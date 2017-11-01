«Это просто разработка лекарств»: Пентагон раскрыл причину сбора биоматериала россиян

В США прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о сборе биологического материала россиян. В Пентагоне объяснили, что сбор биологического материала российских граждан в количестве 39 образцов связан с изучением опорно-двигательного аппарата. Россияне были выбраны непреднамеренно, заверил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни. Он добавил, что в настоящее время ведутся исследования для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Этой научной программой занимается специальный центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы.

Дауни отметил, что для исследований требовалось два набора образцов – с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки (эластичная масса, заполняющая полость суставов).

При этом в запросе не было указано, где должны быть получены образцы. Но первоначально поставщик предоставил образцы именно из России, поэтому контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения, рассказал военный специалист. Он подчеркнул, что происхождение образцов в данной работе не имеет никакого значения. «Целью является целостность исследования, а не происхождение образцов», – приводит слова Дауни РИА «Новости».

Ранее, в понедельник, 30 октября, Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что некие организации целенаправленно собирают биологический материал разных этносов, населяющих Россию: «Вот вопрос: вот это зачем делается?». Президент добавил, что сбор биоматериала проводится профессионально, россияне являются «объектом очень большого интереса».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне пояснил, что данную информацию президенту передали спецслужбы. «Некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы», – отметил представитель Кремля.

В тот же день бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил о разработке законопроекта, позволяющего обеспечить биологическую безопасность россиян. По его словам, документ скоро будет внесен на рассмотрение парламента.

Напомним, в июле телеканал RT со ссылкой на сайт госзакупок США сообщил, что одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку биоматериала российских граждан европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. При этом цель предполагаемых закупок не была обозначена. В документе указывалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей украинцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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