Кремль: «Путину о сборщиках биоматериала россиян доложили спецслужбы». Ученые в ответ: «Президента обманули»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее нашумевшее заявление Владимира Путина о сборе биоматериала россиян. По словам представителя Кремля, данные сведения главе государства предоставили спецслужбы.

«Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы. У специальных служб, естественно, и у президента эта информация имеется», – подчеркнул Песков (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путина на заседании президентского Совета по правам человека в Кремле заявил, что кто-то целенаправленно собирает биологический материал разных этносов, населяющих Россию: «Вот вопрос: вот это зачем делается?». Глава государства добавил, что сбор биоматериала проводится профессионально, россияне являются «объектом очень большого интереса».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал предположение, что это связано с разработкой биологического оружия.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, в свою очередь, припомнил, что в гитлеровской Германии велись подобные эксперименты и предположил, что кто-то «намерен перевести войну в плоскость генетики и воздействовать на противника на клеточном уровне», для этого и ведется сбор биоматериалов, пишет «МК».

Доктор биологических наук биоинформатик Михаил Гельфанд в комментарии НСН отметил, что «Владимира Путина кто-то сильно обманул». «Собирают данные не всех этносов страны, а только русских, – сообщил исследователь. – Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов».

Биолог затруднился ответить на вопрос, зачем им именно русские. «Возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа», – предположил Гельфанд.

Ученый исключил использование собранного биоматериала для создания генетического оружия, поскольку создать такое оружие можно только против очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. «Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы», – пояснил Гельфанд. Он предположил, что слухи о генетическом оружии, возможно, используются определенными кругами ради получения финансирования.

Напомним, в июле телеканал RT со ссылкой на сайт госзакупок США сообщил, что одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку живых тканей российских граждан европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. При этом цель предполагаемых закупок не была обозначена. В документе подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей украинцев.

Добавим, что пользователи соцсетей с иронией отреагировали на озвученную президентом информацию. Многие комментаторы разразились шутками типа: «Оставил в лифте чуток биоматериала для ЦРУ». Другие пользователи, в то же время, указывают на то, что если бы подобную госзакупку объявили российские военные, запросив биоматериал жителей США, то мировые СМИ подняли волну возмущения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

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