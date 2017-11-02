В МИД России сочли сомнительными объяснения США о сборе биоматериала россиян

Объяснения Пентагона насчет сбора биоматериала россиян в исследовательских целях выглядят сомнительными и надуманными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты», что, по мнению МИД, «может иметь далеко идущие последствия».

«Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», – подчеркнул дипломат.

Сбор биопроб Рябков счел только «вершиной айсберга». Он выразил надежду, что эта деятельность может поставить под угрозу безопасность России только гипотетически. Однако, полагает дипломат, «есть повод озаботиться и заняться этим еще глубже» и начать обсуждать проблему с американцами.

О проблеме сбора биологического материала российских граждан ранее упомянул президент РФ Владимир Путина на встрече с правозащитниками. По его словам, некие организации целенаправленно собирают биоматериал разных этносов, населяющих Россию: «Вот вопрос: вот это зачем делается?». Президент добавил, что сбор биоматериала проводится профессионально, россияне являются «объектом очень большого интереса».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данную информацию президенту передали спецслужбы.

В США подтвердили информацию о сборе биоматериала. Как утверждает Пентагон, образцы тканей собирались с целью изучения опорно-двигательного аппарата, а выбор россиян не был преднамеренным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.17

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