Эхо революции: очередной юбилей ВОСР отметили более чем скромно

7 ноября исполняется 105 лет событию, перевернувшему мировую историю. В ночь с 25 на 26 октября (7 – 8 ноября по новому стилю) 1917 года вооруженные рабочие, солдаты петроградского гарнизона и матросы Балтийского флота арестовали Временное правительство. Так завершилось вооруженное восстание, начавшееся днем 24 октября. За 2 дня вооруженных стычек погибли около 15 человек, около 60 были ранены. В советское время эти события называли Великой Октябрьской Социалистической революцией, в постсоветское – Октябрьским переворотом.

В Екатеринбурге известие о вооруженном восстании в Петрограде было получено 25 октября (7 ноября) 1917 года. На следующий день Уральский областной Совет рабочих и солдатских депутатов обратился ко всем местным Советам Урала с призывом взять власть в свои руки.

В Челябинске этому призыву последовали незамедлительно: в тот же день оппортунист Шмотин был отстранен от должности председателя Совета, его место занял Елькин. На почту, телеграф, в банк и в другие учреждения были направлены комиссары и отряды красногвардейцев, офицеров военного гарнизона арестовали.

В ответ почтово-телеграфные служащие объявили забастовку, Челябинск оказался в информационной изоляции. 30 октября троицкий атаман Токарев направил для борьбы с большевиками в Челябинск отряд казаков под командованием есаула Титова.

Казаки заняли поселок Шершни под городом и предъявили большевикам ультиматум о роспуске Совета, о разоружении Красной гвардии и о передаче власти городской думе. Большевики обратились за помощью к Советскому правительству, а также к Екатеринбургскому, Самарскому, Уфимскому и другим соседним Советам. В это время челябинский Совет получил из столицы странную телеграмму Всероссийского исполкома профсоюза железнодорожников о том, что большевики согласились на образование «однородно-социалистического» правительства из представителей всех «социалистических» партий.

Ссылаясь на эту телеграмму, члены исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов внесли предложение о передаче власти в руки городской думы, что и было сделано 2 ноября и до особых распоряжений Центрального правительства. После этого казаки отвели отряды от Челябинска.

20 ноября 1917 года в Челябинск прибыли революционные отряды из Сызрани, Уфы, Самары, посланные по указанию Ленина для ликвидации «челябинской пробки». Вечером того же дня исполком Челябинского Совета принял резолюцию: «Власть в городе Челябинске и его окрестностях переходит в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. Для осуществления этой власти организуется Военно-революционный комитет». РВК возглавил Блюхер.

Между тем, советская власть утвердилась в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Юрюзаии, Катав-Ивановске, Каслях. А в Златоусте, Белорецке, Верхнеуральске, Сатке, Кусе большевикам пришлось бороться с эсерами и меньшевиками. 1 (14) ноября 1917 года атаман Оренбургского казачьего войска Дутов призвал казаков к вооруженному выступлению против новой власти.

Окончательно советская власть установилась в Челябинске 20 ноября (3 декабря), в Троицке – 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года), в Верхнеуральске – 25 марта 1918 года. С середины 1918 года Южный Урал стал ареной гражданской войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отзвуки октябрьской революции до сих пор слышны на Южном Урале – в названиях улицах и площадей населенных пунктов. А областной центр – Челябинск – входит в первую пятерку российских городов по числу сохранившихся советских названий: волна переименований, захлестнувшая Россию после 1991 года, Челябинск не задела.

Центральные улицы города по-прежнему носят имена Цвиллинга, Елькина, Васенко, Володарского, Сони Кривой, а главная площадь города – революции.

При этом юбилей столь значимого для страны события в городе отметили более чем скромно. 6 ноября представители Челябинского обкома КПРФ и общественного движения «За Новый социализм» провели автопробег и торжественное собрание.

В рамках автопробега колонна из 40 машин, украшенных красными флагами, проследовала по проспектам Комсомольскому, Свердловскому и Победы, улицам Кирова и Братьев Кашириных, проспекту Ленина до Сада Победы, где возле музея военной техники состоялся торжественный митинг.

Отношение федеральных властей к юбилею революции сформулировал еще 5 лет назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса», – ответил он на вопрос, не планируют ли в Кремле проводить мероприятия в честь столетия Октябрьской революции 1917 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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