Ой! Путин рассказал, что кто-то собирает  биологический материал россиян

Кто-то целенаправленно собирает биологический материал разных этносов, населяющих Россию. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека в Кремле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании обсуждались государственная политика по увековечению памяти жертв политических репрессий, а также экологические проблемы.

Всплыла и тема выборов: председатель организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов сообщил, что в единый день голосования 10 сентября около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков «были инициированы с IP-адресов из-за рубежа». «Для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись, фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться? – задался вопросом Борисов. – Я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках, и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться».

«Образы-то ладно, – ответил президент. – А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?». Он добавил, что сбор биоматериала проводится профессионально, россияне являются «объектом очень большого интереса», цитирует президента РБК, отмечая, что на момент публикации этот фрагмент отсутствовал в части стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

К слову, не появился он и 20:30 по московскому времени.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.10.17

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