«Верните праздник!»: большинство челябинцев хочет вернуть 7 Ноября в число красных дней календаря

Больше половины челябинцев считают, что 7 Ноября нужно вернуть статус официального праздника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для большинства челябинцев годовщина Октябрьской революции 1917 года остается красным днем календаря. Причем это не зависит от политических предпочтений. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Напомним, свой официальный статус праздник сохранял до 2004 года. Правда, с начала 1990-х годов день несколько раз менял свое официальное название: действующие власти настойчиво убирали из него всякое упоминание об Октябрьской социалистической революции. Пока в 2004 года 7 ноября не стал обычным рабочим днем: ему на замену придумали День народного единства, некоторым (хотя и весьма спорным) образом связанный с освобождением Москвы от поляков в 1612 году, и отмечаемый 4 Ноября.

Впрочем, новоиспеченный праздник так и не стал, по истине, народным: на сегодня дату признают праздничной лишь чуть более четверти челябинцев.

Совсем иначе горожане формулируют свое суждение по поводу годовщины Октябрьской революции. Так, в ходе проведенного специалистами Челябинского филиала РАНХиГС 53,4% челябинцев заявили, что 7 Ноября необходимо вернуть статус официального праздника. Чаще так отвечали респонденты в возрасте старше 50 лет, по социальному положению пенсионеры. То есть то поколение, для которого дата 7 ноября – не пустой звук, а сам день имеет символическое значение. Кроме того, в данной группе больше представлены респонденты с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего, характеризующие собственное материальное положение оценочной позицией «денег хватает только на питание».

Треть опрошенных горожан (33,6%) отметили, что в возвращении 7 ноября в календарь праздников необходимости нет. Это, в большинстве своем, молодые челябинцы – в возрасте от 18 до 30 лет, по социальному положению рабочие, а также люди со средним уровнем материальной обеспеченности.

Таким образом, люди старшего возраста в той или иной степени остаются носителями данной традиции. Причем, зачастую, вне зависимости от собственной политической ориентации.

Изучив данные по районам Челябинска, социологи выяснили, что среди тех, кто выступает против возвращения годовщины Октябрьской революции 1917 года в праздничный календарь больше жителей Металлургического района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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