубликовали свой «Манифест Коммунистической партии» в 1848 году. Спустя полвека изложенная в нём теория мировой революции стала воплощаться в жизнь. Как и предсказывали авторы манифеста, капиталистические противоречия между странами достигли пика и стали нерешаемыми обычным путём. В точном соответствии с их прогнозом, эти противоречия привели к многолетней мировой войне. Война привела к ослаблению экономики стран-участниц, соответственно, и к ослаблению этих государств, а также к понижению уровня жизни населения, увеличению его недовольства. В России произошла революция. В отдельных европейских странах начались революционные процессы, включая образование небольших социалистических республик.

Всё выглядело так, как это описали классики коммунистической теории. Поэтому неудивительно, что большевики, захватив власть, ждали начала мировой революции «со дня на день». Они ждали этого и в 17-м году, и в 18-м, и в 19-м, – а в 20-м даже предприняли польский поход, рассчитывая раскачать ситуацию. Однако в этом походе большевики потерпели сокрушительное поражение и вынуждены были отказаться от немедленного воплощения своих революционных замыслов. Они убедились, что пока ещё слишком слабы для этого, и осознали, что им потребуется пройти через подготовительный период – осуществить некоторые предварительные мероприятия, а именно: во-первых, создать мощную армию, во-вторых, подготовить в Европе революционные кадры, которые затем, во время наступления, окажут поддержку этой армии.

Создание мощной армии требовало создания соответствующей экономики. Подготовка революционного движения в Европе требовала денег – без экономики здесь тоже было не обойтись. А во время гражданской войны построить такую экономику невозможно. Стало очевидным, что гражданскую войну надо прекращать. Необходим мирный период. А достичь этого невозможно, пока население возмущено грабительской политикой большевиков, и оказывает им всяческое сопротивление. Поэтому Ленин принял решение о временном отступлении от революции к капитализму, и ввёл НЭП (новую экономическую политику).

Это явно было его единоличное решение, приятое только узкой группой соратников, поскольку вызвало массовое непонимание и недовольство среди большевиков. Тем не менее, он сумел его отстоять, убедить остальных в необходимости такой политики, и в результате, с весны 1921 года и почти до конца 20-х годов, в стране существовал капитализм – частичный, государственный, под контролем большевиков. Крупная и средняя промышленность в этот период находилась в руках государства, а мелкое производство, ремёсла и торговля – в основном, в частной собственности (которой, по конституции 1918 года, вообще-то быть не должно).

Благодаря такой политике в стране возникли условия для восстановления экономики и строительства крупной промышленности. Однако ресурсов для этого строительства у государства было мало. Прежде всего, не было национальных кадров – специалистов, инженеров, учёных (их всех успешно расстреляли, выгнали за границу, уморили голодом и т.п.). А те, которые ещё остались, оказались слишком умными, как например, Пётр Пальчинский, который своими замечаниями, поправками и предложениями, делал очевидным тот факт, что создание промышленности – занятие вовсе не такое простое, как полагали невежественные большевики, и этим сильно раздражали. Поэтому их, в конце концов, тоже расстреляли, чтобы не смущали.

Потребовалось нанимать иностранцев, но для этого нужны деньги. И взять их можно было только там, где они есть. То есть у отечественных «капиталистов» – через налоги, а потом и конфискации. Ещё можно было продать на запад то, что представляло там ценность. Предметы искусства, драгоценности и т.п., а кроме того – сырьё, материалы и сельскохозяйственную продукцию, которую перед этим нужно было отнять у крестьян (большевики не покупают то, что можно отобрать).

Предварительные подсчёты показали, что подобным образом вполне можно собрать достаточную сумму, и вскоре советские уполномоченные поехали на Запад – договариваться с иностранными компаниями о строительстве заводов и создании советской индустрии. В результате, индустриализацию в СССР провели иностранные специалисты – прежде всего, американцы и немцы. Так, например, Днепрогэс строил американец полковник Купер, а турбины на ГЭС были установлены американской фирмы «General Electric».

Но самый большой вклад в индустриализацию внесло проектное бюро Альберта Кана (Детройт). В то время это была очень известная фирма, которая прославилась в частности тем, что проектную документацию для строительства завода умудрялась подготовить всего за одну неделю. Поэтому советская делегация прибыла в Детройт и предложила контракт на осуществление всей программы индустриализации СССР ценой в 2 миллиарда долларов. Контракт был заключён, и фирма Кана приступила к работе.

В течение последующих лет проектное бюро Кана спроектировало и построило в СССР около 1500 предприятий – практически всё, что было создано в этот период, сделано этой фирмой. Но, естественно, с привлечением других иностранных компаний, которые поставляли нужное оборудование и материалы, и направляли на строительство своих строителей, инженеров, наладчиков и т.п. Кроме того, к работе были привлечены тысячи иностранных специалистов-преподавателей, которые за несколько лет подготовили 200 тысяч отечественных специалистов, обеспечив, таким образом, страну собственными техническими кадрами. Советское участие в строительстве ограничивалось вспомогательной работой (которую выполняли, в основном, заключённые – бесплатная рабсила).

