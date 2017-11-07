«Встречаем президента!» Противники Томинского ГОКа выйдут 9 ноября на одиночные пикеты

Движение «Стоп-ГОК» организует три десятка одиночных пикетов вдоль гостевых маршрутов Челябинска в день приезда президента Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска согласовали проведение серии одиночных пикетов, намеченной на 9 ноября. Об этом активисты движения «Стоп-ГОК» сообщают в социальных сетях.

«Пикеты должны пройти с 9 до 19 часов, – написано в официальной группе противников строительства Томинского ГОКа. – 30 точек, соответственно, нужно 60-90 человек, транспорт, горячий чай. Предлагайте лозунги для плакатов, записывайтесь для участия, помогайте!»

Точнее, пикеты пройдут по 28 адресам. Активисты «Стоп-ГОКа» выстроятся вдоль гостевого маршрута, ведущего из аэропорта в город. Точки будут организованы вдоль улицы Комарова, проспекта Победы, Копейского шоссе. Также по традиции одиночный пикет организуют рядом со зданием резиденции губернатора Челябинской области.

«Цель публичного мероприятия: информирование жителей Челябинска о строительстве Томинского ГОКа, о деятельности движения «Стоп ГОК», о состоянии экологической обстановки в городе», – указано в уведомлении, поданном организаторами в администрацию Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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