Индустриализация проводилась за счёт беспощадной эксплуатации населения – рабочим платили мизерные зарплаты, крестьянам вообще ничего не платили, широко использовался труд заключённых. Произведённая продукция присваивалась государством и продавалась на Запад. Как писал Сталин Молотову в августе 1930 года:«Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». «Надо бы поднять норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов..."

Результатом такой политики в сельском хозяйстве стал голод 1932 – 33 годов (От этого голода погибли несколько миллионов человек – точных данных нет, но не менее 5 млн.).

Говорят, для руководства страны этот голод стал полной неожиданностью. По расчётам, его не должно было быть, и объяснения ему они так и не нашли. Но если принять во внимание обычное отношение советского государства к людям, исключительно как рабочей силе и поставщику материальных благ, – с полным пренебрежением к их нуждам – то сама неожиданность возникшей ситуации лишь подтверждает неизбежность случившегося. Никакой загадки тут нет: государство решало только свои проблемы.

Государство, проведя грабительскую коллективизацию, отняло у крестьян всё, что нашло, и считало, что нашло не всё. Руководство страны думало, что у крестьян есть ещё какие-то запасы, какие-то неучтённые источники существования. А их не было. И, учитывая, какими варварскими способами проводилась коллективизация, можно говорить, что их и не могло быть. Деревня оказалась разорена. Крестьянам нечего было есть. Вину за это они справедливо возлагали на большевиков, причём понимали, что большевики поступали так сознательно.

«Когда Ленин умирал,

Сталину наказывал,

Чтобы хлеба не давал,

Мяса не показывал».

Народ понимал всё правильно. Кстати, он с самого начала всё понимал правильно (и отсутствие образования этому не мешало). Вот, например, донесение сотрудника ГПУ от 1922 года: «Недовольство крестьян по отношению к советскому правительству и коммунистам не знает больше границ. В разговорах бедных крестьян, середняков, не говоря уже о кулаках, слышатся утверждения такого рода: «Нам готовят не свободу, а крепостное право. Мы теперь живем как при Годунове, когда помещики закабалили крестьян».

Последующие события подтвердили, что эта оценка была верной. Большевики привели страну ко второму крепостному праву – большевиков (сокращенно, ВКПб). Государство относилось к крестьянам так же, как к колхозному стаду, но поскольку они были всё же люди, ему приходилось подкладывать под свои действия идеологическую основу и обещать счастливое будущее. Но эти обещания мало кого обманывали: главную роль в подчинении народа играли не они, а угроза репрессий. Тем не менее, в течение всего периода существования советской власти разнообразные агенты и информаторы доносили до руководства самые нелестные оценки этой самой власти: «Какая это жизнь в колхозе, работаешь как вол, а получать за труд нечего, даже хлеба нет, сидим голодные... Советская власть взяла все в свои руки, и приходится крестьянам просить у нее, как нищим, разве это власть трудящихся?"

«Если б не было зимы,

Не было бы холода.

Если б не было колхозов,

Не было бы голода».

Создание колхозов и совхозов, в принципе, имело практический смысл, поскольку укрупнение хозяйства позволяет использовать более эффективные методы хозяйствования. Но это сработало бы, только если бы целью было материальное благополучие населения. Однако цель у государства была иная: война.

Коллективизация была нужна для индустриализации, индустриализация – для армии, армия – для войны, а война – для «мировой революции», то есть захвата чужой территории и установления на ней своей власти.

Об улучшении жизни трудящихся наверху даже речи не шло – не было такой задачи. Все эти гигантские «социалистические» преобразования не предполагали ничего хорошего для населения страны. Оно мыслилось только средством, инструментом осуществления большевистских замыслов, расходным материалом революции, поэтому на нужды населения тратилось только самое минимальное количество ресурсов, да и то, с большой неохотой.

Производство товаров широкого потребления было слаборазвитым, при этом товары предлагались низкого качества, непривлекательные и дорогие; продукты питания были ограничены и по количеству, и по ассортименту. Везде и во всём дефицит. Население должно было как-нибудь самостоятельно позаботиться о своём существовании – в свободное от строительства «социализма» время.

Низкий уровень развития экономики того периода и, соответственно, низкий уровень жизни не доказывают, что российская экономика как таковая была неэффективна – причина её отсталости в том, что эта экономика была основана на криминале, терроре, подавлении естественных экономических стимулов, рабском труде, и, вдобавок, преследовала исключительно милитаристские цели. Она изначально создавалась не для людей.

Челябинск, Сергей Ясинский

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